Санкционное пике: куда летит рубль и потянет ли за собой гривну

Если случится ядерная война, то конфискация российских активов и другие санкции не будут иметь никакого значения.
В любом случае, санкции становятся все более болезненными и чувствительными для России. И санкционная политика США идет в русле общего обострения отношений не только между Россией и Соединенными Штатами, но и в целом между Россией и западным миром. Это — лишь составная часть, как и массированная высылка российских дипломатов из западных стран, и давление на Россию по поводу Сирии, и готовность начать военные действия в Сирии, в том числе и против российских войск, о чем уже было много заявлений.
Так что мир, как правильно полагают многие эксперты, находится примерно в таком же состоянии, как и в период Карибского кризиса. То есть мир приближается к реальной угрозе ядерной войны.
Ну, а если случится ядерная война, то конфискация российских активов и другие санкции не будут уже иметь никакого значения.
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Что будет с российским рублем после недавней порции санкций США? Это уже привело к обвалу рубля. Да и вообще, рубль удерживать сложно. Я думаю, что тенденция к его ослаблению будет проявляться и в дальнейшем.
Но не стоит опасаться того, что, если рубль будет падать, он потянет за собой и украинскую гривну. У нас сейчас нет такой привязки. Сегодня гривна зависит от других факторов.
Однако, если сравнивать российскую и украинскую ситуацию в части валютных резервов, устойчивости валют, то пока что потенциально гривна так же неустойчива, как и рубль, и может начать падать. Особенно велик такой риск в следующем году, когда выплаты по государственным долгам достигнут предельных значений.
Виктор Суслов, заслуженный экономист Украины, бывший министр экономики Украины, специально для "Главреда"