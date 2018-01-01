Выдворение российских дипломатов, или Начало "ледяной войны" между Западом и Россией

У Британии и ее западных союзников огромный выбор инструментария, чтобы сделать Кремлю больно.

Reuters

Уже более 20-ти стран мира заявили о намерении выслать российских дипломатов в качестве ответной меры на отравление в Великобритании Сергея Скрипаля и других британских граждан. Столь скоординированная акция по выдворению российских дипломатов началась потому, что на этот раз российские спецслужбы пересекли "красную линию", но теперь им это не сойдет с рук. Российские спецслужбы переоценили свою способность организовывать акты мести на территории других государств.

Кроме того, мировое сообщество попросту уже устало от России и ее выходок, и Западу просто нужен был формальный повод для того, чтобы таки начать новую "холодную войну" (или, как ее назвал министр иностранных дел Сербии, "ледяную войну").

Сейчас всем выгодно создать образ врага — России: это выгодно западным спецслужбам — американским, британским и т.д.; это выгодно военным, потому что теперь страны увеличат военные бюджеты. Атака в Солсбери и покушение на убийство британского гражданина Сергея Скрипаля были использованы как повод для разрыва всех формальных отношений, которые еще оставались с Россией.

Последствием всей этой ситуации для России станет то, что теперь все действия, которые будет осуществлять Британия, будут скоординированы и поддержаны всеми ее партнерами.

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Стало неожиданностью то, что к этому выдворению дипломатов присоединилась и Украина. Поскольку Киев не хотел высылать российских дипломатов — их и так здесь мало оставалось. К тому же, было понимание того, что Россия ответит "зеркально" и вышлет украинских консулов. Но, очевидно, кто-то дал Порошенко добрый совет — присоединиться к этой акции. Такой жест поддержки вызовет глубокую симпатию со стороны Великобритании и США. Ведь Украина стала третьей страной по количеству выдворенных дипломатов (первые по количеству США, вторая — Канада). Большинство стран высылают всего одного-двух российских дипломатов, то есть чисто номинальное количество. Это так, акт солидарности с Великобританией с их стороны. Поступок Украины будет высоко оценен правительством Великобритании, и, как следствие, мы за это получим определенные "конфетки" от британцев и американцев.

Уверен на 100%, эту идею кто-то подсказал Киеву извне, из-за границы. Это точно не внутренняя инициатива. Наоборот, в Украине этому противились. Хотя наш МИД уже давно подготовил списки дипломатов для высылки.

Какой может быть реакции России на действия Запада? У Москвы сейчас очень ограниченный набор средств и возможности реагировать. В любом случае, высылка дипломатов — это огромный провал для России, потому что, прежде всего, высылают офицеров разведки, которые годами работали за рубежом, работали с агентурой. После этого массового выдворения российских дипломатов, по сути, произойдет "вымывание" разведывательной сети России по всей Европе, и не только. Американцы вообще закрыли консульство в Сиэтле, которое они уже давно называли "гнездом шпионажа". А ведь, когда разведчик приезжает в другую страну, ему нужно два-три года, чтобы эффективно наладить свою работу с агентурой. Теперь же разрушаются связи, которые формировались российскими дипломатами годами. Это будет очень сильный удар по России.

Но можно не сомневаться, что Россия вышлет то же самое количество дипломатов каждой из стран, которая предприняла аналогичные шаги в отношении российской стороны. Все остальное — не более чем пропагандистские шаги. Никаких реальных санкций россияне ввести не могут — для этого у них попросту нет никаких возможностей.

В любом случае, эта история плохо закончится для России. Ведь это еще не конец: сейчас на очереди проверка счетов российских олигархов на территории Великобритании. И все дальнейшие шаги британцев в этом направлении будут зеркально повторяться другими западными странами. У Британии и ее западных союзников огромный выбор инструментария, чтобы сделать Кремлю больно. А у России — он отсутствует.

Тарас Березовец, сооснователь Украинского института будущего, политтехнолог, директор компании BertaCommunications, специально для "Главреда"