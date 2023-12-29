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Сашко Лирник

Сказочник, сценарист, телеведущий Сегодня 11:00 live Текущий чат

   
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  • lada
    Сегодня, 10:34
    Що надихає вас на щорічне створення сценарію до "Зіркового вертепу"? В чому секрет, чому ви лишаєтеся незмінним автором сценарію вже кілька років поспіль?) Друге. Зірки, задіяні у вертепі, розповідали, що завжди перед виступом лише одна репетиція, і тексти вони отримують за півгодини до початку)) А ви теж працюєте над сценарієм в таких екстремальних умовах - у стислі терміни?
    По-перше, не кілька років, а більше десяти. По-друге, я - найкращий вертепний сценарист у світі, тому до мене і звертаються. Вертеп дає можливість у традиційній різдвяній виставі показати сучасні реалії - і я це люблю, і глядачі це люблять. Мій Вертеп розтягують на цитати і потім цілий рік використовують. До речі, відкрию секрет: мій сценарій просять українці в діаспорі, і той же вертеп йде одночасно в Канаді, в США, Аргентині, Австралії, Польщі, Чехії, Австрії. Це дуже приємно, як для автора. Зірки-учасники мали б не розповідати про одну репетицію, а знайти час у своєму щільному графіку корпоративів і концертів, тоді було б репетицій більше. :))) Тексти всі отримують задовго до репетиції, я розсилаю їм на e-mail. Працюю теж в екстремальних умовах, тому що цей час напружений і в мене, і доводиться писати ночами. А старі сценарії використовувати не хочу - весь час пишу нове.
  • borys
    Сегодня, 10:26
    Окрім казок, ви доволі жорстко висловлюєтеся з приводу поточних політичних подій, росіян і т.д. А чи надходять до вас якісь відгуки "із-за порєбріка" або від сепаратистів?
    Не росіян, а окупантів. Не просто доходять, а в інтернеті мене поливають із великої бочки. Та мені насрати...
  • lada
    Сегодня, 10:17
    Доброго дня. Розкажіть про вашого колегу-співведучого - кота:) Як вам вдається вмовити його так спокійно сидіти під час ефірів? Чий то кіт? Як його звуть?)
    Це кіт - член родини. Колись ми його підібрали на смітнику, дуже хворого, облізлого і подихаючого з голоду. Ми його вилікували, виходили, і кращого котика на світі немає. Він по життю такий ледачий, як і на екрані (це коли не стосується кицьок і інших котів). На телебаченні він дивовижно вписався в програму: там горить лампа, м"якенька подушечка, мій голос - то чому йому смикатися? Він собі спить і іноді хропе - мабуть, мій голос так на нього впливає. Нічого я йому спеціально не даю і не вмовляю. Як приїздим до студії, то він сам залазить на стіл і на свою подушечку і вкладається спати. Ідеальний артист. Правда, іноді проситься попісяти - у нього там є улюблений куточок, і вся знімальна група радісно спостерігає і коментує цей процес. Його ім"я - секрет, який я використовую у своїх програмах. Дітки у своїх листах мають самі назвати котика. Уже ким він тільки не був. Мені подобається Пан Муркоцький. :)
  • vasia_vasilisa
    Сегодня, 10:02
    Пане Сашко, казки яких народів ви світу ви любите (крім, звісно, українських:)) і чому? Чим особисто для вас особлива українська казка, чим вона відмінна від усіх інших? Дякую.
    Японські і норвезькі.Українська вирізняється від решти казок своїм гумором і веселим ставленням до світу, де навіть нечиста сила зображена смішною і геть не страшною.
  • dinka
    Вчера, 21:23
    Сашко Лірник, який оповідає для дітей, і Сашко Лірник, який розповідає казку для дорослих, - наскільки вони різні?:)
    Вони однаковісінькі. Головний принцип казкаря - не робити різниці між дітьми і дорослими. Тоді тільки казка буває щирою. Діти насправді розуміють усе не гірше дорослих, а реагують щиріше.
  • dinka
    Вчера, 21:22
    Які казки та історії користуються найбільшим попитом у наших бійців, до яких ви їздите на передову?:)
    Перше - це народні. Не повірите, "Курочка Ряба", "Пан Коцький", "Язиката Хвеська". Але, звичайно, у моїй обробці. Ну, і мої авторські - героїчні та веселі. Бійці не люблять плачів і суму. Самі кажуть: "Як приїдуть, як заспівають, як заголосять про вбитих, про нещасну матір, то жити не хочеться. Тут і так біди вистачає. Краще нехай Сашко приїжджає і повеселить нас".
  • rika
    Вчера, 21:21
    коли спостергієш за тим, наскільки завзято змінюються назви, пам'ятники, герої тощо, згадуєш, що будь-яка влада не вічна. звідси - побоювання: а раптом ті, хто прийдуть наступними з таким самим завзяттям почнуть повертати старих героїв, знову перейменовувати ті вулиці, які зараз названі на честь загиблих в ато воїнів..?
    І це може бути. Але для цього є народ, який створиться і моїми зусиллями теж. Мені завжди подобався звичай козаків, коли вони обирали гетьманів і старшин. Козаки клали їм на голову багно і казали: "Пам"ятай, що ти з багна вийшов і в багно підеш". Недарма ж усякі правителі, фараони, князі і царі намагалися залишити по собі піраміди чи величні собори - це для того, щоб лишилася пам"ять про них. А в народі лишається пам"ять про тих, хто дійсно служив своєму народу. А не про дачі, гроші і понти на телебаченні.
  • Inga
    Вчера, 21:13
    Доброго дня, пане Сашко! Скажіть, чи завжди, відмовляючись від усього радянського, російського та вважаючи все українське най-найкращим, ми чинимо з розумом? Як не перегнути палку, не стати сліпим у любові до України, не перетворитися, як то кажуть, на «вишиватника», тверезо бачити вади, які є в нашого суспільства, а не кричати на кожного, хто на ці вади вкаже, що він — «зрадник»? Дякую за відповідь.
  • Terenko_S.
    Вчера, 20:58
    Останнім часом потихеньку почали з’являтися картини українського виробництва - чи то фільми, чи то серіали. І не секрет, що все нове, що виходить, одразу потрапляє під шквал критики і фукання від наших же співвітчизників. Чому так? Чому у нас така публіка, що ладна заклювати своє ж, коли воно тільки-но робить перші кроки, тільки-но намагається сформуватися чи відродитися (як тут правильніше сказати). Адже зрозуміло, що одразу не народяться шедеври.
  • kondor
    Вчера, 20:57
    Назвіть ті книжки, які, на ваш погляд, потрібно прочитати кожному, щоб сформуватися як справжній українець?)
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