Сегодня, 16:02
RSS
Вход
Glavred
ВКонтакте
Facebook
Twitter
Регистрация
Glavred
Для России территория — фетиш. Ведь ничего, кроме размеров, у Москвы для доказательства своего "величия" никогда не было.
Виталий Портников
Главная
Политика
Мир
Экономика
Происшествия
Столица
Жизнь
Культура
Спорт
VIP - Stars
Колонки
Фото и видео
Чат
Виктор Андриенко
Актер театра и кино, звезда проекта "Шоу долгоносиков", сценарист, режиссер
Сегодня
14:00
live
Текущий чат
Сегодня, 14:00
Задай свой вопрос
Для того чтобы задавать вопросы, пожалуйста, авторизуйтесь через:
Главред
ВКонтакте
Facebook
Twitter
Символов осталось:
10000
rules of chat
Правила чата
В чате действует процедура премодерации. То есть Вы не увидите своего вопроса до момента одобрения его модератором.
В чате запрещен мат, оскорбления посетителей, гостей чата и администрации.
Запрещены любые высказывания, нарушающие действующее законодательство Украины, призывы к сепаратизму, массовым беспорядкам и прочим неправомерным действиям.
Запрещены сообщения рекламного характера, выраженные в любой форме.
При проведении чат-конференций модераторы в первую очередь обращают внимание на корректность поведения посетителей по отношению к гостю чата. В случае проявления враждебности, негативных высказываний, оскорблений, направленных в сторону гостя чата, пользователь будет немедленно отключен от чата.
roman_
Сегодня, 11:25
Не согласен
0
Согласен
Как вам работается и творится в Украине, когда наше общество делит артистов и культурных деятелей на своих и чужих в зависимости от их гражданской позиции? На ваш взгляд, должен ли артист, человек к которому прислушивается, по крайней мере, почитатель его таланта, его аудитория, открыто высказывать свою политическую или гражданскую позицию, или он должен быть вне этого?
Человек делает выбор, и он отвечает за этот выбор. В данном случае его позиция не в том, что он говорит, а втом, что он делает. Когда, например, наши актеры участвуют в польском фильме про Волынь, где изображают тех, кто уничтожают поляков, - это одна история. Вторая история - когда творческий человек создает произведение, инетресное всем, общечеловеческое, в данном произведении есть и сатира,и его отношение к происходящяму. Например, у нас был спектакль "Одесса-мама", который уже играется уже три года с аншлагом. Это общечеловеческая истогрия, смешная. Кстати, привезем ее 11 апреля и вы сможете посмотреть этот спектакльт в Театре оперетты - с Олегом Филимоновым, Русланой Писанкой, мною, Аннаой Ткач, Яковом Гоппом. История про маму. Она трогает всех, потому что у каждого есть мама. Второй же спектакль, который мы создали год назад и "катаем" по Украине, привозили в Киев осенью - он совершенно другой. В этом спектакле наша позиция, наше отношение к происходящему, к плюсам и минусам общества. И в течение всего спектакля зритель смеется, а в конце - плачет. Надеюсь, что еще привезем этот спектакль в Киев. А кто не видел первую часть - приходите 11 апреля в Театр оперетты и посмотрите. Мы участвуем в этих спектаклях не по финансовым соображениям. Актеры приняли решение, особенно, когда этот спектакль был сделан в 2014 году, просто дать зрителю отдохнуть, расслабиться и задуматься. Потому что простым людям нужно где-то отдыхать. телевизор не всегда им дает отдых. Наверное, поэтому на наших спектаклях всегда переаншлаг. Я это говорю не в качестве рекламы, а потому что если мы в течение трех лет, приезжая в города Украины по 6-7 раз, собираем полные залы, то это говорит о том, что спектакль актуален и интересен.
lada
Сегодня, 11:22
Не согласен
0
Согласен
Как вы относитесь к процессам декоммунизации, которые вовсю развернулись сейчас в стране? Переименование улиц, героизация очень неоднозначных личностей, запреты старых известных кинокартин и т.д. - всегда ли все это делается с умом?
