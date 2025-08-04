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Дмитрий Ковпак
Предприниматель, путешественник, эксперт в вопросах ведения бизнеса с Китаем
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sonita
Сегодня, 09:23
Не согласен
0
Согласен
А интересна ли Украина для китайского бизнеса? В каких сферах китайские предприниматели охотнее сотрудничают с нашими отечественными, какие сферы для них представляют интерес в Украине? И что китайцев останавливает или лишает желания активнее работать с Украиной?
Китай покупает в Украине сельхоз продукцию. Украина регулярно продает в Китай подсолнечное масло. Есть два типа закупок: китайцы приезжают и выкупают здесь или украинский поизводитель через представителей ищет покупателей в Китае и заключает сделку. Я продавал в китай стартеры для промышленных двигателей и регулярно вижу, как контракты с китайцами происходят. Это работает.
mitia
Сегодня, 09:20
Не согласен
0
Согласен
Дмитрий, какие, на ваш взгляд, последствия для мировых стран будет иметь экономическая война между Китаем и США?
Мировые страны только выиграют.
rika
Сегодня, 09:15
Не согласен
0
Согласен
Слыша фразу "товар китайского производства", первая ассоциация, которая чаще всего возникает - "некачественный товар". По-вашему, сильно ли этот укоренившийся в сознании людей синонимический ряд отражается на самой китайское экономике? Второе. Это стереотип? Или качество большинства того, что производится в Китае, и вправду оставляет желает лучшего? Или это в Украину завозится только китайский ширпотреб, разваливающийся и рассыпающийся прямо в руках? Спасибо за ответы.
Это - стереотип, связанный с подходом предпринимателей из 90-х, которые до сих пор везут в Украину ширпотреб, товары низкого качества. Но мы видим брендовые магазины, в которых продается товар, сделанный в Китае. И мы с удовольствием его покупаем. Значит, дело не в китайском произвосдтве, а в том, как товар упакован.
omega
Сегодня, 09:11
Не согласен
0
Согласен
Почему, на ваш взгляд, китайская экономика уже который месяц планомерно замедляется? Как долго эта тенденция может сохраняться и к чему, в итоге, приведет она Китай?
Я думаю, это больше мнение прессы. В Китае - плановая экономика. Сейчас Китай заинтересован в снижении цены юаня по отношению к другим мировым валютам, чтобы китайский товар стал еще дешевле. Вопрос - о каком снижении экономики можно говорить?
omega
Сегодня, 09:09
Не согласен
0
Согласен
Как вы считаете, как отразится на Китае нынешняя торговая война между Поднебесной и США? Ведь не похоже, чтобы американский президент Трамп собирался что-то менять в этом плане...
Уверен, эта ситуация надумана. США были и остаются крупнейшим заказчиком и покупателем товаров в Китае.
rugaru
Вчера, 21:01
Не согласен
0
Согласен
Когда знакомая спросила в турфирме о поездке в Китай,её начали отговаривать,мол там ничего нет,кроме стены и неприятнейших китайцев,лучше в тае экзотика и море и сервис...Китайцы действительно развивают только односторонний туризм,или это проблемы наших операторов?
Я регулярно езжу в Китай, был в местах, где мохнатые горы в городь Яншуо, был в огромных пещерах, в которых можно приземлить самолет, был в Тибете. ПРоблема - в неподготовленности туристических компаний к поездкам в Китай. Это единственная проблема, и, наверное, поэтому так происходит. КИтай - большая и интересная страна, там есть что помтреть. Побывать на Китайской великой стене - это запоминается на всю жизнь, это одно из чудес света.
Mari Borovenskaya
Вчера, 18:58
Не согласен
0
Согласен
Кто из спикеров также будет присутствовать на конференции в Киеве по бизнесу с Китаем?
fox45
Вчера, 18:52
Не согласен
0
Согласен
Дмитрий, с чего начать, если я хочу выстраивать бизнес с китайскими партнерами?
fox45
Вчера, 18:52
Не согласен
0
Согласен
Дмитрий, а с чего вы сами начинали?
bonnie_
Вчера, 18:50
Не согласен
0
Согласен
Как Вы думаете, почему украинцы стали более активны в международном бизнесе?
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Поддерживаете ли вы акцию торговой и транспортной блокады ЛДНР?
Полностью поддерживаю! И считаю, что акцию нужно расширить — заблокировать еще и все пути соединения с Россией.
Блокада ЛНР и ДНР должна сохраняться, до полного выполнения требований участников акции по освобождению украинских заложников.
Должна быть частичная блокада. Продукты, лекарства и прочие товары первой необходимости должны беспрепятственно попадать в ОРДЛО.
Блокада только вредит Украине. Потому власть и участники акции должны как можно скорее прийти к компромиссу и снять блокаду ЛДНР.
Категорически против! «Блокадников» необходимо разогнать, даже если для этого придется применить силу.
Меня особо не беспокоит этот вопрос. Что у правительства, что у участников блокады — свои интересы, которые имеют мало чего общего с интересами украинского народа.
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