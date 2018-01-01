Выборы-2019: шумный карнавал серых политиков и веселых придурков

Вслед за Иво Бобулом обязательно появятся новые имена и, соответственно, новые сценарии обмана украинцев на выборах.

Президентские выборы 2019 года могут превратиться в политические ток-шоу 24tv.ua

Для этого приходится искать экзополитиков – всяких оригиналов, чудиков, артистов, либо марионеток и наивных политиков, за спинами которых можно спрятаться. Олигархи-кукловоды активно ищут успешных артистов, спортсменов, писателей и просто анонимных "новых лидеров", чья наивность соревнуется с их непрофессионализмом. Чем меньше серьезных политиков на выборах, тем проще манипулировать избирателями. Им приходится выбирать среди "пустышек", политиков-однодневок, а не политических лидеров.

По мнению украинского олигархата, к президентским выборам, каждый политик должен получить свое художественную копию-карикатуру. Например, певец Иво Бобул очень похож на счастливого президента-олигарха Порошенко, но певец - талантлив, беден и стыдлив. Зато Порошенко наглый и богатый, и не такой радостный и кучерявый как Иво Бобул. А Святослав Вакарчук не похож на Юлию Тимошенко. Поэтому олигарх Пинчук, пока не знает, как использовать Вакарчука против Тимошенко. Может получиться, что Вакарчук отбирает голоса не у Тимошенко, а у других кандидатов.

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Инна Богословская не умеет петь и не похожа на Вакарчука и, как всегда, предлагает себя в борьбе с Тимошенко. Но она уже неудачно сражалась с Тимошенко в 2014 году. Ее пышная ненависть к Тимошенко говорит о ее трудолюбии и зависти, но не имеет аудитории. Надо искать другой вариант. Может это будет Ирина Луценко - женщина "третьего тысячелетия", если муж разрешит. Она уже давно развлекает украинскую аудиторию. Политика с нее явно не получилось, в отличие от опытного мужа-прокурора.

А еще надо найти эстрадную альтернативу для Олега Ляшко. Это будет очень трудно, ибо он сам скорее артист или даже трикстер, чем политик. Попробуйте найти такого мастера разговорного жанра, который, в одном лице воплощал бы одновременно Остапа Бендера и персонажа с "загнивающего Запада".

А еще есть артист Владимир Зеленский, который, благодаря своему таланту перевоплощения, больше похож на Коломойского, чем на Порошенко. По фактуре, он скорее, антипод Ющенко и Януковича, чем Порошенко. Он явно талантлив, но в политике с него получится плохой критик Порошенко и еще хуже- сторонник Тимошенко.

На подходе, восходящая звезда олигарха Рината Ахметова - глубоко верующий депутат Новинский или "православная сука", как его нежно называет улыбающийся президент Порошенко. А также, суровый "нефтегазовый" Бойко, регулярно избивающий лидера фракции Ляшко, тоже ждет своего двойника.

Вадим Рабинович явно из другой кампании. Ему замены нет, как любому персонажу из "анекдота о Рабиновиче". Сам телевизионный Рабинович никак не может определиться, кто он - миллионер из грязных 90-х годов или левый политик-популист, который ненавидит мрачного, подпольного олигарха Левочкина и его марионетку Каплина. В свою очередь, Рабинович "перекрывает кислород" молодому и наглому Мураеву, который лучше подходит к роли левого политика, не скрывающего своей патологической любви к Кремлю.

Наконец, Анатолий Гриценко должен получить свое карикатурное, зеркальное отражение в виде какого-нибудь комбата, человека в форме, который всю избирательную капанию будет вещать об "гнилом" и проамериканском Гриценко, не способном победить врага.

Все это позволит олигархам превратить президентские выборы 2019 года в политические ток-шоу, шумный карнавал серых политиков и веселых придурков или просто базар. А время избирательной кампании пролетит быстро. Если с 2014 по настоящее время у нас были только два политических комика – Ляшко и Рабинович, умело конвертирующие свои роли в бизнес–прибыли, то на президентских выборах 2019 года их будет целая дюжина. А легендарный Савик Шустер, как "джин из бутылки", обязательно появится к началу этой вакханалии, чтобы показать на все эти таланты нашим избирателям. Так что поиск экзотических, оригинальных персонажей на президентских выборы будет продолжаться. Ждем новых имен и, соответственно, новых сценариев обмана украинцев на выборах.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

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