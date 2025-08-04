Сегодня, 10:20 RSS

Дмитрий Ковпак

Предприниматель, путешественник, эксперт в вопросах ведения бизнеса с Китаем Сегодня 10:00 live Текущий чат

   
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  • sonita
    Сегодня, 09:23
    А интересна ли Украина для китайского бизнеса? В каких сферах китайские предприниматели охотнее сотрудничают с нашими отечественными, какие сферы для них представляют интерес в Украине? И что китайцев останавливает или лишает желания активнее работать с Украиной?
    Китай покупает в Украине сельхоз продукцию. Украина регулярно продает в Китай подсолнечное масло. Есть два типа закупок: китайцы приезжают и выкупают здесь или украинский поизводитель через представителей ищет покупателей в Китае и заключает сделку. Я продавал в китай стартеры для промышленных двигателей и регулярно вижу, как контракты с китайцами происходят. Это работает.
  • mitia
    Сегодня, 09:20
    Дмитрий, какие, на ваш взгляд, последствия для мировых стран будет иметь экономическая война между Китаем и США?
    Мировые страны только выиграют.
  • rika
    Сегодня, 09:15
    Слыша фразу "товар китайского производства", первая ассоциация, которая чаще всего возникает - "некачественный товар". По-вашему, сильно ли этот укоренившийся в сознании людей синонимический ряд отражается на самой китайское экономике? Второе. Это стереотип? Или качество большинства того, что производится в Китае, и вправду оставляет желает лучшего? Или это в Украину завозится только китайский ширпотреб, разваливающийся и рассыпающийся прямо в руках? Спасибо за ответы.
    Это - стереотип, связанный с подходом предпринимателей из 90-х, которые до сих пор везут в Украину ширпотреб, товары низкого качества. Но мы видим брендовые магазины, в которых продается товар, сделанный в Китае. И мы с удовольствием его покупаем. Значит, дело не в китайском произвосдтве, а в том, как товар упакован.
  • omega
    Сегодня, 09:11
    Почему, на ваш взгляд, китайская экономика уже который месяц планомерно замедляется? Как долго эта тенденция может сохраняться и к чему, в итоге, приведет она Китай?
    Я думаю, это больше мнение прессы. В Китае - плановая экономика. Сейчас Китай заинтересован в снижении цены юаня по отношению к другим мировым валютам, чтобы китайский товар стал еще дешевле. Вопрос - о каком снижении экономики можно говорить?
  • omega
    Сегодня, 09:09
    Как вы считаете, как отразится на Китае нынешняя торговая война между Поднебесной и США? Ведь не похоже, чтобы американский президент Трамп собирался что-то менять в этом плане...
    Уверен, эта ситуация надумана. США были и остаются крупнейшим заказчиком и покупателем товаров в Китае.
  • rugaru
    Вчера, 21:01
    Когда знакомая спросила в турфирме о поездке в Китай,её начали отговаривать,мол там ничего нет,кроме стены и неприятнейших китайцев,лучше в тае экзотика и море и сервис...Китайцы действительно развивают только односторонний туризм,или это проблемы наших операторов?
    Я регулярно езжу в Китай, был в местах, где мохнатые горы в городь Яншуо, был в огромных пещерах, в которых можно приземлить самолет, был в Тибете. ПРоблема - в неподготовленности туристических компаний к поездкам в Китай. Это единственная проблема, и, наверное, поэтому так происходит. КИтай - большая и интересная страна, там есть что помтреть. Побывать на Китайской великой стене - это запоминается на всю жизнь, это одно из чудес света.
  • Mari Borovenskaya
    Вчера, 18:58
    Кто из спикеров также будет присутствовать на конференции в Киеве по бизнесу с Китаем?
  • fox45
    Вчера, 18:52
    Дмитрий, с чего начать, если я хочу выстраивать бизнес с китайскими партнерами?
  • fox45
    Вчера, 18:52
    Дмитрий, а с чего вы сами начинали?
  • bonnie_
    Вчера, 18:50
    Как Вы думаете, почему украинцы стали более активны в международном бизнесе?
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