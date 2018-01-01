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Санкционное пике: куда летит рубль и потянет ли за собой гривну

Сегодня, 18:46

Если случится ядерная война, то конфискация российских активов и другие санкции не будут иметь никакого значения.

Рубль, падение
town.org.ua
Соединенные Штаты Америки постепенно усиливают санкции против Российской Федерации. Однако эти ограничения еще не доведены до возможного максимума. Вашингтон вполне может ужесточить санкции и до полной конфискации всех активов как российского государства, так и частных лиц за границей, и до конфискации валютных резервов России, выраженных в долларах, и до отключения от системы SWIFT и так далее. Поэтому недавние санкции против российских олигархов — это еще далеко не предел возможностей американцев.

В любом случае, санкции становятся все более болезненными и чувствительными для России. И санкционная политика США идет в русле общего обострения отношений не только между Россией и Соединенными Штатами, но и в целом между Россией и западным миром. Это — лишь составная часть, как и массированная высылка российских дипломатов из западных стран, и давление на Россию по поводу Сирии, и готовность начать военные действия в Сирии, в том числе и против российских войск, о чем уже было много заявлений.

Так что мир, как правильно полагают многие эксперты, находится примерно в таком же состоянии, как и в период Карибского кризиса. То есть мир приближается к реальной угрозе ядерной войны.

Ну, а если случится ядерная война, то конфискация российских активов и другие санкции не будут уже иметь никакого значения.

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Что будет с российским рублем после недавней порции санкций США? Это уже привело к обвалу рубля. Да и вообще, рубль удерживать сложно. Я думаю, что тенденция к его ослаблению будет проявляться и в дальнейшем.

Но не стоит опасаться того, что, если рубль будет падать, он потянет за собой и украинскую гривну. У нас сейчас нет такой привязки. Сегодня гривна зависит от других факторов.

Однако, если сравнивать российскую и украинскую ситуацию в части валютных резервов, устойчивости валют, то пока что потенциально гривна так же неустойчива, как и рубль, и может начать падать. Особенно велик такой риск в следующем году, когда выплаты по государственным долгам достигнут предельных значений.

Виктор Суслов, заслуженный экономист Украины, бывший министр экономики Украины, специально для "Главреда"
Теги:  
Россия, США, ядерная война, обвал рубля, гривна, Карибский кризис, санкции США, Виктор Суслов
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