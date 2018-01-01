Ток-шоу "Выборы, выборы, кандидаты - п*доры" стартовало

До марта 2019 года политики будут стараться угодить, льстить, врать, сопереживать, угрожать и "нещадно" любить украинского избирателя.

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Один заявляет, что именно он подарил украинцам "безвиз" или лично добыл "джавелины". Другой нагло хвастается созданием антикоррупционного суда, хотя он лично он потратил два года и огромные усилия на то, чтобы этого суда не было. Третий решил сдать, на всякий случай, свою кровь для бойцов на фронте. Лучше бы пресек коррупцию в военных поставках. Четвертый предлагает один день всем поголодать вместе с умирающим в российской тюрьме Сенцовым. Пятый судорожно составляет списки, то ли "врагов народа", то ли "друзей власти". Другие политики просто одели "вышиванки" и стали чаще ходить в церковь под прицелы телевизионных камер.

Телевизионные ток-шоу ломятся от политиков, которые хотят "в особо циничной форме", еще раз, "по-новому", спасти Украину. Почувствовав жареное, из Италии срочно вернулся легендарный "демотиватор" украинской политики Савик Шустер. А кто не может прорваться на телевидение просто занимаются массовой социальной коррупцией, скупкой голосов избирателей, в надежде остаться при власти.

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Но часть политиков ведет себя спокойно. Им не надо прикидываться, что они уважают и любят украинцев. Так, например, один министр в Кабмине был честным и до предела циничным. Он открыто советует украинцам затянуть пояса и меньше кушать. Видимо, он не собирается на выборы как и его премьер.

Другой, решил сделать себе и друзьям премию в 45 млн долларов. А в отместку за критику пригрозил пол Украины оставить без газа и поднять в два раза цены на газ для населения. Эти представители власти не скрывают своего презрительного отношения к украинцам и некуда не спешат.

Но все политики, которые хотят остаться, любой ценой, при власти и деньгах, до марта 2019 года будут стараться угодить, льстить, врать, сопереживать, угрожать и "нещадно" любить украинского избирателя. А потом, после выборов - все начнется сначала.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

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