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Игорь Эйдман

Социолог и публицист, автор книги "Система Путина" Сегодня 14:00 live Текущий чат

   
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  • Ігор Тимофєєв
    Сегодня, 14:14
    Скажите, пожалуйста, чтобы быть услышанным в мире (и не посаженным в России) оппозиционеру или человеку с альтернативным кремлевскому мнением нужно уехать из РФ?
  • joker
    Сегодня, 14:10
    Игорь Виленович, немцы покаялись за свои преступления времен Второй мировой, а когда покается Россия за свои преступления перед Молдовой, Грузией, Украиной?
  • joker
    Сегодня, 14:08
    Игорь Виленович, по вашему мнению, чем было вызвано провокационное заявление Путина о том, что он согласен на размещение миротворцев ООН только по линии разграничения на Донбассе? Это значит, что контроля над Укр.-рос. границей Украине не видать?
  • ginger
    Сегодня, 12:12
    В Украине предлагают ввести акциз на российские книги. А как вы относитесь к таким мерам - акциз на книги, запрет фильмов, табу на въезд российским гастролерам и т.д.? Насколько разумна эта "война с памятниками"?
  • joker
    Сегодня, 11:44
    Остаетесь ли вы гражданином Российской Федерации? Если да, то будете ли вы голосовать на президентских выборах или не видите в этом смысла?
  • philipp
    Сегодня, 11:15
    Игорь Виленович, чем, по-вашему, можно объяснить столь широкую поддержку политики Кремля среди творческих людей в России (актеры, певцы, писатели и т.д.), хотя, казалось бы такие люди как раз должны видеть ситуацию шире?
  • NVSokol
    Сегодня, 10:46
    Почему в России до сих пор держат Януковича? зачем он Кремлю?
  • NVSokol
    Сегодня, 10:46
    Планируете ли вы когда-нибудь вернуться в Россию? При каких условиях это может произойти?
  • NVSokol
    Сегодня, 10:45
    Ваше впечатление со стороны: существенно ли изменилась украинская политическая элита после Майдана?
  • wrangler
    Сегодня, 09:44
    А как, по вашим наблюдениям, в Германии, где немало русскоязычного населения, относятся к тому, что делает Путин, учитывая, что у людей есть доступ к разным источникам информации, не только к российским СМИ?
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