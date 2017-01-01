Верной догорой идете, товарищи!

Украина опережающими темпами превращается в "райские кущи".

Нашу страну превращают в «райские кущи"

На днях меня посетило озарение. Наконец-то стали понятными происходящие в Украине процессы после обретения ею независимости в 1991 году. Это вовсе не геноцид народа и не уничтожение государства никчемными, проворовавшимися правителями, как считают многие украинцы. Все гораздо прозаичней. А подсказку я нашел в тексте отчета очередной Международной конференции, посвященной проблемам негативного воздействия человечества на природу, превращающего ее в окружающую среду.

Вот выдержки из доклада руководителя Международной программы по сохранению Мирового океана (IPSO) доктора Алекса Роджерса: "Мы пришли к выводу, что кумулятивный, вредоносный эффект от человеческой деятельности приведет к куда более худшим последствиям, нежели любой из нас мог себе представить". По мнению доктора Роджерса сложившаяся ситуация крайне серьезна и требует немедленного вмешательства на всех уровнях: "Мы предсказываем катастрофические последствия для человечества, которые окажут негативное влияние на нашу жизнь и, что еще хуже, на жизнь наших детей".

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А какие предлагаются меры для того, чтобы оттянуть наступление Апокалипсиса, который Иоанн Богослов еще две тысячи лет тому назад в своем предсказании назначил на 2060 год. В числе приоритетов значатся:

- постепенное сокращение народонаселения Земли, которая уже не в состоянии кормить и содержать такую ораву;

- вывод из эксплуатации промышленных предприятий, работающих по устаревшим технологиям и являющихся поставщиками вредных выбросов;

- повсеместное внедрение энергосбережения как в промышленности так и в быту;

- полная утилизация мусора, особенно изделий из пластмасс;

- рачительное землепользование;

- бережное отношение к флоре, фауне и водоемам – источникам чистой воды и, соответственно, жизни на планете.

Как видим, первые две позиции в Украине воплощаются опережающими темпами, судя по тому, что население за четверть столетия сократилось чуть ли не вдвое, а промышленные предприятия ликвидируются тысячами, вплоть до исчезновения целых отраслей, дававших когда-то работу миллионам украинцев.

Если же подобным образом Украина будет реализовывать программу по остальным позициям, то скоро превратится в "райские кущи", правда с населением, которое можно будет пересчитать по пальцам одной руки.

Олег Коршунов, заслуженный штурман-испытатель СССР