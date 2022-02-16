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Для России территория — фетиш. Ведь ничего, кроме размеров, у Москвы для доказательства своего "величия" никогда не было.
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Голда Виноградская
Дизайнер, общественный деятель, автор книги "Українська принцеса, чи Мрії посла України"
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Mitya Hopta
Сегодня, 14:08
Не согласен
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Согласен
О книге "Українська принцеса або Мрії посла України". Как она родилась, с каким чувством писалась, какие отзывы уже получила
Fanni
Сегодня, 10:11
Не согласен
0
Согласен
Голда, вам уже приходилось создавать одежду для стюардесс. А есть ли еще представительницы каких-то профессий, над образами которых вы бы хотели поработать? Железнодорожницы? Женщины-военные? Медики? Полицейские?:)
Наверное, над женщинами-политиками. Потому что когда смотришь на наших депутатов женского пола в Верховной Раде, то многим хотелось бы провести курсы дресс-кода для понимания того, чтобы они понимали, куда приходят и как должны выглядеть.
vasia_vasilisa
Сегодня, 10:06
Не согласен
0
Согласен
Голда, здравствуйте. В Украине, да и не только, существует своего рода "перекос": больше всего возможностей посещать различные фешн-мероприятия, активно интересоваться дизайнерскими новинками, да и вообще, быть вовлеченным в моду есть у жителей столицы и чуть меньше - у жителей областных центров. В маленьких же городах или глубинке - об этом вообще практически речь не идет, да и людям, наверное, в их большинстве не до того. Есть ли, на ваш взгляд, способы сделать моду доступнее, независимо от региона и размера населенного пункта, и нужно ли исправлять такой перекос? Спасибо!
Сенйчас появилось много региональных показов, а это значит, что мода уходит вглубь страны, и возможность у дизайнеров из областных центров сейчас есть. Что касается доступной моды, не зависимо от размера региона, то я с начала твоего творечества ставила перед собой задачу создавать масс-маркетовские (созданные в больших количествах) коллекции, а это значит, что их стоимость ниже, чем у единичных дизайнерских коллекций.
tilda
Сегодня, 00:11
Не согласен
0
Согласен
Расскажите о вашем проекте Fashion Globus Ukraine, ведь он по истине уникален и важен и с эстетической, и с политической, и с идеологической, и с экономической точки зрения? оправдал ли он все цели, которые вы лично ставили перед собой, когда брались за него?
Проект открывался 2,5 года назад, и его задача была - волонтерская помощь дизайнеров украинской армии. Она себя оправдала, прекрасно, что вокруг этой цели люди сплотились. Самое интересное, что проект стал эволюционировать: политическая, экономическая и идеологическая задачи стали тоже нам доступны. За это время мы сделали несколько крупных показов в Америке, Канаде, Словакии, Италии, где показ "Найулюбленіша" стал брендом, символизирующим единство Украины через культуру одежды. Экономическая задача - это выведение украинских производителей на разные рынки сбыта. Заработала платформа, позволяющая это сделать, и на сегодняшний момент у нас есть представительства в Германии, Британии, Канаде, Эмиратах и США. Зада много, а главное - люди готовы идти за сильным лидером, если он ипредлагает реальную стратегию и инструменты для ее воплощения.
brumgilda
Сегодня, 00:07
Не согласен
0
Согласен
Чи вибудували ви самі для себе розуміння того, як можна високу моду зробити більш доступною для мас?
Высокую моду можно сделать доступной для масс, если адаптировать ее под массовое производство.
brumgilda
Сегодня, 00:07
Не согласен
0
Согласен
Голдо, поділіться вашим секретом успіху - як вдалося, полишивши гарний прибутковий та вже відлагоджений бізнес, розпочати все з нуля та доволі стрімко злетіти вгору? У якому саме році ви прийшли в світ моди?
Человек должен идти за своей интиуицией. если ты чувствуешь силы начать новое дело, то важно довериться себе. 10 лет назад я пришла в мир моды. Как тогда сказали - "ворвалась в вихре вальса". Когда ты доходишь до вершины одной горы, то дальше - только вниз или покорять следующую гору.
mister_X
Сегодня, 00:04
Не согласен
0
Согласен
Позвольте вопрос не о модных изысках... Ведь вы долгое время стояли во главе энергетической компании, значит, вам эта сфера знакома. Поделитесь вашим мнением и отношением к инициативе по блокаде оккупированных районов Донбасса и проблемами в энергетике, которые, как нас убеждают, начались из-за нее. Заранее благодарю за ответ.
Как энергетик квалифицированно заявляю, что на любой станции есть стратегический запас топлива. Второе. Два года назад постановлением Кабмина была поставлена задача Министерству энергетики разработать альтернативные источники получения угля и т.д. Это могла бы быть Польша, Африка и т.д. Не говоря уже об альтернативных источниках энергии, которыми везде пользуют в мире. Но из-за коррупции, безусловно, все пренебрегли этим распоряжением Кабмина, никто не захотел прерывать собственные выгодные потоки. Поэтому я лично поддержэиваю блокаду и считаю, что в конце концов народ Украины должен доказать правительству, что оно должно выполнять свои функции, а не народ работать на правительство.
Valentyna
Вчера, 23:58
Не согласен
0
Согласен
Наскільки ментально по відношенню до одягу та моди українські жінки відмінні від європейок? У чому саме?
Ментально українки більш цінують прикраси, яскраве вбрання, ніж європейки. Це можна простежити через всю історію українського одягу. І взагалі, для української жінки це нормально розпочати день з того, що вона зробить зачіску та макіяж, на відміну від європейської жінки.
Valentyna
Вчера, 23:57
Не согласен
0
Согласен
Голда, розкажіть про найдорожче та найбільш ексклюзивне вбрання, яке вам доводилося створювати. В чому була його унікальність? Скільки воно коштувало?
Найдорожче вбрання створювалося для принцеси Саудівської Аравії. Там була ціла колекція суконь, але одна з них була з 20 метрів найдорожчого шовку різних відтінків та прикрашена перлами. Все - тільки ручна робота.
sidor
Вчера, 23:56
Не согласен
0
Согласен
как вы относитесь к проявлению эротического в одежде? где лично для вас грань допустимого в этом плане при создании ваших работ? в какой момент открытость каких-то участков тела становится не сексуальной, а пошлой или вульгарной?
Эротическое не совсем типично для бренда GOLDA, но при этом я не ханжа, если где-то есть удачный вырез или красиво использована ткань на просвет, все, что способствует красоте женщины, все допустимо.
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