Иногда это правильно и действительно нужно. Но мне кажется, что не группа трех-четырех депутатов должна делать запрос о переименовании города. А жители этого города должны принимать решение, какое должно быть название, исходя из истории до соцреализма, исходя из местоположения и населения этого города. Это относится к улицам и площадям. Я сомневаюсь, что мы получим 100%, что улица Ленина останется улицей Ленина. Как пример, город Иличевск (Ильич) Одесской области переименован в Черноморск - это прекрасно: мы сразу вспоминаем Ильфа и Петрова, в этом есть и история, и логистика. Я такие вещи приветствую.
lada
Сегодня, 11:21
Не согласен
0
Согласен
Продолжаете ли вы сейчас общаться с Иваном Ургантом, Александром Цекало и другими российскими звездами? Не мешает ли общению нынешний конфликт между Россией и Украиной?
Нормально общаемся: поздавляем друг друга с общечеловеческими праздникам - с Пасхой или еврейским Новым годом, который постоянно выпадает на день моего рождения. Но главное, что в диалогах не обсуждаем геополитические вопросы конкретных стран. Как только начинаются такие диалоги, я сразу задаю вопрос: "Как мама? Как дети? Какие творческие планы?" После этого разговора я говорю: "Вот видишь, как много нам есть о чем поговорить!".
lada
Сегодня, 11:17
Не согласен
0
Согласен
В те времена, когда вы еще работали каскадером, какой самый сложный и опасный трюк вам приходилось исполнять??
С позиции 15-летнего опыта работы каскадером могу сказать, что все трюки опасны, если их не бояться. Не боится только сумасшедший!Страх должен быть просчитан. Можно поскользнуться на банановой корке и попрощаться с рукой или ногой, а можно, как Анатолий Грошевой в фильме "Пятнадцатилетний капитан", когда его снесло ветром, упасть с 10 метров мимо страховки и остаться живым. Каждый трюк - это подготовка, опыт и расчет.рисковых ситуаций. У меня было два ярких трюка, которые были удачными.Первый - когда меня сбивала боком машина, и я перелетал через капот на асфальт, и у меня не было ни ссадин, ни ушибов. Второе - падение с 15 метров с крепостной стены в фильме "Баллада о долестном рыцаре Айвенго". А уже все проблемы, которые я получал (переломы ног и т.д.), это все было на тренировках. Правда, единственный раз в фильме "Там на неведомых дорожках", когда мы вдвоем с Анатолием Грошевым должны падать с крепостной стены вобнимку, немного не расчитали кувырок, и Анатолий меня лупонул лбом в переносицу. Но я не потерял сознанение, потому что основная мысль была - красиво упасть и по команде Леонида Каневского надо было бежать и ловить главного героя.
ginger
Сегодня, 11:06
Не согласен
0
Согласен
Виктор, в образы каких персонажей вам интереснее вживаться - положительных или отрицательных? Говорят, что романтичного и доброго героя легче сыграть, нежели "злодея" - так ли это для вас?
Злодея, как правило, всегда сыграет добрый человек. Потому что уже в сценарии написано, что он злодей. И у него проявляется вторая яркая деталь - человечность. Тем страшнее злодей. В свою время Владислав Стрижельчик хвастался, что сыграл порядка ста отрицательных персонажей в кино, но от этого он же не стал злым человеком. Мне все равно что играть. Иногда меня называют комиком - это неправильно. Комик - это актер, играющий только комические роли. В старом театре были комики и трагики, и постепенно стали называть их драматическими актерами. Нельзя назвать комиком Броневого, Буркова. Все это - драматические актеры, которые часто работали в комедийном жанре. Кроме Никулина, он, будучи клоуном и сыграв много комедийных ролей, имел аналогичный опыт драматически-трагических ролей. Поэтому я считаю, что актер должен играть все: от "Шоу долгоносиков" до полковника Смирнова в "ТойХто ПройшовКрізьВогонь". Когда мои друзья смотрели этот фильме, они в ужасе думали: "Только бы не пошутил... только бы не пошутил". И я оправдал их надежды. Пересмотрите фильм - и вы убедитесь. Это относится и ко всем моим работам в театрах и ко многим работам в кино.
