Впереди у РФ - либо новый СССР, либо грохочущий распад с "выносом Вольдемаровны"

Страх и неопределенность сковали страну сверху донизу.

Reuters

У существ советской национальности – свои радости и огорчения. Семью Олега Газманова задержали на таможне итальянцы и тщательно обыскали содержимое чемоданов. У обладателя мыслей-скакунов вскипела и вспучилась обида: "А меня-то за что?"

Это нормально: ни одна советская особь никогда не проведет параллель между собой, визгливо одобряющей государственный терроризм Кремля, и самим, собственно, Кремлем. Ее блохастые мысли не допрыгнут до осознания того, что европейцы, озабоченные последствиями отравлений всякими "Новичками", коими "совок" открыто гордится, в рамках усиления бдительности разденут до трусов любого, кто рвется во "вражье забугорье" с "величием в душе" и "Путиным в сердце". Потому что в кармане любого совка-путиниста может заваляться если и не "Новичок" с пресловутым "Полонием-210", то какая-нибудь другая, еще не ведомая для мира отрава. Некоторые члены итальянского правительства, конечно, возбуждаются и зигуют при мысли о Путине, но местная таможня исправно дезинфицирует прибывающих из России путинистов – "кабы чего не вышло".

В плане радостей у членистоногих "совков" выбор не богат, но образ вожделенной "халявы", как национальной советской идеи, на горизонте иногда появляется. К примеру, жителей Новосибирска порадовали 125-метровым дармовым тортиком, который был тотчас распотрошен и растащен по норкам в многочисленных авоськах. "Совок обыкновенный" сам по себе примитивен как одноклеточное: понимает команды "На!", "Взять!", "Молчать!" и "Бояться". Когда им не командуют – начинает грустить и хиреть от тоски по хозяину. При Ельцине едва не загнулся, потому что дедушка воровал, не используя предметов для битья. Зато при Путине, взявшем в руки не только электрошокеры и дубинки, но даже бутылки со швабрами, советские животные оживились, порозовели и наполнились любовью с оттенком современных БДСМ-смыслов. И пятьдесят оттенков "совка" заиграли миллионом оттенков фашизма.

Единственная печаль: до пенсии доживут не все. 40% и раньше не доживали, но теперь, с объявлением "пенсионного дефолта" (а как иначе назвать фактический отказ государства от исполнения своих социальных обязательств?) "рожденные и стремящиеся обратно в СССР" могут и обидеться. Футбольное обезболивающее – это, конечно, хорошо, но не навсегда. Действие этого препарата, фиксирующего внимание на круглом предмете, закончится 15 июля, и на следующее утро "репа" зачешется в мучительном поиске ответа на вопрос "а за какие коврижки я, собственно, вкалываю?" Тупой скотиной, которой и поделом, признают себя далеко не все. И в массах одноклеточных может начаться брожение говн, разносящих неприятные для Кремля смыслы и запахи. Самое страшное для плебса – осознать, что "хозяин" их лупит без всякой взаимной любви. Жрет поедом, и даже не плачет от умиления, а наоборот – презирает всем своим сердцем ненасытной рептилии. Такого удара от "нелюбви" не стерпит ни один советский мазохист. Он сожмет лапки и его мысли поскачут в каком-нибудь экстремистском направлении. К примеру, он может додуматься если не до бунта, то – до всероссийской забастовки.

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Восстание чревато попаданием в голову свинцовых предметов, разрывающих череп, а жизнь у "совка", как и у Скрипаля – одна, и если Скрипаля "траванули за предательство, и так ему и надо", то "меня-то за что мочить?" Гибнуть на баррикадах одноклеточные не хотят, а от всеобщего невыхода на работу может получиться большая неприятность с непредсказуемыми последствиями. Давайте представим, что в течение недели на работу не вышли не только учителя и прочая бесполезная профессура, но и водители маршруток с машинистами метро и пригородных электричек. Даже если на неделю на работу "забьют" одни машинисты – всеобщий коллапс в мегаполисах будет обеспечен. Без всяких баррикад и кровопролитных схваток на улицах. На второй день возбудится полицейщина, в поисках следов "зачинщиков праздника непослушания", на третий день кремлевская "элитка" расколется на множество частей, на четвертый начнет рвать друг друга в клочья, на пятый – "заболеет Государь", на шестой – скоропостижно скончается, а в конце "веселой недельки" можно будет объявлять "выборы" нового садиста, уже прикидывающего: какой именно объем "любви" вкупе с садо-мазо арсеналом необходимо предъявить этому внезапно показавшему "козью морду" электорату.

Разумеется, для реализации данной идеи необходим некий "центр", а точнее – нужна "политическая фигура", имеющая определенный вес и доверие в популяции обделенных "царской любовью" особей. Ни Яшин, ни Гудков, ни Навальный таким весом не обладают. Возможно, к осени или к весне и появится какой-нибудь индивидуум с замашками "нового вождя", но – будьте покойны – данное явление будет строго отслеживаться и регламентироваться определенными силами – и, конечно же, не Запада, которому, по большому счету, плевать на развитие межполовых советских отношений. Он озабочен опасностью расползания химического и ядерного оружия, равно как и повышающимся уровнем агрессии со стороны восставшего из гроба гэбистского зверо-ящера.

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Воздушные поцелуи, посылаемые Трампом из-за бугра, прагматично сочетаются с той же садомазохистской плеткой в руках Болтона, который вот-вот прибудет в Москву и обозначит список позиций, в коих любвеобильный Дональд готов пообщаться с Вольдемаровной. Будет и плескание в морду украинским борщом с пампушками, и жесткий фистинг по-сирийски, и замораживание интимностей. Политическая порнография всегда расширяет границы в эпоху перекраивания границ государственных. И трепет Лукашенки, заявившего об опасности силового вхождения Беларуси в состав другого государства, вполне объясним. Учения "Запад", которые состоятся в июле-августе 2018-го, вполне могут перерасти в процесс "воссоединения братских народов", ибо пропагандистский мундиаль закончится, и на фоне обрушения экономики Путину может срочно понадобиться очередная победоносная авантюра.

Страх и неопределенность сковали страну сверху донизу. Пост-совки не понимают, что будет дальше, Кремль мнется в нерешительности перед отчаянным рывком в какую бы то ни было сторону. А стороны, собственно, две: оформление нового СССР, как Союза Садистских Совковых Республик, либо – грохочущий распад с "выносом Вольдемаровны" и объявлением новой "перестройки-перестрелки-перетряски". В любом случае, тряска начинается уже сейчас. Не мяч, но меч завис над "русским полем". И нет такого Роналду, который решится на нем сыграть.

Александр Сотник, российский писатель, публицист, журналист и телеведущий

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