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Андрей Шараскин ("Богема")

Председатель правления общественной организации "Державницька ініціатива Яроша" (ДІЯ) Сегодня 11:00 live Текущий чат

     
Сегодня, 11:00
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  • Lora
    Сегодня, 12:06
    Доброго дня! Нещодавно в Краматорську був створений Рух опору. Розкажіть будь ласка більш детально, що саме представляє цей Рух опору і Рухи опору в цілому.
  • Олексій Лисков
    Сегодня, 11:56
    Друже Богема!А як знайти інициативну группув Запорізкій області?
  • Сергей Громов
    Сегодня, 11:46
    Де можна ознайомитись з програмою ДІЇ, чи вона поки не публічна?
  • Сергей Громов
    Сегодня, 11:33
    Оскільки Ви є керівником саме громадсько-політичного крила Руху, то до Вас таке (не військове) питання: чи вже існує якась конкретна програма ДІЇ? Якщо представники ДІЇ прийдуть до влади, то які практичні кроки в першу чергу будуть зроблені для зміни системи управління державою?
    Програма існує. Найближчим буде анонсування практичних кроків. А найголовніше в системі управління державою - приведення у відповідність до функціональних завдань усіх гілок влади, чітке розмежування обов'язків виконавчої, законодавчої та судової влади.
  • Володимир Ххх
    Сегодня, 11:08
    Зрадник України сидить на Банковій ! Може варто зібрати представників держав у яких Росія анексувала території, і зробити новий Мінський формат ? Дякую .
    Альтернативні безпекові проекти уже втілюються. Серед них - Балто-чорноморський та Кавказький пояс.
  • Terenko_S.
    Сегодня, 10:51
    Ваша оцінка ситуації під Авдієвкою та в Авдіївці станом на сьогоднішній ранок? Чому бойовики та їхні московські керівники так вчепилися в цю точку і саме зараз?
    Саме зараз відбувається засідання Штабу УДА. По завершенню ми будемо більш чітко розуміти ситуацію.
  • LLmila
    Сегодня, 10:00
    Якщо Росія посилить збройний наступ на окуповану частину Донбасу, чи повернетесь ви на війну? Якщо так то у якому військовому формуванні?
    Не тільки я, але й величезна кількість побратимів і тих, хто знаходиться в оперативному резерві у складі Української добровольчої армії.
  • Олексій Лисков
    Сегодня, 09:53
    Доброго дня друже Богема!Цікавить чи будуть зроблне ГО "Дія" та окреемий підрозділ УДА в м.Бердянськ та м.Запоріжжя? З повагою,друг Азов(колишній боєць та волонтер 5 бату та колишній командир підрозділу 18 бату ДУК в м.Бердянськ). Дякую за відповідь.
    Друже "Азов", ініціативна група Запорізької області вже працює.
  • zoyi
    Вчера, 23:09
    Чи підтримуєте ви ідею блокади ЛНР і ДНР? Думаєте, це спрятиме зростанню прихильності місцевих до української влади? І чи чесно це по відношенню до тих, наприклад, літніх людей, які в тому жахітті доживають свого віку, не маючи змоги звідти поїхати?
  • vasyl
    Вчера, 22:25
    Розкажіть, будь ласка, яких масштабів, за вашими даними, досягла проблема контрабнди на Донбасі? Хто найбільше заробляє на війні?
    Контрабанда вигідна обом сторонам. Потік товарообігу стабільний, узгоджений та добре прикривається.
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