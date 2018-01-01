Выдворение российских дипломатов из США и ЕС: Россию прилюдно бьют по морде

Для российских дипломатов и их семей, которые должны будут покинуть насиженные места в Европе, это будет катастрофой. Ведь они хорошо обжились на Западе и в Россию возвращаться не собирались.

Соединенные Штаты и Америки и около 20 европейских стран, согласно сообщению "The Times", готовятся выслать российских дипломатов, связанных с московскими шпионскими сетями, и это выдворение должно начаться сразу после того, как Евросоюз отзовет из Москвы своего посла Маркуса Едерера. Это будет скоординированная акция западных стран по сокращению российского дипломатического присутствия.

Но это ни коим образом не является разрывом дипломатических отношений или запретом на пребывание в этих странах российских послов на уровне руководителей миссий. Однако, в любом случае, это — колоссальное понижение дипломатического присутствия РФ в западных странах. Это сигнал о том, что в Европе и США не хотят рассматривать Россию как партнера.

В первую очередь, выдворение дипломатов — это демонстративный жест, к которому прибегают, когда между странами нет войны, а нужно дать четкий сигнал другому государству о том, что оно пересекло запретную черту, после чего не могут не последовать наказания. На дипломатическом языке это очень жесткий жест: условно говоря, Россию демонстративно и прилюдно бьют по морде.

Но есть и другой аспект этого события. Москва, демонстрируя свою значимость и позицию "не дадим плевать нам в кашу", поступит аналогично и тоже вышлет западных дипломатов. Этим она выполнит вторую часть работы, которая запланирована Евросоюзом и, кажется, США. (Точно так же Россия поступила в ответ на выдворение российских дипломатов из Великобритании.) Если Москва не сделает этого, то западные страны все равно отзовут своих дипломатов по целому ряду направлений. По сути, уже признано, что Россия не является дружественным государством, соответственно, развивать и углублять с ней отношения в каких бы то ни было сферах нет смысла. Потому содержать на территории России большой штат дипломатических представительств нет необходимости.

Возненавидят Путина

И, если для западных дипломатов, которых отзывают из России, это будет всего лишь обычным перебазированием на другие направления, где они будут выполнять другие миссии, то для российских дипломатов и их семей, которым придется покинуть насиженные места в Европе — это катастрофа. Они хорошо обжились на Западе, и многие из них совершенно не собирались возвращаться в Россию.

А сейчас, когда их выдворяют в Россию, причем поименно, и в ближайшем будущем им нельзя будет вернуться в Европу в качестве дипломатических представителей, для них это станет откровенной катастрофой. Теперь эти люди будут ненавидеть весь мир, но также — и Путина, понимая, что это его политика привела к такому положению дел.

В итоге, это будет дополнительной встряской для российской дипломатической системы, в результате чего внутри нее появится внутреннее недовольство. Недовольство от того, что люди, которые припеваючи жили как западные граждане (хоть и хаяли Запад, но жили там), внезапно вынуждены будут попрощаться с Европой.

Еще один важный момент. Украина уже говорила Великобритании (после того как Россия выслала британских дипломатов из РФ в ответ на аналогичное решение Лондона), а сейчас, думаю, скажет и другим странам, что Киев не против наращивания дипломатического присутствия этих стран на территории нашего государства. Ведь нужно, чтобы соблюдался определенный дипломатический баланс в регионе. А, если европейцы отзывают своих дипломатов из России, которые в том числе нужны для сбора информации и, не будем скрывать, определенной разведывательной деятельности, а также для некоторых гуманитарных программ, в регионе нужно будет каким-то образом наращивать дипломатические усилия. Потому Климкин выступил с соответствующим предложением. Мы согласовываем вопрос о дополнительной аккредитации дипломатов, увеличении их числа, выделении новых помещений, открытии офисов.

Украина защищает своих граждан в РФ

Во времена Советского Союза такую миссию выполняла Польша, и там было действительно непропорционально повышенным дипломатическое представительство западных стран. Украина предлагает взять на себя такую миссию, потому что она ближе всего к России. Да, у Киева нет прямого контакта, но есть минская площадка. Думаю, предложение Украины будет принято.

Кроме того, у нас уже начали рассуждать о том, почему Запад выдворяет российских дипломатов в данной ситуации, а Украина — нет. Дабы не было этих глупых разговоров, отмечу, что Украина это сделала еще в 2014-2015 году. Причем мы это сделали в намного большем масштабе, нежели сейчас это сделает Запад.

Еще в 2014 году Украина отозвала своего посла из России, предложила российскому послу также покинуть Украину. Мы отказали в агримане, когда РФ хотела направить к нам своего посла. Сейчас уровень дипломатических отношений между Россией и Украиной понижен до самого минимального уровня, который только может быть между странами, между которыми еще не разорваны дипломатические отношения. Это делается для того, чтобы обеспечить функционирование консульской службы. Когда говорят, что при разорванных дипломатических отношениях могут функционировать консульства, — это большая ложь. В России находятся украинские политзаключенные, украинские "заробитчане" — консульская служба нам нужна. Если мы полностью ликвидируем посольство, Россия может очень быстро разрушить украинскую консульскую службу, потому что тогда она останется без реальной дипломатической защиты, и мы потеряем возможность хоть как-то помогать нашим гражданам на территории РФ.

Запад пока не торопится с официальными заявлениями на счет выдворения из ряда стран российских дипломатов, насколько я понимаю, потому что были предложения выдворить послов, то есть понизить уровень дипломатического присутствия России в европейских странах до советников посланников или исполняющих обязанности послов. Это очень серьезное понижение отношений. Но готовности к столь резкому шагу на Западе нет. Пока идет дискуссия, на Западе не делают официальных заявлений. Вероятнее всего, отзовут лишь посла ЕС из России, а уровень послов пока останется, но постепенно дипломатическое присутствие России в Европе будут сокращать, чтобы агентуру под дипломатическим прикрытием нельзя было всунуть в российские посольства. Потому постепенно состав посольств сократят в несколько раз.

Что будет дальше? Сейчас сложно сказать, ограничится ли Запад высылкой российских дипломатов в ответ на историю с отравлением Скрипаля в Великобритании. Позиция Запада не является единой, в этом вся штука: это тоталитаризм действует единым фронтом и одной командой, а при демократии каждый имеет свой голос, причем не только в отношениях между странами, но и в каждой стране отдельно. В каждой стране будут противники каких-то более серьезных шагов в отношении России, и все должны будут быть услышанными…

Но, думаю, сыграет свою роль Россия. Ведь Москва будет действовать в ответ, и, если в чем-то она поведет себя асимметрично (например, если она в ответ на высылку из европейских стран 20 своих дипломатов среднего ранга, вышлет 30-40 европейских дипломатов или вышлет дипломатов более высокого ранга), ответ Запада не заставит себя долго ждать, и против России будут введены дополнительные санкции.

Также многое будет зависеть от того, что западные следователи "накопают" о деятельности Москвы за предыдущие периоды. Ведь в Великобритании продолжается расследование, и, если в его ходе обнаружатся неожиданные вещи, за этим также могут последовать дополнительные санкции.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для "Главреда"