Сегодня, 11:23
RSS
Вход
Glavred
ВКонтакте
Facebook
Twitter
Регистрация
Glavred
Для России территория — фетиш. Ведь ничего, кроме размеров, у Москвы для доказательства своего "величия" никогда не было.
Виталий Портников
Главная
Политика
Мир
Экономика
Происшествия
Столица
Жизнь
Культура
Спорт
VIP - Stars
Колонки
Фото и видео
Чат
Анжелика Рудницкая
Основательница "Территории А", советница министра культуры, певица, телеведущая, волонтер
Сегодня
10:00
live
Текущий чат
Сегодня, 10:00
Задай свой вопрос
Для того чтобы задавать вопросы, пожалуйста, авторизуйтесь через:
Главред
ВКонтакте
Facebook
Twitter
Символов осталось:
10000
rules of chat
Правила чата
В чате действует процедура премодерации. То есть Вы не увидите своего вопроса до момента одобрения его модератором.
В чате запрещен мат, оскорбления посетителей, гостей чата и администрации.
Запрещены любые высказывания, нарушающие действующее законодательство Украины, призывы к сепаратизму, массовым беспорядкам и прочим неправомерным действиям.
Запрещены сообщения рекламного характера, выраженные в любой форме.
При проведении чат-конференций модераторы в первую очередь обращают внимание на корректность поведения посетителей по отношению к гостю чата. В случае проявления враждебности, негативных высказываний, оскорблений, направленных в сторону гостя чата, пользователь будет немедленно отключен от чата.
simka
Сегодня, 09:27
Не согласен
0
Согласен
чи можлива сьогодні "лагідна українізація" криму, донбасу та ще низки східних і південних областей країни?
simka
Сегодня, 09:26
Не согласен
0
Согласен
як ви ставитеся до ідеї "відпустити донбас", аби країна могла рухатися далі, не маючи такого тягара, який гальмуватиме її розвиток?
Pavlo
Сегодня, 09:19
Не согласен
0
Согласен
Як нам змінити правило, що історично склалося - революцію замислюють романтики, здійснюють фанатики, а її плодами користуються великі негідники, аби хоча б в Україні воно припинило діяти?
Добрий день! Рада можливості поспілкуватися з вами. Мені останнім часом здається, що всі живуть у соцмережах, і все один про одного знають. Але зустрічі з деякими людьми розвіюють цю ілюзію. І кожне таке спілкування завдяки популярним медіа ресурсам дає можливість поговорити на важливі для всіх нас теми. І, судячи з кількості запитань, поговорити нам є про що. Дякую всім за запитання. Не впевнена, що ми можемо змінити це правило. Але якщо будемо достатньо мудрими, то можемо бути чудовим винятком. Україна залишається країною великих можливостей, але ці можливості пов'язані з великою відповідальністю, а от її брати на себе більшість із нас не хоче.
dinka
Сегодня, 09:18
Не согласен
0
Согласен
Які найнезвичніші або найнесподіваніші подарунки вам доводилося отримувати від шанувальників?
Відповідь на це запитання може розтягнутися на довгу розмову. Краще розповім про особливо пам"ятні. Пригадую 5-річну дівчинку, досі пам"ятаю її очі, яка на один із концертів "Території А" принесла мені маленького іграшкового бегемотика. Він досі "живе" у мене дома. Мені дарували мільйон, яким я так і не скористалася, бо не захотіла виконувати умову шанувальника. Завжди неймовірними подарунками для мене є мандри. Дуже ціную всі подарунки, які привезла з фронту. Зберігаю їх у своєму "домашньому музеї". Але найбільшим подарунком залишається життя, яке подарували мені батьки.
Vira_Datsiuk
Сегодня, 09:16
Не согласен
0
Согласен
Чому часто-густо відеороботи українських (та й закардонних) виконавців аж надмірно вульгарні та відверті? Як ви ставитеся до цього? І, здається, з часом стає все гірше, просто знімаються будь-які рамки? Думаєте, така тенденція продовжуватиметься, чи все-таки з*явиться попит на щось більш скромне і красиве, й артист не пропонуватиме глядачу дивитися на оголені груди чи ще щось?
