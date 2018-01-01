Янукович и Ко по сравнению с руководством "Нафтогаза" просто дети

В целом смысл деятельность "Нафтогаза" сводится к безграничности и примитивности лжи во всем.

Андрей Коболев и Юрий Витренко. УНИАН

Рубрика "А шо так можно было?"

С большим интересом наблюдаю как "сладкая парочка" Коболева-Витренко занимается откровенным дерибаном "Нефтегаза" и уже всей экономики страны, при этом делают это нагло и открыто. А их не садят, а только с наслаждением требуют еще. "Главное, что не олигархи нас раздевали". То, что Янукович и его окружение по дерибану "Нафтогаза" по сравнению с ними просто дети никого не волнует.

Для этого оказалось дать чуток больше денег на PR и можно творить все, что угодно.

Ребята выбрали самый простой путь обвинять и дискредитировать: население, Кабмин, парламент, НКРЕКП (регулятора). Руководство НАК считает себя эдаким государством в государстве, способным диктовать свои условия всей Украине и "ставить" на колени и газодобывающий сектор и миллионы потребителей. И следует отметить, что они с удовольствием танцуют на крови украинской экономики и слезам украинцев.

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Следовательно, можно предположить, что НАК "Нефтегаз Украины" в ближайшее время попытается дискредитировать реформу рынка газа, законодательство (Кодексы) и органы власти, проводящие реформу – Кабмин, НКРЕКП, Минтопэнерго и даже Еврокомиссию. Цель таких действий — не допустить проведения разделения госмонополиста и окончательно остановить реформы. Ведь при разделении и выведении из-под контроля и влияния нынешних "дочек" "Нефтегаза" — руководство этой никому не нужной прокладки не сможет контролировать ситуацию, влиять на ценовую политику и получать миллионные личные прибыли в долларах.

Приведу только некоторые примеры их манипуляций.

1. Обвинения Витренко населения Украины, которое не оценило заслуг руководителей НАК, выписавших себе 46 млн долл премий. Чистая манипуляция, которая была резко негативно воспринята людьми и, по сути, не сработала.

2. Попытка получить тотальный контроль над поставками газа населению и попытка протащить в закон о Нацбезопасности норму о создании базы данных потребителей газа. Это дало бы возможность "Нефтегазу" накладывать штрафы на простых граждан, как они это сейчас делают с ТКЭ (пример Киевэнерго). В результате цена на газ для населения при малейшей задержке оплаты и без решения Кабмина выросла бы в два раза. Но парламент не проголосовал и афера не прошла.

3. "Нефтегаз" пытается сохранить свой контроль над Укргаздобычей и Укртрансгазом, хотя должен был давно уже разделиться. Коболев и Витренко говорят, что решение Стокгольма не дают возможности разделить НАК,пока не закончатся контракты с Газпромом. Ложь!!! Еврокомиссия в своем недавнем письме заявила, что Стокгольм не влияет на процесс разделения.

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В целом смысл деятельность "Нефтегаза" сводится к безграничности и примитивности лжи во всем. Вот только забыли, что их ложь легко проверить и последствия могут быть печальными для самих нефтегазовых царьков и для их высоких покровителей. Думаю, что многие с удовольствием сыграли бы похоронный марш на ликвидации этой структуры и вздохнули с облегчением.

Но похоже, что народу нравится, когда их с особым цинизмом разводят. Главное, чтоб флаг ЕС был и иностранцы в Набсовете были, которые по вечерам просто ржут над простаками, которые позволят так себя безбожно грабить.

Тарас Загородний, экономический эксперт

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