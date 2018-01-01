Зачистка старых клептократов

История с Бакулиным прошла почти не замеченной для широкой общественности из-за дела Надежды Савченко.
Собственно, об этом говорилось на заседании Комитета по вопросам Регламента и организации работы ВР 12 марта во время рассмотрения представления Луценко на арест Бакулина. Генпрокурор предоставил подробную информацию по раскрытой и ликвидированной схеме хищения государственных средств при закупке буровых установок, известных, как "вышки Бойко". Уже 15 марта Верховная Рада поддержала арест. Бакулина ждет заочное осуждение и международный розыск.
Глава ГПУ подчеркнул необходимость внесения изменений в законодательство, которые сделают невозможным побег подозреваемых чиновников. Генпрокуратура предлагает изымать дипломатические паспорта у нардепов, по которым вносится представление на снятие неприкосновенности. Дабы не было соблазна улизнуть на чартере.
В то же время, история с Бакулиным прошла почти не замеченной для широкой общественности из-за дела Надежды Савченко, которую могут обвинить в подготовке государственного переворота и террористических атак против органов власти.
При этом отличается и реакция нардепов и журналистов на эти два ТОП-события. Если по делу Савченко блогосфера взорвалась юмором и сатирой, откровенно насмехаясь над ГПУ и СБУ, то по отношению к доказательствам в деле Бакулина юмора не наблюдалось. Критики акцентировали внимание на том, что до сих пор Генпрокуратура не внесла представление на привлечение к уголовной ответственности самого Юрия Бойко. В то же время, фактаж Луценко по Бакулину депутатов полностью удовлетворил.
Да, Евгений Бакулин находится за пределами Украины. Вряд ли он вернется для суда. Скорее всего, он пополнит ряды "криминальных беженцев" в России. Говорят, что их компактно селят где-то в Ростовской области или в оккупированном Крыму. Вопрос не в этом.
Но, на мой взгляд, важно, что итогом подобных "чисток" ВР должна стать не только "выбивания" кнопкодавов из актиыной депутатской жизни, а создание условий, когда ни один чиновник нынешнего Кабмина не смог бы прикупить за госсредства таких "вышек", как в свое время Бойко с Бакулиным.
Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества.