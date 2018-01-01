Встреча в Хельсинки: роковая ошибка Путина и маленька победа Украины

Главный результат саммита Путина и Трампа — это отказ обоих сторон менять ситуацию в Украине.
Единственный вопрос, который, вероятно обсуждался на личной встрече двух Путина и Трампа - это судьба президента Украины Порошенко. Его стратегия "колобка - я от бабушки ушел и от дедушки ушел" уже порядком надоела и американскому, и российскому президентам.
К сожалению, это был не саммит и не исторические переговоры, а обычная встреча лидеров двух великих держав, которые успели наломать дров в мироустройстве и теперь не знают, что с этим всем делать.
Растерянность Путина и Трампа хорошо была видна в Хельсинки. Оказалось, что "ломать - не строить", и когда собираются два "разрушителя", то им скучно. Кроме того, всему миру стало ясно, что геополитические масштабы и умственные способности лидеров России и США не соответствуют задачам, которые сейчас стоят перед всем миром.
Ялтинской конференции не получилось. Путин не тянул на Сталина, а Трамп явно непохож на Рузвельта. А Черчиллю, в кампании Трампа и Путина, вообще делать было бы нечего и даже опасно. А это уже гораздо хуже для Америки, России и всего мира. И, обсуждая судьбу Китая на встрече в Хельсинки, и Трамп, и Путин прекрасно понимают, что лидер Китая Си Цзиньпин на голову выше их и сейчас находится в выигрышной позиции.
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Не будем долго рассматривать самую модную тему слабости Трампа перед Путиным. Скажем кратко - перед нами два слабых и уставших политика, оказавшиеся на вершине власти двух огромных государств. Один из них, вероятно, чуть-чуть завербован российской разведкой или шантажируется ею. Поэтому он больше подыгрывал России, а не США.
Но здесь Путин-разведчик изменил себе, совершил роковую ошибку. Вместо того, чтобы сохранить ценного "агента" и "сыграть в две руки", он показал всему миру, "кто в доме хозяин". И все ради того, чтобы показать телероссиянам, что он сильнее американского президента Трампа.
После Хельсинки Трампу придется тяжело. Америка не любит слабаков и тем более тех, кто не понимает или не защищает американскую роль мирового лидера. Трамп тоже понял, что Путин "перегнул палку" и теперь начнется обратный процесс - публичное давление Трампа на путинскую Россию, чтобы доказать американцам свою независимость от всесильного Путина. Все это объективно совпадет с интересами Украины.
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Но для нас главный результат в Хельсинки — это отказ обоих сторон менять ситуацию в Украине. Некая сделка по Украине объективно невозможна - нельзя обещать или передать другому то, чем ты не владеешь. Это называется блеф.
Для США и России – это боевая ничья. Никто не хочет уступать Украину, но и не может полностью "овладеть" ею. Обе стороны хорошо изучили сильные и слабые места своих позиций в Украине и прекрасно понимают, что сейчас у них нет шансов изменить ситуацию в свою пользу. Ни США, ни Россия не имеют серьезных рычагов влияния для того, чтобы кардинально переломить ситуацию в свою пользу. Более того, США и Россия будут и дальше бороться за Украину, но стратегии победы нет ни у Кремля, ни у Вашингтона.
Поэтому, оба геополитических игрока выбрали промежуточную линию поведения в "сдерживании" друг друга. США и Россия будут, с одной стороны, обмениваться симметричными ударами в Украине, а с другой - оказывать друг другу мелкие услуги в рамках большой геополитической игры. Не больше.
Ситуация может резко измениться после ноябрьских выборов в США в 2018 году или мартовских выборов президента Украины в 2019 году. А пока США и Россия вместо долгосрочной стратегии, будут ожидать возникновения в Украине "черных лебедей" или чрезвычайных обстоятельств, чтобы воспользоваться ими, как это уже было в 2013-2016 годы.
Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"
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