Останнім часом мені ніколи дивитися музичні канали, які демонструють описані Вами кліпи. А в мережі я вибираю ту музику і кліпи, які мені близькі. Тому такої особистої проблеми в мене немає. А щодо формування музичними каналами смаку, то він, як на мене, не відповідає сучасним запитам, принаймні в Україні. Свої зауваження щодо цього кожен із нас може і повинен висловлювати на сторінках цих телеканалів і вимагати (чи просити) того, що вам найближче. Попит формує пропозицію.
Vira_Datsiuk
Сегодня, 09:08
Не согласен
0
Согласен
Що думаєте про сучасні українські музичні канали чи програми,їхнє наповнення та якість?
Я вже казала, що українські музичні телеканали не відповідають нинішнім запитам і не відображають стан музики в Україні. У нас надзвичайно велика кількість талановитих музикантів, які залишаються за бортом форматів цих каналів. Як це змінити це - написано у попередній відповіді.
danylo_kruk
Сегодня, 08:36
Не согласен
0
Согласен
Анжеліко, чи мусить, по-вашому, Україна змінювати свій новий закон про освіту в частині норм, які стосуються мови, враховуючи критику та обурення низки країн (Польщі, Угорщини, Румунії тощо)?
Україна має бути україноцентричною. Багато століть ми змушені були пристосовуватися до імперій, які нас оточували, пригноблювали і формували нашу внутрішню політику. Зараз Україна намагається захищати свою українськість, але вона, як і раніше, залишається комфортною і толерантною до інших народів і сусідів. Закон нічого не забороняє. Він дає шанс дітям, які не вчили українську мову раніше, продовжувати вчитися і розвиватися у своїй країні. А без знання української вони це робити не можуть. Нам треба не закон змінити, а пояснити сусідам свої дії. Українська мова має бути пріоритетною в усіх галузях нашого життя. І дискутувати довкола цього безглуздо. Без мови не буде країни.
Dara
Сегодня, 08:34
Не согласен
0
Согласен
У нас довго дискутували, як реінтегрувати Донбас в Україну з політичної точки зору. А що потрібно робити з людьми – як реінтегрувати їхні уми, свідомість? Що тут в силах зробити люди від мистецтва, культурні діячі? Чи можливо взагалі певну частину населення навчити/змусити більше любити українське, особливо більш старших людей зі сходу країни, для яких, що б там не казали, російська залишатиметься основною мовою спілкування, класика російської та зарубіжної літератури більш затребуваною, і які дивитимуться з більшим задоволенням старі-добрі радянські фільми, того ж Гайдая чи Рязанова тощо...?
Ця дискусія триває, але мені приємно, що доки одні дискутують, інші - діють. Ми зі своїми друзями-митцями четвертий рік невтомно їздимо прифронтовою зоною, спілкуємося з людьми, проводимо концерти, зустрічі, презентації книжок, майстер-класи з народних ремесел, поповнюємо українськими книжками бібліотеки. І потихеньку таким чином реінтегруємо схід. Відвертої нелюбові до українського я практично не зустрічала. Люди можуть не любити українських політиків, бо в них є для цього підстави, але вони так само, як і в будь-якій іншій області країни, люблять і знають народні традиції, пісні, із задоволенням з нами спілкуються і не виявляють при цьому агресії. Найбільша наша проблема в тому, що в реальності люди спілкуються з одними митцями, а у медійній реальності їм доводиться бачити інших. Тобто телебачення створює іншу реальність, яка не репрезентує ані український сучасний культурний процес, ані формує українське середовище. Лагідна українізація - це поступовий процес. Вона не може наступити одного дня, як Різдво. Щоб цей процес пришвидшити, нам усім треба ще більше працювати і вирішувати проблему системно. Саме це я і пішла працювати радником міністра, щоб поєднати свій волонтерський досвід із міністерськими можливостями.
Inga
Сегодня, 08:26
Не согласен
0
Согласен
Наскільки потужним і активним є наше "мистецьке волонтерство" зараз? Які цілі передусім воно переслідує?
Мистецьке волонтерство існує, і це вже радує. Його потужність і впливовість залежать від кожного з нас, бо кожен може підтримати митця-волонтера, купивши його книжку, альбом, квиток на концерт, виставу, фільм або пожертвувавши кошти на волонтерські потреби. Митці, які займаються волонтерством, за ці роки дуже виснажилися - емоційно, фізично і фінансово. Але артисти, які продовжують заробляти найбільше грошей в Україні, не приєднуються до цього руху. Мета мистецького волонтерства - це лагідна українізація, емоційна підтримка цивільних і створення особливої домашньої атмосфери, коли це стосується військових.
