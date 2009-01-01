Сегодня, 15:32
RSS
Вход
Glavred
ВКонтакте
Facebook
Twitter
Регистрация
Glavred
Для России территория — фетиш. Ведь ничего, кроме размеров, у Москвы для доказательства своего "величия" никогда не было.
Виталий Портников
Главная
Политика
Мир
Экономика
Происшествия
Столица
Жизнь
Культура
Спорт
VIP - Stars
Колонки
Фото и видео
Чат
Георгий Делиев
Актер дуэта "Маски-шоу"
Сегодня
14:00
live
Текущий чат
Сегодня, 14:00
Задай свой вопрос
Для того чтобы задавать вопросы, пожалуйста, авторизуйтесь через:
Главред
ВКонтакте
Facebook
Twitter
Символов осталось:
10000
rules of chat
Правила чата
В чате действует процедура премодерации. То есть Вы не увидите своего вопроса до момента одобрения его модератором.
В чате запрещен мат, оскорбления посетителей, гостей чата и администрации.
Запрещены любые высказывания, нарушающие действующее законодательство Украины, призывы к сепаратизму, массовым беспорядкам и прочим неправомерным действиям.
Запрещены сообщения рекламного характера, выраженные в любой форме.
При проведении чат-конференций модераторы в первую очередь обращают внимание на корректность поведения посетителей по отношению к гостю чата. В случае проявления враждебности, негативных высказываний, оскорблений, направленных в сторону гостя чата, пользователь будет немедленно отключен от чата.
Fedor
Сегодня, 10:36
Не согласен
0
Согласен
Есть ли отличие между типичными российскими и типичными украинскими анекдотами, или все же мы смеемся над одними шутками?
Мы смеемся над одними и теми же шутками, правда, не считая политических. Политические — разные.
Paulina
Сегодня, 10:33
Не согласен
0
Согласен
Почуття гумору - це вроджений дар чи набутий талант, який можна виховувати і розвивати?
И то, и то другое.
vasia_vasilisa
Сегодня, 10:33
Не согласен
0
Согласен
Пригадуєте стару добре відому дитячу книжку "Проданий сміх", та й фільм є такий, доволі вдалий... А чи є в цьому житті щось, за що ви готові були б заплатити власним умінням сміятися? Дякую.
Дело в том, что я не очень-то и смешливый человек, меня рассмешить не так-то просто. Хоть я профессионально и занимаюсь юмором, это — мой основной хлеб. Я знаю какие-то приемы и инструменты, как можно рассмешить людей. Но, в принципе, таким умением обладают все, оно основано на чувстве юмора. Это своего рода резонанс: тот, кто смешит, заставляет вступать в резонанс с собой и другого человека, и результат этого — смех. Юмор — это отстраненный взгляд на жизнь, на проблемы.
vasia_vasilisa
Сегодня, 10:32
Не согласен
0
Согласен
Чи можна пояснити популярність в Україні гумористичних політичних шоу, на кшталт Кварталу? Наскільки живучі жарти про політику, на злобу дня, чи вони швидко втрачають акутальність?
Политический юмор в Украине очень злободневный. У нас он просто необходим, поскольку очень много абсурдных и реально глупых событий происходит на политической арене. Так именно в нашей стране, она — одна из лидеров по безумию. Поэтому политический юмор актуален и необходим, он помогает людям бороться с унынием — если не смеяться над ним, то непременно в него впадешь, а из уныния потом выбраться очень сложно. Юмор помогает справляться с проблемами, заставляет трезво смотреть на всю происходящую абсурдность и оценивать действительность более объективно. Поэтому в нашей стране очень популярна политическая сатира. То, чем занимается «95 квартал» — они заняли эту нишу очень уверенно, и они являются лидерами этого жанра уже долгие годы. Но такие политические шутки очень быстро устаревают: слишком скоротечны политические события и их абсурдность, поэтому приходится быстро реагировать на сегодняшнюю реальность.
Alekzander Mihailenko
Сегодня, 09:46
Не согласен
0
Согласен
Добрый день Георгий! Александр. Одесса. Ваша профессия одна из самых трудных. Вам приходиться затрагивать струны сердца и души человека. Вы альпинисты и риск Ваш не мал! Что Вам помогает в Вашем тяжелом труде? Знакомы ли Вы с этим высказыванием из библии: "23. Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. 24. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я — Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь. (Иеремия 9:23,24)" Ваш мнение к этому фрагменту. Желаю Вам всех Благ и Божьих благословений. Заранее благодарен за ответ
Спасибо за мудрые слова и хороший вопрос. Эта цитата, как и многие другие фрагменты Библии, которые часто цитируют, мудрая. Нам всем в жизни мешает гордыня. Чем больше мы погружаемся в гордыню, тем больше возникает у нас проблем. Как только мы освобождаемся от гордыни, мы становимся более открытыми Богу и миру, да и люди нас лучше понимают. Что касается моей профессии… Альпинист — это да, это сложная для меня профессия. А то, чем я занимаюсь, для меня не сложно, потому что мне это нравится, это мое призвание, и я получаю от этого удовольствие. Я это делаю потому, что иначе не могу, а не для того, чтобы получать деньги и этим продлить свое существование на земле. К тому же, я понимаю, что люди получают от этого радость. А это реальная душевная и духовная польза, поэтому я понимаю, что то, чем я занимаюсь, — это хорошее дело.
