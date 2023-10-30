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Павел Денищук
Ведущий пластический хирург, кандидат медицинских наук
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Анна Сергеевна
Сегодня, 11:15
Не согласен
0
Согласен
Какой срок годности грудных инплантов ?
Valya Sheremetenko
Сегодня, 10:33
Не согласен
0
Согласен
Будет ли заметно после увеличения груди, что грудь силиконовая?
Lidia
Сегодня, 10:17
Не согласен
0
Согласен
Как часто к вам обращаются украинские политики? Как часто пластические хирурги помогают им завоевать симпатию избирателей благодаря "красивым глазам"?:)
Політики звертаються в нашу клініку, зокрема, до мене. Очі, мабуть, чи не на останньому місці. Частіше за все вони намагаються змінити об"єми обличчя або параметри тіла. Інколи вони звертаються за омолодженням свого обличчя, тоді йдеться про покращення шкіри в ділянці очей. Колір очей я не змінюю, але зробити меншим навісання в ділянці верхніх повік або забрати виражені мішки та зморшки в ділянці нижніх повік. Це я роблю і допомагаю їм омолодити погляд. Плітики цікавляться досить швидким результатом і короткими реабілітаційними можливостями, бо у них, як правило, обмаль часу. Тому використовуються такі процедури для зменшення об"ємів в ділянці шиї та обличчя як ліпоаспірація, а в нашій клініці використовується ультразвукова ліпоаспірація, що дає можливість максимально швидко відновити шкіру і зробити прийнятні об"єми в ділянці обличчя.
Inga
Сегодня, 10:08
Не согласен
0
Согласен
Чи правда, що в Україну, аби звернутися до наших пластичних хірургів, часто приїздять росіяни? Якщо це так, то з чим це пов'язано? У нас це дешевше чи прогресивніше, чи більш доступно?
Така тенденція була роки три-чотири тому, сьогодні це відносна рідкість, але є. Скоріше за все, приїздять наші співвітчизниці, які живуть в Росії або за кордоном, вони звертаються за допомогою до українських хірургів. У порівнянні з Росією у нас паритетні ціни, а у порівнянні з Європою - у нас ціни в 2-3 рази нижчі. Тому фактор ціни є дійсно суттєвим при виборі країни і клініки.
Inga
Сегодня, 09:56
Не согласен
0
Согласен
Павле Андрійовичу, чи правда, що часто проблему можна вирішити, уникнувши втручання пластичного хірурга, а завдяки сучасним методам косметології?
Це правда. В цій ситуації нам допомагають об"ємні методи корекції обличчя, особливо в ділянці зовнішнього носу, що в моїй роботі зменшило кількість серйозних хірургічних втручань в ділянці носу, тому що я можу багатьом пацієнтам допомогти відкоригувати зовнішній ніс, виористовуючи препарати гіалуроновї кислоти або препарату Редіас. Сьогодні з"явилися фізіопроцедури, як дають можливість підтягувати шкіру, омолоджуючи обличчя. Зокрема, є процедура ультразвукового ліфтингу з використанням апарату Альтера. На початкових етапах старіння це серйозна конкуренція нам, пластичним хірургам. Але в нашій клініці цей апарат є, і ми даємо пацієнту вибір. Це самий демократичний підхід до омолодження обличчя. Мої пацієнти, яким я роблю серйозні оперативні втручання, їх вік змістився на десять років: якщо раніше я оперував 45-55-річних, то сьогодні це 55-65-річні пацієнти, які йдуть на серйозні омолоджуючі оперативні втручання. Цей тренд ми можемо спостерігати завдяки серйозним естетичним процедурам і маніпуляціям.
Yuliya Kopychko
Сегодня, 09:35
Не согласен
0
Согласен
Вопрос о пластической хирургии носа: на сколько процентов совпадает результат прогнозирования носа на компьютере с полученным？
Комп"ютерне прогнозування дає можливість пацієнту до оперативного втручання уявити собі майбутній результат. Але ми підписуємо договір із пацієнтом, у якому попереджаємо, що стовідсоткового результату ми йому не гарантуємо. Цей відсоток становить від 80 до 90. Тому що є процеси загоєння, які ми не можемо передбачити заздалегідь у післяопераційному періоді. Тому і низці випадків я пацієнту говоритиму, що не виключена докорекція через деякий час - через півроку чи рік. Це незначні маніпуляції, які проводяться під місцевою анестезією, щоб ми максимально дотрималися того результату, який був під час комп"ютерного прогнозування.
prokop
Сегодня, 09:34
Не согласен
0
Согласен
Как часто вы оперируете вы военных, для которых в результате ранений, полученных на востоке страны, пластическая операция становится необходимостью, а не капризом?
Такі оперативні втручання є, але вони не часті. Є закон, який передбачає оперування всіх військовослужбовців тільки у військових медичних структурах.
prokop
Сегодня, 09:32
Не согласен
0
Согласен
Добрый день. Как вы поступаете, если к вам обращается клиент с просьбой сделать ему еще какую-то операцию, но вы видите, что уже и так перебор, что пора человеку остановиться, что в нем не осталось ничего естественного? Все равно оперируете или отправляете к психологу?
Якщо я не бачу необхідності в оперативному втручанні, я не буду оперувати пацієнта. Але інколи приходять пацієнти після оперативних втручань, які потребують корекції, щоб відновити втрачені гармонійні параметри. Частіше за все це на обличчі - корекція після надмірного введення об"ємних препаратів або корекція рубців після попередніх оперативних втручань, до речі, не завжди після пластичних хірургів.
aisedora
Сегодня, 09:29
Не согласен
0
Согласен
Расскажите о причинах, которые чаще всего толкают украинок ложиться под скальпель пластического хирурга? Это дань моде, навязанное окружающими желание, какие-то психологические проблемы?
Причини, які приводять людину до пластичного хірурга, різні. По-перше, це вроджені вади, з якими людина не хоче миритися. По-друге, це набуті травми, які виникають в результаті ДТП, бійок тощо. По-третє, вікові зміни, які з часом з"являються у людини, і з якими людина не хоче миритися і шукає можливості зберегти свій зовнішній вигляд на тому рівні, який відповідає її внутрішньому стану. До пластичного хірурга приходять досить сміливі пацієнти, які хочуть вирішувати свої комплекси, які можуть у них накопичуватися роками, не можуть миритися з цим, і у більшості випадків отримують той результат, який їх влаштовує, та з радістю крокують по життю., виконуючи свої соціальні задачі. Але, наприклад, пацієнти, які не хочуть миритися з віковими змінами, потрапляють у ситуацію, коли вони піддаються недвомовним заявам з боку керівництва фірм, де важливий фактор зовнішнього вигляду. так званий фейс-контроль. І в мене багато випадків, коли я оперував таких пацієнтів, і їм продовжували контракти на роботі. Є пацієнтка - професор одного з вузів, яка плакала в мене в кабінеті: мовляв, у неї такі молоді студенти, а вигляд її віковий. Я її прооперував, і вона щаслива та далі продовжує викладацьку справу.
aisedora
Сегодня, 09:27
Не согласен
0
Согласен
Являетесь ли вы лично поклонником естественной женской красоты?
Питання природної краси - риторичне, тому що ніхто не скаже, якщо пацієнт був прооперований, якщо він був прооперований правильно, без видимих слідів, це також буде природна краса. Це стосується як обличчя, так і тіла. Тому задача хірурга - не змінювати, а відновлювати втрачені вікові зміни або відновити форми (Якщо йдеться про груди), які характерні і гармонійні для грудної клітки та параметрів тіла.
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