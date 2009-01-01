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Для России территория — фетиш. Ведь ничего, кроме размеров, у Москвы для доказательства своего "величия" никогда не было.
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Игорь Эйдман
Социолог и публицист, автор книги "Система Путина"
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Ігор Тимофєєв
Сегодня, 14:14
Не согласен
0
Согласен
Скажите, пожалуйста, чтобы быть услышанным в мире (и не посаженным в России) оппозиционеру или человеку с альтернативным кремлевскому мнением нужно уехать из РФ?
joker
Сегодня, 14:10
Не согласен
0
Согласен
Игорь Виленович, немцы покаялись за свои преступления времен Второй мировой, а когда покается Россия за свои преступления перед Молдовой, Грузией, Украиной?
joker
Сегодня, 14:08
Не согласен
0
Согласен
Игорь Виленович, по вашему мнению, чем было вызвано провокационное заявление Путина о том, что он согласен на размещение миротворцев ООН только по линии разграничения на Донбассе? Это значит, что контроля над Укр.-рос. границей Украине не видать?
ginger
Сегодня, 12:12
Не согласен
0
Согласен
В Украине предлагают ввести акциз на российские книги. А как вы относитесь к таким мерам - акциз на книги, запрет фильмов, табу на въезд российским гастролерам и т.д.? Насколько разумна эта "война с памятниками"?
joker
Сегодня, 11:44
Не согласен
0
Согласен
Остаетесь ли вы гражданином Российской Федерации? Если да, то будете ли вы голосовать на президентских выборах или не видите в этом смысла?
philipp
Сегодня, 11:15
Не согласен
0
Согласен
Игорь Виленович, чем, по-вашему, можно объяснить столь широкую поддержку политики Кремля среди творческих людей в России (актеры, певцы, писатели и т.д.), хотя, казалось бы такие люди как раз должны видеть ситуацию шире?
NVSokol
Сегодня, 10:46
Не согласен
0
Согласен
Почему в России до сих пор держат Януковича? зачем он Кремлю?
NVSokol
Сегодня, 10:46
Не согласен
0
Согласен
Планируете ли вы когда-нибудь вернуться в Россию? При каких условиях это может произойти?
NVSokol
Сегодня, 10:45
Не согласен
0
Согласен
Ваше впечатление со стороны: существенно ли изменилась украинская политическая элита после Майдана?
wrangler
Сегодня, 09:44
Не согласен
0
Согласен
А как, по вашим наблюдениям, в Германии, где немало русскоязычного населения, относятся к тому, что делает Путин, учитывая, что у людей есть доступ к разным источникам информации, не только к российским СМИ?
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Игорь Эйдман
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31 августа, 15:30
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