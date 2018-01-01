Зачем Трамп пригласил Путина в Вашингтон

У Трампа сохраняется иллюзия в отношении того, что он — хороший бизнесмен и переговорщик, что он может решить все проблемы, просто посмотрев в глаза Путину.

Reuters

В Белом Доме подтвердили разговор о возможной встрече президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина. При этом, похоже, что инициатива о проведении встречи исходила именно от американского лидера. Зачем было Трампу приглашать Путина в Вашингтон

Прежде всего, следует отметить, что американцы используют трехуровневый подход во внешней политике — оборона, сдерживание и диалог. Они всегда говорили о том, что в диалоге есть смысл, если вторая сторона готова осуществлять шаги навстречу.

До сих пор Россия не демонстрировала готовности идти на встречу. В частности, она вмешивалась в американские выборы, в результате чего в США приняли закон о санкциях. И еще существует целый ряд вопросов, по которым для американцев важно, чтобы Россия изменила свое поведение. Так, например, по-прежнему продолжаются кибератаки на американские структуры — политические, правительственные, энергетические и другие.

В такой ситуации США должны действовать в ответ. Но это может привести к эскалации ситуации, а они хотели бы избежать этого…

И, поскольку, во-первых, есть желание Трампа и его администрации прекратить деструктивные шаги, и, во-вторых, есть проблемные вопросы, которые Вашингтон хотел бы решить вместе с Россией (например, вопрос по Сирии), у США в целом и у Трампа в частности возникло желание провести встречу лидеров США и РФ.

К слову, Трамп с пиететом относится к автократическим лидерам: он поздравил Си Цзиньпиня с получением возможности, по сути, возглавлять страну на протяжении неограниченного срока; к Эрдогану он весьма положительно относится; так же он настроен и по отношению к Путину.

Читайте также: Почему Путин не появится в Белом доме

Вообще, Российская Федерация является одной из ключевых угроз для США, но как враг американцами она не определяется. Россия определена как вызов. Да, Россия может уничтожить весь мир и США, но идеологических или каких-либо других причин, чтобы это сделать, сейчас у России нет. Но зато есть вполне реальная проблема Северной Кореи, ситуация с которой на грани конфликта. Американцы подтвердили, что собираются вместе с Южной Кореей провести военные учения, что, конечно же, может трактоваться Северной Кореей как эскалация ситуации, и потому она может начать действовать в ответ. Эту проблему нужно решать.

Похожая ситуация — и с Ираном.

США, несмотря на то, что являются чрезвычайно мощной страной, не могут решить проблемы на всех фронтах одновременно и самостоятельно. Потому они заинтересованы в снижении напряженности, которая сейчас наблюдается в отношениях с Россией.

Именно в этом кроется причина того, что Трамп хочет встретиться с Путиным. Он хочет обсудить все эти вопросы.

Сегодня много говорят о том, что США и Россия находятся в состоянии практически "холодной войны", но началась ли таковая на самом деле — сложно четко сказать. Прежняя "холодная война" представляла собой противостояние двух блоков из-за идеологических противоречий. Эти блоки строили агрессивные планы друг против друга, но все же решили сохранять статус-кво. А все конфликты, которые были между ними, происходили на территориях третьих стран: Корея, Вьетнам, Латинская Америка, Африка и т.д.

Нынешняя ситуация отличается тем, что Путин ломает статус-кво. Если Советский Союз, начиная со времен Хрущева, пытался сохранять статус-кво и не собирался расширяться, хоть и вел подрывную деятельность, то Путин как раз так поступать не намерен. А это не выгодно никому, кроме РФ и еще нескольких стран.

Кроме того, если нет непосредственных боевых действий между сторонами, то используются другие средства ведения войны. Например, США до сих подвергаются кибератакам российских структур, они подверглись вмешательству России в их президентские выборы, а также сохраняется опасная ситуация в Сирии. Вспомните, как в конце 2017 года в сирийской провинции Дейр-эз-Зор была уничтожена группа российский наемников (или кадровых офицеров российского спецназа под видом наемников). Подобные вещи могут незапланированно ввергнуть эти две страны в конфликт, который будет иметь негативные последствия не только региональные, но и глобальные.

Так что есть разница между противостоянием России и США времен "холодной войны" и нынешним.

Читайте также: "Мы заблокируем Вашингтон". Западные эксперты резко высказались против визита Путина в США

К тому же, сейчас мы пребываем в странном состоянии — когда нет ни мира, ни войны. А такое положение позволяет поддерживать контакты на уровне лидеров США и России.

Ведь то же самое происходит и в Украине, где вроде бы идет война, оккупирована часть территорий, аннексирован Крым, но, несмотря на все это, наш президент тайно созванивается с Путиным и о чем-то с ним беседует. Помимо этого, продолжаются переговоры в формате "нормандской четверки". То есть де-факто мы в состоянии войны с Россией, но все равно при этом ведем диалог с лидером страны-агрессора.

Почему бы тогда и Соединенным Штатам не вести диалог с Россией, с которой они не находятся в состоянии войны, а, наоборот, стремятся предотвратить это?

Кроме того, у Трампа сохраняется некоторая иллюзия в отношении того, что он — хороший бизнесмен и переговорщик, что он может решить все стоящие перед ним проблемы, просто посмотрев в глаза Путину, и договориться о чем-то. Вот он и хочет попробовать…

Думаю, в ходе встречи Трамп и Путин должны будут обсудить и Украину, потому что американская администрация настроена так: пока не будет решен украинский вопрос, не может быть нормализации отношений с Россией. И одним из подтверждений тому стало недавнее интервью российского посла в Вашингтоне, который сокрушался, что его не принимают в Штатах, не хотят с ним встречаться даже на уровне руководителей министерства и конгрессменов. Все это показывает уровень отношений между США и Россией и общую позицию всего американского правительства.

Александр Хара, директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел", дипломат, специально для "Главреда"