ginger
Сегодня, 11:05
Не согласен
0
Согласен
Виктор Николаевич, часто бывает так, что зритель идет в кино или театр не на фильм или спектакль, а "на актера". Например, кто-то придет в театр не на "Поезд Одесса-мама", а "на Писанку" или "на Филимонова", или "на Андриенко" - то есть проявив интерес не столько к картине, сколько к имени полюбившегося актера, когда сама постановка отходит на второй план. Что вы думаете об этом? Вас не обижает/не расстраивает, когда зритель так настроен?
Это нормально. Наверное, поэтому нас и зовут - извествных актеров - в антрепризы. Главное - чтобы зритель не обманулся в актере, чтобы увидел его с новой позиции. А кроме того, как сказал один известный человек, "ты 40 лет шел к тому, чтобы давать автографы и делать селфи с людьми, то не имеешь права никому отказать и разочаровывать зрителя". Но часто я отказывался от антреприз, понимая, что качество продукта в моем исполнении будет отрицательно. И даже финансовые предложения не заставили меня пересмотреть свои взгляды. Например, в спектакле "Одесса-мама и Похождения Бравого солдата Швейцмана" я получаю огрогмное удовольствие, работая со звездами с Олегом Филимоновым, русланой Писанкой, Аней Ткач и Яшей Гоппом. На данный момент материал и коллектив полностью оправдали мои надежды.
Larisa
Сегодня, 10:52
Не согласен
0
Согласен
Виктор, как вы считаете, что мешает развиваться украинскому кино и театру? Стало ли легче развиваться этим сферам культуры при послемайданной власти - скажите честно?
Кто играл, тот и играет в спектаклях... А что касается кино и телевидения, то они развиваются, не зависимо от политических перипетий. Требования продюсеров, режиссеров, операторов и актеров к самим себе и материалу часто высокие, потому что нам приходится конкурировать с высококачественной продукцией категории А иностранного производства. Очень сложно при минимальных бюджетах убеждать зрителя своим искусством, голосовать кошельком за твой подукт. Например, фильм "Никита Кожемяка" был запущен в производство до событий 2013-14 года, но осуществился он благодаря приходу молодого продюсера Дмитрия Белинского, который собрал команду профессионалов, нашел в Украине инвестора, а не государственные средства, которые были не только потрачены на создание фильма, но и позволили фильму побить рекорды кассовых сборов в Украине, победить американские аналогичнеы форматы, а также быть конкурентоспособным в мировом прокате. Именно поэтому его оценили и оценивают в 25 странах мирах.
tomas
Сегодня, 10:50
Не согласен
0
Согласен
Что могут и в силах сделать деятели искусства, в том числе актеры и артисты, чтобы вернуть умы тех жителей Донбасса, которые поддались пророссийским настроениям, которые сейчас оказались по ту сторону баррикад?
У нас на премьере "Одесса-мама-2, или Похождения бравого солдата Швейцмана" присутствовала одна женщина, у которой муж погиб 2 мая в одесском Доме профсоюзов, и вторая - у которой в Луганске боевики расстреляли мужа. Каждая из них зашла к нам за кулисы после спектакля, и обе благодарили и плакали. Я в который раз убедился, что только люди искусства и культуры могут что-то сделать не только в Украине, но и в мире.
Valentyna
Сегодня, 10:49
Не согласен
0
Согласен
Вікторе, якими критеріями ви керуєтеся, коли погоджуєтеся чи не погоджуєтеся на ту чи іншу роль? Що може змусити Віктора Андрієнка сказати "так" режисерові?))
