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Для России территория — фетиш. Ведь ничего, кроме размеров, у Москвы для доказательства своего "величия" никогда не было.
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Андрей Кокотюха
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Ростислав Телегін
Сегодня, 15:48
Не согласен
0
Согласен
Такой еще вопрос - вам как автору детективов, триллеров и исторических романов могу логично предположить достаточно легко писать сценарии для фильмов с подобным жанром...а как насчет комедии, фантастики или мелодрамы ? Вот могли бы вы написать сценарий для научно-фантастического фильма, или все же для этого нужны разбирающиеся в этом жанре ?
Ростислав Телегін
Сегодня, 15:42
Не согласен
0
Согласен
Добрый день господин Кокотюха, такой вопрос у меня - читая и поглядывая разные обзоры и рецензии на фильм Червоний (в том числе и негативные) заметил такую вещь - у многих были притензии к сценарию (актеры играли неплохо, картинка хорошая, музыка хорошая а сценарий так себе....примерно так)...Вы как сценарист как относитесь к критике к себе и хотя бы частично согласны ли вы с ней ?
Sanyo
Сегодня, 15:19
Не согласен
0
Согласен
Как Вы понимаете украинский национализм и в чем его суть (противостояние оккупации, чуждой идеологии или стремление к научно-техническому прогрессу, отстаивание своей какой-либо идеологии развития страны, к примеру олигархии)? Ещё Платон рассуждал о проблеме создания идеального государства и было отмечено, что к власти пробиваются преимущественно люди несправедливые с низкими моральными качествами (т.к. используют для достижения цели любые "приемы") и думающие прежде всего о личной выгоде. Повлияла бы популяризация национально - культурных ценностей на моральное качество власти? Как считаете, могло ли быть противостояние власти с националистами одной из причин деградации страны? https://youtu.be/nuNJ-v-mJiQ?t=2525
fekla
Сегодня, 14:11
Не согласен
0
Согласен
Твори кого з сучасних українських письменників теж достойні екранізації і прокату в кіно?
polit_ua
Сегодня, 09:41
Не согласен
0
Согласен
Тут міністр культури Нищук нещодавно вступився за лайку та еротику зі сцени, мовляв, все це припустимо в мистецтві. А як ви до цього ставитеся? Може, краще, щоб публіка піднімалася до рівня мистецтва, а не воно опускалося до її рівня?
polit_ua
Сегодня, 09:41
Не согласен
0
Согласен
За вашою оцінкою, хто наразі виграє в інформаційній війні — Україна чи Росія? Чи навчилися ми воювати на інформаційному фронті?
joker
Сегодня, 09:41
Не согласен
0
Согласен
Як гадаєте, фільм вийде на самоокупність? Враховуючи, що вкладено було 20 млн, а перші дні в прокаті вже зібрали майже 1,5 млн
Gallina
Сегодня, 09:40
Не согласен
0
Согласен
Ветераны УПА, посмотревшие фильм «Червоный», назвали его реалистичным и правдивым. Как вам удалось достичь в романе такой достоверности? Ему предшествовала длительная работа по изучению исторических документов, дневников, воспоминаний и т.д.?
marichka
Сегодня, 08:58
Не согласен
0
Согласен
Чи стали ваші романи більше купувати після виходу в прокат Червоного? Чи така тенденція не спостерігається?
marichka
Сегодня, 08:58
Не согласен
0
Согласен
Які перші відгуки надходять про Червоного? За що найчастіше критикують?
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Чат
Сегодня
15:30
live
Андрей Кокотюха
22 августа, 10:00
27
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Дмитрий Ковпак
7 августа, 14:00
37
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Заза Буадзе
4 августа, 14:00
33
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