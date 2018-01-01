Налаживание отношений между Трампом и Путиным несет угрозу Украине

Кремль способен на провокации после ЧМ-2108 и эскалацию напряженности на Донбассе.

Владимир Путин и его советник Владислав Сурков (слева).

Сегодня часто задаются вопросом о том, как будет вести себя Россия по отношению к Украине после завершения Чемпионата мира по футболу.

Прогнозировать дальнейшие шаги Москвы сложно, поскольку основной принцип агрессивной политики, которую проводит Путин, состоит в непредсказуемости. Хозяин Кремля старается быть непредсказуемым, и, стоит признать, до сих пор ему это удавалось. Он пытается поступать так, чтобы его партнеры готовились к чему-то одному, а он при этом делать свое, совсем другое. За счет таких непредвиденных шагов и маневров Путин добивается тактических успехов.

После Чемпионата мира по футболу, который проходит в России, следует ожидать активных попыток дискредитации Украины на внешнеполитической арене и дестабилизации внутренней ситуации в нашей стране. Сама же Россия на этом фоне будет позиционировать себя как исключительно миролюбивая, очень конструктивная и патронирующая сторона в украинском кризисе.

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Кроме того, безусловно, нельзя исключать некоторую эскалацию напряженности на фронте на Донбассе. Но, конечно же, это будет делаться под видом того, что в обострении ситуации виновата украинская сторона. Потому вполне возможны провокации, нацеленные на то, чтобы продемонстрировать Украине свою силу. И одновременно это будет фактором давления на политическую ситуацию внутри Украины, поскольку украинское общество очень чувствительно к ситуации на фронте, а также способности власти давать отпор и стабилизировать ситуацию.

Однако не думаю, что Россия начнет разворачивать масштабную наступательную операцию или реализовывать какой-то силовой сценарий.

Также во многом дальнейшее поведение России будет зависеть от того, состоится ли встреча Путина и Трампа. Мы помним, как планировалась встреча Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном — она переносилась, отменялась, затем вновь планировалась. В данном случае тоже возможна игра вокруг факта самой встречи. Но поскольку речь идет о серьезных странах, скорее всего, встреча лидеров США и РФ все же состоится, и многое в дальнейших действиях России будет зависеть от ее результатов.

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Хотя, следует отметить, что на этой встрече могут ни о чем не договориться, потому что в действительности ни Трампу, ни Путину это сегодня особо не нужно. Путину нужно показать, что международная изоляция и плохая репутация России в мире окончательно преодолены, и встреча с Трампом позволяет российским пропагандистским СМИ отработать эту ситуацию. В свою очередь Трампу тоже нужен в основном медийный эффект: после того, как он якобы обуздал Северную Корею, он еще и справился с Путиным, сумел "наставить его на путь истинный" — это будет большой пропагандистской победой Трампа. То есть, в принципе, сторонам достаточно зафиксировать просто некоторую стабилизацию отношений, и это уже будет позитивным результатом для них.

Для Украины в тактическом плане ситуация хороша в том смысле, что в этот период не стоит ожидать каких-то жестких агрессивных действий со стороны России. Но, с другой стороны, в стратегической перспективе налаживание отношений между Трампом и Путиным несет для нашей страны большие угрозы, потому что на сегодняшний день поддержка американской стороны — это наш едва ли не главный ресурс в международном контексте. И, если российский и американский лидер наладят отношения, они начнут идти на уступки в некоторых своих позициях. И вот тут есть риск, что Америка в лице Трампа (пока что не в лице всего американского истеблишмента или Госдепартамента США) может отчасти пожертвовать украинскими интересами. Хотя это пока что тоже весьма гипотетическая угроза...

Максим Розумный, доктор политических наук, руководитель Центра исследования проблем Российской Федерации Национального института стратегических исследований, специально для "Главреда"

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