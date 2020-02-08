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Мирослав Гай

Мирослав Гай

Волонтер, воевавший в зоне проведения АТО, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Сегодня 12:00 live Текущий чат

   
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  • Gallina
    Сегодня, 10:59
    Что принципиально изменилось в Вашей волонтерской деятельности за каждый год войны? В каком плане из года в год становится легче, в каком - сложнее работать? Имею в виду разные факторы: и готовность людей жертвовать на армию, и отношение официальных властей к волонтерскому движению, и отлаженность процесса по приобретению нужных для военных вещей, и другие моменты?
  • Terenko_S.
    Сегодня, 10:57
    Как вы полагаете, смогут ли Украина и Россия когда-нибудь вернуться к добрососедским отношениям? При каких условиях и в насколько отдаленной перспективе это станет возможным?
  • Yuriy_V.
    Сегодня, 10:55
    У чому змінилося ваше сприйняття життя та цінності після того, як ви воювали на Донбасі?
  • Yuriy_V.
    Сегодня, 10:55
    Яка ваша оцінка, наскільки реально держава піклується про тих людей, які пройшли війну і повернулися додому, чи створені для них умови, аби реабілітуватися і включитися в повноцінне життя?
  • joker
    Сегодня, 10:53
    "Мінськ" уже довів свою неспроможність. Що далі, яка альтернатива, як тоді "розрулювати" ситуацію? Тільки шляхом сили?
  • marichka
    Сегодня, 10:51
    Як ви гадаєте чи на часі зараз суперечки і зосередженість політиків на мовному питанні? А в Раді аж три законопроекти з цього приводу? Коли ще триває війна, коли зубожіння населення сягнуло небаченого ще дна, коли нова влада розплодила ще більш масштабну корупцію, прикрившись косметичними заходами начебто по боротьбі з нею - хіба мовне питання за таких умов є найголовнішим і найпершим? Чи має це сенс, коли пліч-о-пліч українську землю однаково захищають і російськомовні, і україномовні, і суржикомовні?! От чесно... Дякую
  • dim-dim
    Сегодня, 10:47
    Чи не стане Україна (чи, може, вже стала) майданчиком для з'ясовування стосунків Росії та Заходу, в тому числі військовим шляхом? Адже насторожує те, що натівські сили зараз стягнуті в Польщу, а російські сили - накопичені в Криму, в Білорусі та вздовж усього кордону, і між цими двома військовими потугами - тільки українська земля, то чи стане вона раптом сценою, де розгорнеться основний і більш масштабний театр бойових дій?! Дякую.
  • nemo
    Сегодня, 10:43
    Мирослав, что вы думаете о периодически звучащих призывах отпустить Донбасс и дальше идти без него своей дорогой, отгородившись от ДНР и ЛНР стеной? Если на это пойдут, то в чем тогда был смысл трех лет войны?
  • nemo
    Сегодня, 10:41
    Может ли так статься, что Донбасс навсегда останется "выжженной землей", и что туда уже не вернется прежняя довоенная жизнь?
  • Liam
    Сегодня, 10:39
    як позначилася на вашій роботі або діяльності "мир і ко" поява "волонтерського десанту" у державних структурах? щось це дало волонтерському руху?
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