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Для России территория — фетиш. Ведь ничего, кроме размеров, у Москвы для доказательства своего "величия" никогда не было.
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Мирослав Гай
Волонтер, воевавший в зоне проведения АТО, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко"
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Gallina
Сегодня, 10:59
Не согласен
0
Согласен
Что принципиально изменилось в Вашей волонтерской деятельности за каждый год войны? В каком плане из года в год становится легче, в каком - сложнее работать? Имею в виду разные факторы: и готовность людей жертвовать на армию, и отношение официальных властей к волонтерскому движению, и отлаженность процесса по приобретению нужных для военных вещей, и другие моменты?
Terenko_S.
Сегодня, 10:57
Не согласен
0
Согласен
Как вы полагаете, смогут ли Украина и Россия когда-нибудь вернуться к добрососедским отношениям? При каких условиях и в насколько отдаленной перспективе это станет возможным?
Yuriy_V.
Сегодня, 10:55
Не согласен
0
Согласен
У чому змінилося ваше сприйняття життя та цінності після того, як ви воювали на Донбасі?
Yuriy_V.
Сегодня, 10:55
Не согласен
0
Согласен
Яка ваша оцінка, наскільки реально держава піклується про тих людей, які пройшли війну і повернулися додому, чи створені для них умови, аби реабілітуватися і включитися в повноцінне життя?
joker
Сегодня, 10:53
Не согласен
0
Согласен
"Мінськ" уже довів свою неспроможність. Що далі, яка альтернатива, як тоді "розрулювати" ситуацію? Тільки шляхом сили?
marichka
Сегодня, 10:51
Не согласен
0
Согласен
Як ви гадаєте чи на часі зараз суперечки і зосередженість політиків на мовному питанні? А в Раді аж три законопроекти з цього приводу? Коли ще триває війна, коли зубожіння населення сягнуло небаченого ще дна, коли нова влада розплодила ще більш масштабну корупцію, прикрившись косметичними заходами начебто по боротьбі з нею - хіба мовне питання за таких умов є найголовнішим і найпершим? Чи має це сенс, коли пліч-о-пліч українську землю однаково захищають і російськомовні, і україномовні, і суржикомовні?! От чесно... Дякую
dim-dim
Сегодня, 10:47
Не согласен
0
Согласен
Чи не стане Україна (чи, може, вже стала) майданчиком для з'ясовування стосунків Росії та Заходу, в тому числі військовим шляхом? Адже насторожує те, що натівські сили зараз стягнуті в Польщу, а російські сили - накопичені в Криму, в Білорусі та вздовж усього кордону, і між цими двома військовими потугами - тільки українська земля, то чи стане вона раптом сценою, де розгорнеться основний і більш масштабний театр бойових дій?! Дякую.
nemo
Сегодня, 10:43
Не согласен
0
Согласен
Мирослав, что вы думаете о периодически звучащих призывах отпустить Донбасс и дальше идти без него своей дорогой, отгородившись от ДНР и ЛНР стеной? Если на это пойдут, то в чем тогда был смысл трех лет войны?
nemo
Сегодня, 10:41
Не согласен
0
Согласен
Может ли так статься, что Донбасс навсегда останется "выжженной землей", и что туда уже не вернется прежняя довоенная жизнь?
Liam
Сегодня, 10:39
Не согласен
0
Согласен
як позначилася на вашій роботі або діяльності "мир і ко" поява "волонтерського десанту" у державних структурах? щось це дало волонтерському руху?
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Мирослав Гай
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