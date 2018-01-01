Юля vs Петя. Сценарий на 2019 год

Поле сценариев, по которым будет развиваться ситуация в Украине, в очередной раз сузилось.
Кстати, соответствие "духу Минска", предполагающего политическое, а не военное достижение мира на Донбассе, является главным критерием кастинга на нового руководителя Украины, который уже проводит Запад среди наших политиков.
Соответственно, с подачи Запада Юлия Тимошенко и другие относительно рейтинговые оппозиционеры будут терпеливо ждать очередных парламентских и президентских выборов. Общественного ресурса на стремительную, в течение недели, смену власти нет ни у кого, а затяжной протестный процесс рискует просто добить Украину, которая останется без экономической поддержки Запада.
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То, что до 2019 года нынешняя власть сможет серьезно укрепиться, и для своего самосохранения пойдет на разрыв с Западом, который сейчас ее, кривясь и зажимая нос, но поддерживает, никого из внешних партнеров не волнует: придет срок — будем как-то решать.
То есть, второй тур между Тимошенко и Порошенко, при всей его тривиальности, становится все более неизбежным. Но опасная тонкость такой схемы в том, что вновь избранный руководитель Украины не будет иметь реальных обязательств перед обществом, которое, как мы видим, не способно сформировать консолидированную позицию. А вот в отчаянной борьбе за проценты во втором туре он рискует принять непубличные обязательства перед политиками и крупными бизнесменами, в том числе, и теми, кого следует категорически изъять из политической и экономической жизни.
И тогда качественное изменение ситуации в Украине вновь окажется под угрозой.
При этом категорически не забываем, что Украина - страна, где возможно все. В любой момент!
Александр Кочетков, аналитик, политолог