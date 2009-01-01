Сегодня, 15:32 RSS

Георгий Делиев

Актер дуэта "Маски-шоу" Сегодня 14:00 live Текущий чат

  
Сегодня, 14:00
Задай свой вопрос
Для того чтобы задавать вопросы, пожалуйста, авторизуйтесь через:
ВКонтакте Facebook Twitter
Символов осталось: 10000
rules of chat
  • Fedor
    Сегодня, 10:36
    Есть ли отличие между типичными российскими и типичными украинскими анекдотами, или все же мы смеемся над одними шутками?
    Мы смеемся над одними и теми же шутками, правда, не считая политических. Политические — разные.
  • Paulina
    Сегодня, 10:33
    Почуття гумору - це вроджений дар чи набутий талант, який можна виховувати і розвивати?
    И то, и то другое.
  • vasia_vasilisa
    Сегодня, 10:33
    Пригадуєте стару добре відому дитячу книжку "Проданий сміх", та й фільм є такий, доволі вдалий... А чи є в цьому житті щось, за що ви готові були б заплатити власним умінням сміятися? Дякую.
    Дело в том, что я не очень-то и смешливый человек, меня рассмешить не так-то просто. Хоть я профессионально и занимаюсь юмором, это — мой основной хлеб. Я знаю какие-то приемы и инструменты, как можно рассмешить людей. Но, в принципе, таким умением обладают все, оно основано на чувстве юмора. Это своего рода резонанс: тот, кто смешит, заставляет вступать в резонанс с собой и другого человека, и результат этого — смех. Юмор — это отстраненный взгляд на жизнь, на проблемы.
  • vasia_vasilisa
    Сегодня, 10:32
    Чи можна пояснити популярність в Україні гумористичних політичних шоу, на кшталт Кварталу? Наскільки живучі жарти про політику, на злобу дня, чи вони швидко втрачають акутальність?
    Политический юмор в Украине очень злободневный. У нас он просто необходим, поскольку очень много абсурдных и реально глупых событий происходит на политической арене. Так именно в нашей стране, она — одна из лидеров по безумию. Поэтому политический юмор актуален и необходим, он помогает людям бороться с унынием — если не смеяться над ним, то непременно в него впадешь, а из уныния потом выбраться очень сложно. Юмор помогает справляться с проблемами, заставляет трезво смотреть на всю происходящую абсурдность и оценивать действительность более объективно. Поэтому в нашей стране очень популярна политическая сатира. То, чем занимается «95 квартал» — они заняли эту нишу очень уверенно, и они являются лидерами этого жанра уже долгие годы. Но такие политические шутки очень быстро устаревают: слишком скоротечны политические события и их абсурдность, поэтому приходится быстро реагировать на сегодняшнюю реальность.
  • Alekzander Mihailenko
    Сегодня, 09:46
    Добрый день Георгий! Александр. Одесса. Ваша профессия одна из самых трудных. Вам приходиться затрагивать струны сердца и души человека. Вы альпинисты и риск Ваш не мал! Что Вам помогает в Вашем тяжелом труде? Знакомы ли Вы с этим высказыванием из библии: "23. Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. 24. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я — Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь. (Иеремия 9:23,24)" Ваш мнение к этому фрагменту. Желаю Вам всех Благ и Божьих благословений. Заранее благодарен за ответ
    Спасибо за мудрые слова и хороший вопрос. Эта цитата, как и многие другие фрагменты Библии, которые часто цитируют, мудрая. Нам всем в жизни мешает гордыня. Чем больше мы погружаемся в гордыню, тем больше возникает у нас проблем. Как только мы освобождаемся от гордыни, мы становимся более открытыми Богу и миру, да и люди нас лучше понимают. Что касается моей профессии… Альпинист — это да, это сложная для меня профессия. А то, чем я занимаюсь, для меня не сложно, потому что мне это нравится, это мое призвание, и я получаю от этого удовольствие. Я это делаю потому, что иначе не могу, а не для того, чтобы получать деньги и этим продлить свое существование на земле. К тому же, я понимаю, что люди получают от этого радость. А это реальная душевная и духовная польза, поэтому я понимаю, что то, чем я занимаюсь, — это хорошее дело.
  • VladaM
    Сегодня, 08:54
    Давайте представим ситуацию, что вам предложили стать президентом, какими будут ваши действия? Что вы измените, какие законопроекты примите? И на какую должность возьмете Бориса Барского?
    Такими фантазиями я вообще не занимаюсь. Она направлена на мое творчество. Я экономлю фантазию и не пытаюсь представлять какие-то жизненные обстоятельства, это не в моем характере. Я всегда нахожусь «здесь» и «сейчас». У меня нет времени и энергии заниматься какой-то ерундой, представлять себе то, чего не может быть со мной.
  • VladaM
    Сегодня, 08:51
    Подскажите свою подборку книг, которые сами любите и советуете прочитать, чтобы не быть темнотой.
    Как христианин, я читаю Библию, Ветхий Завет и Новый Завет. Это – номер один. Они дают ответы на самые разные вопросы. А что касается художественной литературы, то молодежи я бы посоветовал то, что читал и сам. Например, Майн Рид, Вальтер Скотт, Фенимор Купер — это романтические приключенческие книги для мальчиков. В более зрелом возрасте я читал Андрея Платонова, Бориса Виана. Позже увлекся абсурдистами. Например, мне очень нравится пьеса Ионеско «Носороги», я ее даже пытался поставить. Из современных авторов — Пелевин, перечитал почти все его книги, Сорокин. На некоторое время можно увлечься Акуниным, особенно хороши его первые книги — это для развлечения. Читаю научную фантастику. Например, Братья Стругацкие — все до одного их романы гениальны. Их стиль многие современные фантасты используют как клише. Естественно, Бредберри…
  • VladaM
    Сегодня, 08:49
    Конфетки Рошен любите?
    Раньше они мне больше нравились.
  • VladaM
    Сегодня, 08:49
    Есть ли вещи которых вы боитесь в жизни?
    Конечно, есть. Как нормальный человек, я испытываю страх, прежде всего — страх смерти. Особых болезненных фобий у меня нет, но человеческие страхи мне присущи. В этом ничего плохого нет, потому что страх — это один из инструментов нашего развития, духовного развития в том числе.
  • VladaM
    Сегодня, 08:48
    Многие знают о вашей большой любви к живописи. За какую максимальную цену вы продали свою картину?
    За 1800 евро.
1234
>