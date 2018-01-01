Висим на волоске: как Украина наступает на грабли Аргентины

Когда МВФ поймет, что его надули с законом об Антикоррупционном суде, то мало нам не покажется.

Погромы в Аргентине в 2001 году

дерства, повсеместно голодные люди громили магазины и правительственные здания.

Аргентина известна тем, что в середине 90-х годов прошлого века попала в экономический кризис и обратилась за помощью в МВФ. Отношения не сложились: в какой то момент МВФ прекратил кредитование и в 2001 году Аргентина объявила самый крупный в истории дефолт на 80 млрд долл. Как следствие в стране начались массовые банкротства банков и предприятий, за чертой бедности оказалось 54% населения, страну захлестнула волна маро

Многие аргентинцы тогда посчитали, что все их беды были связаны с неверными рекомендациями МВФ. Некоторые экономисты придерживаются этой точки зрения до сих пор.

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Казалось бы прививка от безумного государственного управлнеия и упования на сотрудничество с МВФ получена навсегда. Но нет, одного раза было пока недостаточно. Спустя 17 лет Аргентина снова попала в жуткий финансовый кризис и снова по причине своего бездарного управления экономикой. В апреле этого года аргентинский песо обвалился, доходность облигаций достигла сумасшедших 19%, ставка рефинансирования центрального банка - умопомрачительных 40%! 9 мая президент страны обратился к МВФ за помощью. В течении месяца была согласованна совместная программа и Аргентина получила 50 млрд долл кредита. Однако, помощь, похоже, не помогла: аргентинские облигации продолжают стремительно обваливаться и доходность вчера достигла уже невероятных 38%. Это уже почти дефолт. Точнее это крах! Сейчас МВФ скорее всего будет продолжать увеличивать кредит и Аргентина, в конце концов, снова объявит дефолт, но уже на еще большую сумму. Читайте также: Теперь только МВФ может "наступить на горло" Порошенко и Ко Есть народы, которые не только не учатся на чужих ошибках. Они даже на своих не учатся. Украина, кстати, пока уверенно идет по пути Аргентины, уповая, что МВФ всегда спасет от дефолта. Не всегда и не спасет. Мы и сейчас висим на волоске и будет вынуждены объявить дефолт, если МВФ посчитает, что его надули (а его надули, конечно, самым наглым образом! ) с этим пресловутым законом об Антикоррупционном суде и прекратит кредитование, как он прекратил в Аргентине в 2001 году. Тогда нам мало не покажется. Андрей Головачев, политический эксперт

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