Дякую за питання! Я вже відповідав вище з цього приводу. Не важливо, чи це кіно, чи телебачення, чи театр, чи то комедія, трагедія, чи драма... Головне - повинен бути цікавий матеріал, який не принижує глядача, а також цікавою має бути концепція режисера.
Владимир Сальве
Сегодня, 02:00
Не согласен
0
Согласен
Удачи тебе Витя!
Дякую, получилось. Даю тобі красивого смайлика - :) Але вибач, не було такого ж, але з бровами.
1
2
3
4
>
Чат
Сегодня
14:00
live
Виктор Андриенко
10 февраля
14:00
задать вопрос
Мирослав Гай
8 февраля
12:00
задать вопрос
Станислав Кульчицкий
3 февраля, 14:30
35
читать ответы
Андрей Якобчук
Фото
<
>
ДТП на Николаевщине. В результате столкновения "Москвича" с "Опелем" есть погибший и пострадавшие
Ирину Федишин довели до слез в ее день рождения
Борьба со снегом в Киеве. Кличко попросил помощи у Нацгвардии, опубликованы фото и видео
Украина, борись. В Петербурге протестовали против обстрелов Авдеевки, опубликованы фото
Москва сливает Крым. В Симферополе появились листовки против политики Кремля, опубликованы фото
Dolce Vita Веры Брежневой: как певица отгуляла 35-летие
Массовые протесты в Румынии. Митингующие требовали отставки правительства, опубликованы фото и видео
Скрылись на полицейской машине. В Запорожье накрыли банду серийных автоугонщиков
На взятке погорели два таможенника на Волыни, брали деньги за ввоз в Украину иномарок
Непогода в Украине: ограничение движения авто в 5 областях и подтоплены дома и дороги Закарпатья
Видео
<
>
Киевляне сетуют на цены за коммуналку, а магнаты "Киевэнерго" шикарно живут, опубликовано видео
В Литву прибыл крейсер США с управляемыми ракетами на борту: опубликовано видео
Боевики обстреляли Курдюмовку и 78 раз били по нашим позициям: погиб подросток, ранен боец ВСУ
В ЕС не видят оснований для отмены санкций против РФ и предостерегают Украину от досрочных выборов
Под Авдеевкой враг бил по силам АТО из танков и артиллерии
Борьба со снегом в Киеве. Кличко попросил помощи у Нацгвардии, опубликованы фото и видео
Обнародован разговор боевиков с Плотницким о сбитом Ил-76 ВСУ: мы там борт долбанули
Массовые протесты в Румынии. Митингующие требовали отставки правительства, опубликованы фото и видео
Враг 94 раз бил по позициям ВСУ, применяя запрещенное оружие. 6 наших воинов ранены и травмированы
Трамп и генсек НАТО обсудили ситуацию на Донбассе
Опрос
Поддерживаете ли вы отмену празднования 8 Марта и выходного дня?
Целиком и полностью поддерживаю отмену, это пережиток коммунистического прошлого!
Если 8 Марта не будет выходным, то надо сделать праздничным 9 марта — День Шевченко!
Категорически против! Если уж не терпится декоммунизировать 8 Марта, то пусть придумают новое смысловое наполнение, и акцент будет на Международный женский день (и никакой связи с Кларой Цеткин).
Что хотят, пусть делают, только выходной в этот день оставят!
Сколько можно праздновать и отмечать? В государстве работы непочатый край!
Мне все равно, какие законы примут. Все равно отмечать 8 Марта и поздравлять женщин в этот день буду.
Женщина
Мужчина
Результаты
Главная
Политика
Мир
Экономика
Происшествия
Столица
Жизнь
Культура
Спорт
VIP - Stars
Колонки
Фото и видео
Чат
Правовая информация
Контакты
Реклама
©2002-2009, GLAVRED.INFO. Все права защищены.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено