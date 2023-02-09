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Для России территория — фетиш. Ведь ничего, кроме размеров, у Москвы для доказательства своего "величия" никогда не было.
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Александр Хара
Директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел"
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Ігор Тимофєєв
Сегодня, 14:36
Не согласен
0
Согласен
У продовження теми. Котлети по-кримськи, кава русіано, «суп из свекольного корня по-русски» замість українського борщу… Як далеко може зайти ця «гастрономічна війна» між Росією та Україною?
Відбувається природній процес розмежування двох різних народів, які лихою долею мають спільну сумну історію. Можливо, через цю "гастрономічну війну" в Росії зуміють, що існує українська нація, культура, держава й мова. Можливо, це спонукатиме шукати більш цивілізовану манеру співіснування без міфологем про "старшого брата" і т.д.
Yuriy_V.
Сегодня, 13:06
Не согласен
0
Согласен
Сьогодні періодично лунають заяви в США про те, що з Росією потрібно говорити "з позиції сили". Чи не могли б ви "розшифрувати", що це означає в даному контексті? Чи передбачає це ведення "гарячої" війни, і якщо так, то де США збираються таким чином "говорити" з Росією? Не на території нашої країни, бува? Дякую!
З військової точки зору, військове-політичне керівництво США розглядає і опцію гарячої війни. Але, звичайно, намагатимуться вирішувати поблемні питання політико-дипломатичним шляхом. Перш за все, США у військовому сенсі є і залишатимуться надпотугою, втім, за оцінками міністра оборони Меттіса, наявних засобів та підготовки ЗС США, а також Китаю, не вистачає для протидії Росії у конвенційній війні. Саме тому адміністрація Трампа передбачає масштабну модернізацію ЗС, а також посилення ролі НАТО. Власне, з цих цих позицій - наявності військового потенціалу та посилення союзників - Дональд Трамп розмовлятиме з Володимиром Путіним. Україна навряд чи стане полем для битви, але її посилення, в тому числі у військовому плані, відповідало б інтересам США.
Inga
Сегодня, 00:02
Не согласен
0
Согласен
Під час виборчої кампанії в США в Україні робили ставку на Клінтон, і її поразка стала несподіваною, і у нас лунало чимало всякого неприємного про Трампа. Чи може це якимось чином позначиться на відносинах українського керівництва з Трампом? Чи на такі речі не заведено зважати?
Трамп є екстравагантним президентом і, на відміну від його попередників, може і пригадати "амбарну книгу". Втім, будь-який президент США керується радше національними інтересами країни, ніж особистими уподобаннями. Відносини між Порошенком та Трампом залежать від того, чи вдасться нашому президентові здобути довіру та показати себе як надійного партнера у питаннях, важливих для національних інтересів США.
strozhuk_k.
Вчера, 23:59
Не согласен
0
Согласен
Навіщо Росія намагається змінити етнічний склад Криму?
Політику Росії в окупованому Криму слід розглядати як колонізацію, ціллю якої є заміщення нелояльного населення, передусім, кримських татар як згуртованої меншості, з метою створення сприятливих умов для розвитку військового компоненту. Адже російське керівництво розглядає Крим виключно як військову базу. Таким чином, там потрібне лише лояльне населення у кількості, необхідній лише для підтримання цієї бази. В дійсності санкції діють, і тому підтримання соціальних стандартів і рівня життя боляче б"ють по федеральному бюджету РФ.
kondor
Вчера, 23:56
Не согласен
0
Согласен
Здравствуйте, Александр! Как вы полагаете, все ли возможности использует сейчас Украина на международной арене, чтобы как можно скорее разрешить конфликт на Донбассе и вернуть Крым? Или вы видите со стороны власти и дипломатов какие-то недоработки или упущенные возможности? Спасибо за ответ
Як представник громадянського суспільства вважаю, що у чинної влади, на жаль, немає стратегії припинення військової агресії Росії та повернення окупованих територій. Так звані Мінські угоди не можуть принести миру в короткотерміновій перспективі та безпеки і добробуту в довготерміновій перспективі. Не маючи стратегії, складно сконцентрувати наявні ресурси та зусилля задля досягнення миру та повернення територій.
Liudmyla
Вчера, 23:51
Не согласен
0
Согласен
скажіть, по-вашому, переназивання котлет по-київськи на котлети по-кримські в російському мзс та демонстративне перейменування московського проспекту на проспект бандери - це речі одного порядку, це троллінг? як взалі ставитися до таких речей? якось це несерйозно...
Перейменування Московського проспекту відбувалося в контексті, на жаль, запізнілої декомунізації. Громадянське суспільство проявило ініціативу щодо перейменування вулиці, що викликало у пасивної частини українських громадян та за кордоном певне несприйняття. Замість того, щоб взяти активну участь у цьому процесі. Щодо перейменування котлет - це, скоріше, інфантильна реакція. Можна згадати, що у Білому Домі було перейменовано картоплю по-французькі на "вільну картоплю" з огляду на те, що Франція не приєдналася до глобальної війни проти терору, оголошеної Джорджем Бушем-молодшим.
Liudmyla
Вчера, 23:45
Не согласен
0
Согласен
вітаю. за вашими оцінками, чи має місце в європейських країнах, на заході таке явище як втома від україни та її проблем? наскільки сьогодні велика ймовірність, що світові країни почнуть переглядати свою, н-д, санкційну політику щодо росії?
Безумовно, корумпована і нереформована Україна викликає втому не лише у наших співгромадян, але й у західних урядів. Втім, вони розглядають Україну не лише з точки зору офіційної влади, але й громадянського суспільства, яке показало волю, бажання жити в європейській демократичній країні. Таким чином, ми отримуватимемо підтримку в цьому. Охочих зняти санкції з Росії від самого початку було багато. І це суверенне право окремих країн чи ЄС відмінити їх, якщо вони вважають, що Росія звільнила окупований Крим та припинила збройну агресію на Донбасі. Безумовно, російська дипломатія активно працює серед своїх симпатиків у цих країнах, але чи досягне вона успіху - радше, залежить від зміни політики у ключових столицях, зокрема, Вашингтоні, Берліні та Парижі. Наразі, враховуючи нещодавні дебати в Європейському парламенті, а також висловлювання речника Білого Дому, навряд чи ЄС або США готові знімати санкції з Росії.
vasyl
Вчера, 23:43
Не согласен
0
Согласен
Поясніть ситуацію з Будапештським меморандумом, будь ласка. Який був у ньому сенс, якщо країни-гаранти не поспішають особливо виконувати вязті на себе зобов'язання щодо України та збереження її територіальної цілісності?
Позбуття Україною ядерної зброї було неминучим. І так званий Будапештський меморандум зафіксував не лише без"ядерний статус, а й зняв низку проблемних питань, які стояли перед Україною. Безумовно, він не став гарантією нашого суверенітету та територіальної цілісності, оскільки дотепер не існує механізмів гарантування безпеки неядерних держав від загрози ядерних держав. За винятком хіба що членства в НАТО, яке на той час не стояло на порядку денному в української влади. Таким чином, тогочасна українська влада заспокоїлася і не просувалася у бік єдиного можливого формату забезпечення безпеки держави. Упродовж усього часу незалежності Росія неодноразово порушувала положення меморандуму. Найбільш кричущий випадок був із намаганням захопити острів-косу Тузла, але українська влада не задіяла механізм проведення консультацій.
vasyl
Вчера, 23:39
Не согласен
0
Согласен
Олександре, чи не могли б ви пояснити, з чим пов'язані активні і часті випробування ракет КНДР? На кого спрямовані це акти чи то демонктрації сили, чи то провокацій? Які ризики це може створювати для світової безпеки? Дякую
Тоталітарні режими підтримуються лише завдяки наявності зовнішнього ворога. Лише цим можна пояснити всі негаразди пересічних громадян. Штучне розділення Корейського півострова на дві держави є в інтересах як Росії, так і Китаю, оскільки об"єднана країна на демократичних засадах та як частина західної політичної і безпекової системи є загрозою для авторитарних режимів цих країн. Власне тому і є можливість у КНДР розробляти цю зброю. Вони спрямовані як проти Південної Кореї та Японії - союзників США, так і власне проти самих США. Безумовно, зброя такого типу в руках однієї неврівноваженої людини, яка не є обраною і не звітує перед народом, є вкрай небезпечним як для власного народу, так і для світу.
y-grek
Вчера, 18:20
Не согласен
0
Согласен
Чи не є війна в Україні та війна в Сирії просто маленькими частинами великого «паззла», в який бавиться Кремль, та, якщо це дійсно так, то на що тоді спрямована "велика гра"?
Україна є і об"єктом російської агресії, і інструментом, за допомогою якого Путін планує відновити геополітичний статус Росії. Так, звичайно, це є частиною великої та небезпечної гри з демонтажу міжнародної безпекової системи, що склалася після Другої світової війни та розпаду СРСР. Небезпека полягає в тому, що в Росії немає бачення нового світоустрою, а лише бажання володіти правом творити насилля над власним народом та тими, хто, як вони вважають, має бути у сфері їхнього впливу. Ситуація небезпечна ще й тому, що, на відміну від СРСР, який намагався дотримуватися статус-кво, путінська Росія є ревізіоністською потугою.
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