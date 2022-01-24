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Для России территория — фетиш. Ведь ничего, кроме размеров, у Москвы для доказательства своего "величия" никогда не было.
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Paul Manandise
Французский певец и композитор
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Tianna
Сегодня, 02:16
Не согласен
0
Согласен
Поль, находясь в Украине, вы часто тоскуете по Франции или Бельгии? Чего исключительно европейского, с вашей родины, вам не хватает здесь?
Жодної ностальгії ні за Францією, ні за Бельгією, ані Європою. І нічого мені не бракує тут, на цій славній землі. Якщо не дощові дні. Часом я би хотів просто випити каву на терасі в Парижі.
Valentyna
Сегодня, 02:10
Не согласен
0
Согласен
На яких музичних інструментах ви граєте? З якого віку почали займатися музикою? Ви робили це охоче, чи батьки змушували?)
Я почав співати в 7 років. В 7 років у нас, у католиків, перше причастя. Був хор, де я почав співочу кар"єру, і почав грати на піаніно. Це були лише релігійні пісні. Оскільки ми водночас напрацьовували пісні для цього причастя, до цього дня. Ми одного дня попросили священика, чи міг би я стати солістом хору. Зустріч з музикою почалася з зустрічі зі священиком. він довірив мені перші партії, і я співав солістом.
dinka
Сегодня, 02:08
Не согласен
0
Согласен
Поль, скажіть, будь ласка, що для вас, як для людини з іншої, безперечно, більш успішної країни, культурно багатої, було в українцях найбільш дивним, тим, що найбільше шокувало? Які відмінності між українцями та французами для вас виглядають найбільш суттєвими і яскравими?
tomas
Сегодня, 02:05
Не согласен
0
Согласен
Поль, скажите откровенно, если бы не жена-украинка, Вы бы остались жить и работать в Украине? Ведь это не такая простая страна, и жизнь в ней довольно сложная...
tomas
Сегодня, 02:04
Не согласен
0
Согласен
Поль, гражданином какой страны Вы являетесь, планируете получать украинское гражданство? Сколько лет назад Вы впервые попали в Украину?
sonita
Сегодня, 01:59
Не согласен
0
Согласен
Как вы относитесь к конкурсу "Евровидение", который часто критикую за чрезмерную политизированность? Если бы вы принимали в нем участие, то какую страну вы бы представляли - Украину или Бельгию, или Францию?
fekla
Сегодня, 01:56
Не согласен
0
Согласен
Сложно ли вам, иностранному исполнителю, прокладывать себе путь на большую сцену? Что дается сложнее всего?
fekla
Сегодня, 01:55
Не согласен
0
Согласен
Как в основном французы воспринимают Украину, с чем ее ассоциируют? И какие ваши представления об Украине были сломаны после того, как вы здесь побывали впервые?
Katya Groys
Вчера, 21:17
Не согласен
0
Согласен
Как обычно проходит ваш день ???
Katya Groys
Вчера, 21:16
Не согласен
0
Согласен
Возможно вы хотели бы записать следующую композицию в дуэте ,с кем бы она была ?
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Чат
Сегодня
14:00
live
Paul Manandise
30 января
14:00
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Наталия Фарносова
Вчера, 12:00
32
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Виктор Небоженко
24 января, 10:00
22
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