VladaM
Сегодня, 08:54
Не согласен
0
Согласен
Давайте представим ситуацию, что вам предложили стать президентом, какими будут ваши действия? Что вы измените, какие законопроекты примите? И на какую должность возьмете Бориса Барского?
Такими фантазиями я вообще не занимаюсь. Она направлена на мое творчество. Я экономлю фантазию и не пытаюсь представлять какие-то жизненные обстоятельства, это не в моем характере. Я всегда нахожусь «здесь» и «сейчас». У меня нет времени и энергии заниматься какой-то ерундой, представлять себе то, чего не может быть со мной.
VladaM
Сегодня, 08:51
Не согласен
0
Согласен
Подскажите свою подборку книг, которые сами любите и советуете прочитать, чтобы не быть темнотой.
Как христианин, я читаю Библию, Ветхий Завет и Новый Завет. Это – номер один. Они дают ответы на самые разные вопросы. А что касается художественной литературы, то молодежи я бы посоветовал то, что читал и сам. Например, Майн Рид, Вальтер Скотт, Фенимор Купер — это романтические приключенческие книги для мальчиков. В более зрелом возрасте я читал Андрея Платонова, Бориса Виана. Позже увлекся абсурдистами. Например, мне очень нравится пьеса Ионеско «Носороги», я ее даже пытался поставить. Из современных авторов — Пелевин, перечитал почти все его книги, Сорокин. На некоторое время можно увлечься Акуниным, особенно хороши его первые книги — это для развлечения. Читаю научную фантастику. Например, Братья Стругацкие — все до одного их романы гениальны. Их стиль многие современные фантасты используют как клише. Естественно, Бредберри…
VladaM
Сегодня, 08:49
Не согласен
1
Согласен
Конфетки Рошен любите?
Раньше они мне больше нравились.
VladaM
Сегодня, 08:49
Не согласен
0
Согласен
Есть ли вещи которых вы боитесь в жизни?
Конечно, есть. Как нормальный человек, я испытываю страх, прежде всего — страх смерти. Особых болезненных фобий у меня нет, но человеческие страхи мне присущи. В этом ничего плохого нет, потому что страх — это один из инструментов нашего развития, духовного развития в том числе.
VladaM
Сегодня, 08:48
Не согласен
0
Согласен
Многие знают о вашей большой любви к живописи. За какую максимальную цену вы продали свою картину?
За 1800 евро.
1
2
3
4
>
Чат
Сегодня
14:00
live
Георгий Делиев
21 февраля
14:00
задать вопрос
Голда Виноградская
Вчера, 14:00
22
читать ответы
Александр Хара
10 февраля, 12:00
39
читать ответы
Мирослав Гай
Фото
<
>
Новое убийство в Киеве: возле детской площадки нашли зарезанного мужчину
На Одесчине накрыли мощную нарколабораторию, организованную россиянином
В центре Киева из автомобиля украли миллион, который водитель вез в обменник
Американский астронавт опубликовал фото Северной Кореи из космоса. Это не остров, это Пхеньян
"Квартал в кипятке". На столичном Подоле из-за прорыва трубы улицы окутало паром, фото и видео
В Одессе неизвестные подожгли Lexus с валютчиком внутри
Масштабные лесные пожары в Новой Зеландии, есть жертвы: опубликованы фото и видео с места события
Модель-трансгендер позировала для глянца, опубликованы фото
По кличке "Хмурый". В Bellingcat назвали вероятного виновника катастрофы MH17 на Донбассе
На Ровенщине накрыли "мини-завод" по производству взрывчатки, опубликованы фото
Видео
<
>
Блокада Донбасса. Активисты готовятся отражать штурм полиции
Танковый обстрел Авдеевки, погибли два человека, 8 ранены, из них трое — мирные жители
Сложная ситуация в АТО. Три украинских воина погибли, 10 получили ранения
Лига Европы. "Шахтер" минимально победил "Сельту", видео гола
Подробности трагедии в Киеве. Женщина выбросила из окна двух кошек, одна — идет на поправку
В Испании "Шахтер" минимально побеждает "Сельту" в первом тайме, видео гола
В Пакистане прогремел новый взрыв: десятки жертв, более 150 пострадавших
В штабе АТО рассказали плохие новости с фронта
"Квартал в кипятке". На столичном Подоле из-за прорыва трубы улицы окутало паром, фото и видео
Украинцев хотят штрафовать за отсутствие отражателей света на одежде
Опрос
Поддерживаете ли вы отмену празднования 8 Марта и выходного дня?
Целиком и полностью поддерживаю отмену, это пережиток коммунистического прошлого!
Если 8 Марта не будет выходным, то надо сделать праздничным 9 марта — День Шевченко!
Категорически против! Если уж не терпится декоммунизировать 8 Марта, то пусть придумают новое смысловое наполнение, и акцент будет на Международный женский день (и никакой связи с Кларой Цеткин).
Что хотят, пусть делают, только выходной в этот день оставят!
Сколько можно праздновать и отмечать? В государстве работы непочатый край!
Мне все равно, какие законы примут. Все равно отмечать 8 Марта и поздравлять женщин в этот день буду.
Женщина
Мужчина
Результаты
Главная
Политика
Мир
Экономика
Происшествия
Столица
Жизнь
Культура
Спорт
VIP - Stars
Колонки
Фото и видео
Чат
Правовая информация
Контакты
Реклама
©2002-2009, GLAVRED.INFO. Все права защищены.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено