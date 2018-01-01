Воровством нас не удивить, или Почему Порошенко не уйдет в отставку

Мы это знаем, мы это всегда знали. Поэтому не будет никакого онищенко-гейта, не уйдёт Порошенко в отставку, и может быть даже выиграет очередные выборы. Не будет ничего, потому что воровством нас не удивить. Страна такая.

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Мы прекрасно знали, выбирая Петра Алексеевича, что не может один человек за каких-то двадцать лет государственной службы стать владельцем крупнейшего кондитерского бизнеса в Европе и сотен других заводов и фабрик, названий которых он даже не знает. Не мог человек, верой и правдой служившей Кучме, работавший кумом Ющенко, министром Януковича, вдруг в одночасье стать демократом и правдолюбом. Стать честным и патриотичным. Не мог...

Вся эта возня с плёнками, с книгой, с возможным расследованием в НАБУ и может быть даже в ФБР преследует одну только цель - сделать президента более сговорчивым, заставить поделиться полномочиями, должностями, потоками, деньгами... Не посмеет НАБУ тронуть венценосца, не станут американцы топить компромиссного Порошенко, не тронут его и в Кремле - он всем им нужен. Просто пацаны хотят с ним договориться, чтобы меньше хапал, и больше им оставлял. Вот и вся история, в которой Онищенко выполняет ту же самую роль, которую выполнял при Порошенко, - роль "грязных рук", которые дёргают за ниточки другие, "чистые руки".

Юрий Касьянов, волонтер, активист