Inga
Сегодня, 08:25
Не согласен
0
Согласен
Наскільки охоче українські митці, письменники, артисти долучаються до різного роду волонтерських проектів? І, скажіть відверто, який відсоток у нас байдужих серед артистів? Що, по-вашому, потрібно, аби розворушити таких людей?
Ніхто не проводив досліджень, які б могли визначити відсоток байдужості. Але ідея хороша. Більшість тих, хто займається мистецьким волонтерством, - це люди, котрі були активними з перших днів війни. Якийсь невеликий відсоток артистів долучається, але більшість чекає, що хтось повинен організувати, запропонувати, запросити, припросити, нагодувати, завезти, ще й нагородити за подвиги. Митці-волонтери - це ті, хто не чекає запрошень і вказівок, а в багатьох випадках навіть за власні кошти їде туди, де він найбільше зараз потрібен. Розворушити артистів, які досі не зрозуміли, що в країні війна, і країні потрібна їхня допомога, можуть їхні глядачі, які ігноруватимуть їхні концерти, вистави, презентації і т.д. в мирній частині країни. Це було би гарним уроком. Але чи готовий і чи розуміє це глядач...
1
2
3
4
>
Чат
Сегодня
10:00
live
Анжелика Рудницкая
1 ноября
10:00
задать вопрос
Павел Денищук
30 октября
10:00
задать вопрос
Иван Кудояр
25 октября, 11:00
27
читать ответы
Владимир Лановой
Фото
<
>
Боевики ЛНР приговорил футбольного фаната "Зари" к 17 годам тюрьмы за шпионаж
Подробности мощного взрыва в Донецке, опубликованы фото и видео с места события
В Николаеве два пьяных офицера полиции устроили драку в кафе, опубликованы фото и видео
В Финляндии поезд протаранил БТР, 4 погибших, 8 пострадавших, опубликованы фото и видео с места ДТП
Харьковский Маугли. Полицейские спасли мать с ребенком, живших на улице, опубликованы фото и видео
"Покушение" на нардепа. В Киеве у телеканала был взрыв, ранен "радикал"
В Киеве патрульные полицейские сбили пешехода, опубликованы фото с места события
Спецназовцы задержали около 20 сторонников Коханивского, опубликованы фото и видео
В Киеве из-за угрозы взрыва эвакуируют центральный ж/д вокзал
Дело комбата ОУН. Газ против активистов и баррикады в зале суда, опубликованы фото и видео
Видео
<
>
Продажа ребенка под Киевом. Горе-мать объяснила, почему решила избавиться от своего 2-летнего сына
Вражеские обстрелы и травмированный воин. В штабе АТО рассказали о ситуации на Донбассе
Нардеп о теракте у телеканала в Киеве: устроил "мясник", а не профессионал
Самоубийство девочки во Львове. Названа возможная причина трагедии
Криминалист назвала новую версию теракта в Киеве, покушались не на Мосийчука
Взрыв в Киеве. Мосийчука перевезли в другую больницу и тяжелое состояние еще двоих пострадавших
Подробности мощного взрыва в Донецке, опубликованы фото и видео с места события
В Николаеве два пьяных офицера полиции устроили драку в кафе, опубликованы фото и видео
Уникальный проект NASA: опубликовано видео виртуального тура на Марс
На Луганщине СБУ задержала шпиона ЛНР, опубликовано видео допроса
Опрос
Какой вы видите путь возврата Украиной контроля над оккупированной частью Донбасса?
Украина должна готовиться к военной операции по освобождению Донбасса
Донбасс надо превратить в подобие Чернобыльской зоны, куда тыкать носом любителей России со всего мира до вывода войск РФ
Ситуацию на Донбассе надо заморозить вводом миротворцев ООН до прихода в России нового лидера
Украине надо достигнуть компромисса с Россией, в результате чего ДНР и ЛНР окажутся в Верховной Раде
Женщина
Мужчина
Результаты
Главная
Политика
Мир
Экономика
Происшествия
Столица
Жизнь
Культура
Спорт
VIP - Stars
Колонки
Фото и видео
Чат
Правовая информация
Контакты
Реклама
©2002-2009, GLAVRED.INFO. Все права защищены.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено