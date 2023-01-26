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Для России территория — фетиш. Ведь ничего, кроме размеров, у Москвы для доказательства своего "величия" никогда не было.
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Андрей Шараскин ("Богема")
Председатель правления общественной организации "Державницька ініціатива Яроша" (ДІЯ)
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Lora
Сегодня, 12:06
Не согласен
0
Согласен
Доброго дня! Нещодавно в Краматорську був створений Рух опору. Розкажіть будь ласка більш детально, що саме представляє цей Рух опору і Рухи опору в цілому.
Олексій Лисков
Сегодня, 11:56
Не согласен
0
Согласен
Друже Богема!А як знайти інициативну группув Запорізкій області?
Сергей Громов
Сегодня, 11:46
Не согласен
0
Согласен
Де можна ознайомитись з програмою ДІЇ, чи вона поки не публічна?
Сергей Громов
Сегодня, 11:33
Не согласен
0
Согласен
Оскільки Ви є керівником саме громадсько-політичного крила Руху, то до Вас таке (не військове) питання: чи вже існує якась конкретна програма ДІЇ? Якщо представники ДІЇ прийдуть до влади, то які практичні кроки в першу чергу будуть зроблені для зміни системи управління державою?
Програма існує. Найближчим буде анонсування практичних кроків. А найголовніше в системі управління державою - приведення у відповідність до функціональних завдань усіх гілок влади, чітке розмежування обов'язків виконавчої, законодавчої та судової влади.
Володимир Ххх
Сегодня, 11:08
Не согласен
0
Согласен
Зрадник України сидить на Банковій ! Може варто зібрати представників держав у яких Росія анексувала території, і зробити новий Мінський формат ? Дякую .
Альтернативні безпекові проекти уже втілюються. Серед них - Балто-чорноморський та Кавказький пояс.
Terenko_S.
Сегодня, 10:51
Не согласен
0
Согласен
Ваша оцінка ситуації під Авдієвкою та в Авдіївці станом на сьогоднішній ранок? Чому бойовики та їхні московські керівники так вчепилися в цю точку і саме зараз?
Саме зараз відбувається засідання Штабу УДА. По завершенню ми будемо більш чітко розуміти ситуацію.
LLmila
Сегодня, 10:00
Не согласен
0
Согласен
Якщо Росія посилить збройний наступ на окуповану частину Донбасу, чи повернетесь ви на війну? Якщо так то у якому військовому формуванні?
Не тільки я, але й величезна кількість побратимів і тих, хто знаходиться в оперативному резерві у складі Української добровольчої армії.
Олексій Лисков
Сегодня, 09:53
Не согласен
0
Согласен
Доброго дня друже Богема!Цікавить чи будуть зроблне ГО "Дія" та окреемий підрозділ УДА в м.Бердянськ та м.Запоріжжя? З повагою,друг Азов(колишній боєць та волонтер 5 бату та колишній командир підрозділу 18 бату ДУК в м.Бердянськ). Дякую за відповідь.
Друже "Азов", ініціативна група Запорізької області вже працює.
zoyi
Вчера, 23:09
Не согласен
0
Согласен
Чи підтримуєте ви ідею блокади ЛНР і ДНР? Думаєте, це спрятиме зростанню прихильності місцевих до української влади? І чи чесно це по відношенню до тих, наприклад, літніх людей, які в тому жахітті доживають свого віку, не маючи змоги звідти поїхати?
vasyl
Вчера, 22:25
Не согласен
0
Согласен
Розкажіть, будь ласка, яких масштабів, за вашими даними, досягла проблема контрабнди на Донбасі? Хто найбільше заробляє на війні?
Контрабанда вигідна обом сторонам. Потік товарообігу стабільний, узгоджений та добре прикривається.
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Андрей Шараскин ("Богема")
3 февраля
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