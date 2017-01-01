"Желтая карточка". Чего ждать россиянам, попавшим в "черный список" США

"Кремлевский доклад" — это предупреждение России: если с ее стороны будут неверные шаги, то будет новая волна санкций США.

"Кремлевский доклад" — серьезная проблема для российских деятелей flickr.com

Соединенные Штаты опубликовали так называемый "Кремлевский доклад" , в котором содержится список российских олигархов и людей из окружения президента России Владимира Путина, против которых потенциально могут быть введены новые санкции. Этот доклад вызвал серьезную и специфическую реакцию в российском истеблишменте.

Украинский феномен, традиционная украинская проблема — это завышенные ожидания от чего бы то ни было. Так, у нас все время талдычили о новых санкциях США против России, у нас их ждали. А тут — появился доклад, а санкций нет. И в Украине сразу закричали: "Ах, как же так?! Зрада!".

Однако на самом деле в "Кремлевском докладе" США обнародовали "черный список", в котором оказался практически весь российский истеблишмент. Думаю, в России на тех людях, которые не попали в этот список, теперь поставят клеймо — "враг народа". Потому что в этом списке — все. Там оказались даже люди, которые, как правило, в такие списки не включаются, например, министр иностранных дел РФ Лавров.

Что значит попадание в "черный список" тех, кто в нем значится? Для российских бизнесменов это, по сути, будет значить, что США посоветовали всем не давать этим бизнесменам деньги. Для политиков это будет значить повышенное внимание со стороны разного рода спецслужб и органов. Например, пока Лавров остается министром, он — въездной в США, но, когда он перестанет быть министром — вопрос... Кроме того, те, кто фигурирует в данном списке, привыкли покупать недвижимость в США. А теперь вопрос — будет ли такая возможность у них сейчас? Их ждут проверки с особым вниманием…

Вроде бы это не санкции против России, но это — серьезные проблемы для российских деятелей.

Кроме того, есть еще секретный доклад, и никто не знает, что в нем. И россияне, которые сейчас крайне обеспокоены и очень неоднозначно воспринимают появившийся "черный список", больше всего переживают из-за секретного доклада: какая информация там и какие рекомендации. Ведь всегда, как правило, больше всего боятся того, что закрыто и не известно.

Читайте также: Переполох в Кремле

Что же касается официального отсутствия новых санкций США против России, то, думаю, что это — тактика Соединенных Штатов, не более того. Это не говорит о смене политики. Эта тактика весьма рациональна. Американцы действуют очень прагматично, в отличие от украинцев. У нас бросаются в крайности: либо давайте помиримся с Россией, либо давайте разорвем с нею все отношения, а все российское — запретим. Американцы, наоборот, действуют рационально. Они понимают, что сейчас усиление санкций в определенной степени может ударить по ним самим. Потому они приняли решение не вводить новые санкции, а посредством этого "черного списка" и секретного доклада сделать предупреждение россиянам. Это такая себе "желтая карточка" — мол, "ребята, мы очень недовольны!".

К тому же, нам нужно быть реалистами: в первую очередь, американцы раздражены и возмущены вмешательством России в президентские выборы в США. Потому не стоит ожидать, что они, прежде всего, будут действовать в ответ на агрессию против Украины. Это — сигнал россиянам от США: вы нарушили правила, вмешались в наши внутренние дела, потому мы будем предпринимать контрмеры против вас.

Фактически вся нынешняя ситуация — это предупреждение России: если с ее стороны будут какие-то неверные шаги, то будет новая волна санкций.

А именно сейчас прямого формального повода для введения новых санкций против России — нет. Но предпосылки, почву и потенциальный список уже есть. Плюс уже есть "черный список" для банков и спецслужб — к кому нужно повнимательнее присматриваться, кому не стоит давать денег, кому не стоит открывать визы, для кого стоит ввести ограничения на приобретение недвижимости в США и т.д.

Так что отсутствие прямых и явных санкций США против России вовсе не говорит о смене политики Вашингтона. Скорее, это отложенное действие. Почву для санкций американцы подготовили, а вот введут их тогда, когда для этого появится повод. Потому не стоит паниковать и кричать о "зраде".

Это — рациональная и прагматическая тактика американцев. Они никогда не торопятся с санкциями. Но, как когда-то пели в известной песне советских времен — "наш бронепоезд на запасном пути". Американцы продемонстрировали, что "бронепоезд" у них есть, цели определены и "оружие" наготове, а вот когда оно будет применено — зависит от ситуации…

Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"