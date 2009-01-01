Сегодня, 14:11 RSS

Наталья Валевская

Певица, обладательница "Золотой звезды" Аллы Пугачевой, волонтер, основатель MuZa Production Сегодня 14:00 live Текущий чат

   
Сегодня, 14:00
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  • Viktor
    Сегодня, 12:48
    Не секрет, что до войны вы много выступали и участвовали в различных российских фестивалях, в России вас неплохо принимали. А как сейчас, вам как артистке сильно не хватает российского рынка? Продолжают ли коллеги приглашать туда?
  • Viktor
    Сегодня, 12:47
    Наталья, а вы смогли бы жить в другой стране, не в Украине? Никогда не возникало желания эмигрировать куда-то? И насколько сильна ваша связь с малой родиной - Хмельницким?
  • y-grek
    Сегодня, 12:34
    Наталья, вы не жалели, что в свое-время выступали на "Антимайдане"? Что вы думаете о ваших сорванных концертах в Трускавце и Моршине? Политики приходят и уходят, а артисту жить и творить еще в этой стране... Как может исполнитель, после выступлений в поддержку каких-либо политиков, вернуться к обычной гастрольной деятельности, творчеству и т.д., чтобы ему не мешал этот "шлейф"? Спасибо.
  • Юлия Федив
    Сегодня, 11:00
    Питань немає))Просто хочу вкотре подякувати за творчість та величезний внесок в нашу українську культуру))))Любимо та поважаємо ))
    Як приємно. Дякую, Юліє!
  • Liam
    Сегодня, 10:54
    Насколько, по-вашему, избалован украинский слушатель и зритель? Легко сейчас собирать полные залы?
    Оскільки у нас відсіялися колеги з сусідньої держави, то для українського виконавця зараз одні з найкращих часів. А також всі знають про квоти, і відтепер, з 8 листопаду, відсоток стає ще більшим - 30%. З цим я вітаю нашу культуру. Колись давно я малу змогу відвідати Францію, чула багато французької музики, і тоді я загадала бажання - щоб в Україні було більше української музики. І моє бажання здійснилося. І тоді було ще одна бажання щодо розвитку України, сподіваюся, і воно здійсниться.
  • fekla
    Сегодня, 10:37
    У меня несколько личный вопрос. Наталья, не секрет, что вы верующий и воцерковленный человек. Расскажите, каков был ваш путь, прежде чем вы пришли к этому? Вы из религиозной семьи? Или в вашей жизнь был какой-то переломный момент? Спасибо.
    Дякую всім за запитання! Думаю, що стати віруючою людиною мені допомогла моя бабуся. Вона з дитинства вчила мене молитися - і коли виходиш з дому, перед їжею. У дитинстві в мене був духовний куточок, де я ставала навколішки і молилася Богу. Це дуже особиста річ, але не говорити про це я не можу, бо це частина мого життя. І я думаю, що я жива тільки завдяки Богові.
  • Paulina
    Сегодня, 10:34
    Чи бачите ви якийсь позитивний ефект від, по суті, відмови від російської музики в українських ефірах?
    Відмови насправді немає. Хто хоче, слухає російську музику в інтернеті. Хтось пам"ятає музику дитинства, а заблокувати думки і спогади неможливо. Я говорила вище, що тепер у нас стало більше української музики. Це добре. Моя перша пісня у 2001 році була українською І коли я приходила зі своїми піснями, їх не хотіли брати, бо вважали їх неформатом. А тепер беруть із руками, і ногами. Звичайно, це позитивно. Але ключові артисти все одно співають російською. Тож, можливо, щось тепер зміниться і у них, і в їхньому репертуарі з"являться українські пісні.
  • mitia
    Сегодня, 09:33
    Наталья, скажите честно, как изменились гонорары и заработки артиста в последние три года по сравнению с довоенным периодом? У вас меньше стало концертов? Люди менее охотно посещают в эти годы развлекательные мероприятия? На чем лично вам приходится экономить?
    Ми бачимо, що концертні і театральні зали заповнені. Людям потрібне духовне підживлення. Щодо гонорарів, не можу говорити про когось. У мене гонорари не змінилися. А от святкувань в рази стало менше в останні чотири роки. Я і до цього не була транжирою, не жила на широку ногу і раціонально ставилася до витрат. Тож особливо нічого не змінилося. Я записую витрату, збергіаю чеки - в мені є єврейська жилка, я все контролюю, на що я витрачаю, і чи це потрібно, чи ні. 
  • mitia
    Сегодня, 09:31
    Насколько артисту сегодня комфортно работать в Украине в нынешней политической и финансовой ситуации? Что вас больше всего пугает, беспокоит, удивляет в происходящем в стране?
  • mitia
    Сегодня, 09:30
    Как вы относитесь к запрету на въезд в Украину для российских артистов? Кто и в чем выигрывает от такого решения? А главное - выигрывает ли слушатель/зритель?
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