Сегодня, 12:34 RSS

Виктор Небоженко

Политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Сегодня 12:00 live Текущий чат

   
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  • kleo
    Сегодня, 11:41
    наскільки дії київської влади, за вашими оцінками, сприяють тому, аби мешканці окупованих територій і Криму, і Донбасу прагнули бути в складі України? Чи, навпаки, дедалі більше відштовхують їх?
  • Nina27
    Сегодня, 11:40
    Як може бути так, що Україна, армія якої є гола й боса, яка постійно випрошує допомогу зброєю, є в десятці (!!!) найкрупніших експортерів зброї у світі?
  • Valentyna
    Сегодня, 11:39
    Що Ви, Вікторе Сергійовичу, думаєте про економічну та соціальну політику цієї влади? Як довго вона знущатиметья над народом, скільки триватиме ще зубожіння українців?
  • vopros
    Сегодня, 11:35
    Вы верите, что хоть в какой-то перспективе Крым вернется в состав Украины? Или о нем пока стоит забыть, как говорит известная деятельница?
  • vopros
    Сегодня, 11:34
    Кому выгодно затягивание войны на Донбассе, какой стороне? Были ли у украинской власти возможности, которыми она не воспользовалась, чтобы уже завершить этот конфликт?
  • roman_
    Сегодня, 11:18
    С чем связано вчерашнее сообщение в российских СМИ о том, что новый президент Украины уже обозначился - Виктор Пинчук? Что дальше, как теперь Россия будет продвигать этого кандидата?
  • edmon
    Сегодня, 10:28
    Летом 2017 года Путин введет российские войска в Беларусь в рамках учений "Запад-2017", и, как говорят, некоторые эксперты, часть этих подразделений там и останется. Вопрос: создает ли это дополнительную угрозу для Украины? Возможен ли вариант, что Путин начнет наступать еще и с севера, с территории Беларуси? И что в данной ситуации решает позиция Лукашенко, да и есть ли у него воля сопротивляться в случае таких действий российских войск и не допустить наступления с территории своей страны?
    Да, такая вероятность существует.Дело в том, что зимой 2013 года, когда в Кремле решался вопрос о вторжении в Украину, генералы предлагали Путину наступать самым прямыым путем к столице Украины - через Чернигов. В крайнем слуучае, захватывать сначала Днепр (Южмаш) и Харьков, а Крым и юг Украины должны были отпасать сами собой. но Путин выбрал не военное, а политическое решение - захватил сначала Крым, а потом вторгся в Донбасс и уперся в сопротивление украинской армии. Теперь если ему начинать наступать с зоны АТО, это будет связано с многочисленным жертвами среди мирного населения. Поэтому чтобы быстро достичь столицы Укрианы, ему проще всего начать наступление с севера через Славянскую Бельгию (Беларусь). Он по-прежнему уверен, что его будут встречать с цветами в Киеве, и ему быстро удастся создать из предателей и депутатов Оппоблока марионеточное правительство.. Вероятное время - от марта до августа 2107 года. Если этого не произойдет, то дальнейшее вторжение России на территорию Украины будет минимальным на протяжении последующих лет.
  • Максим Проклп
    Сегодня, 00:07
    Почему мы не сняли художественный фильм о голодоморе в голевуде
    Потому что у нас нет лобби в "Голливуде", а у американских краинцев нет денег на такой проект.
  • wrangler
    Вчера, 23:41
    Насколько будут отличаться и чем именно Трамп-предвыборный и Трамп-вступивший-в-должность? Насколько его действия как президента будут соответствовать его предвыборной риторике? Насколько он будет скован в своих решениях Конгрессом, Сенатом, спецслужбами США?
    У 70-летнего старика риторику уже изменить нельзя. Но Америка - это Институты и Система. Никакой президент не может единогласно править Америкой. У Трампа три пути: защищать национальные интересы США, опираясь на американскую систему; вступить в зону импичмена, по любому поводу; дать аналогию с печальным сценарием Кеннеди. Я думаю, он выберет первый. Мы заинтересованы в этом, потому что система национальных интересов США входит поддержка их естественного союзника - Украины.
  • wrangler
    Вчера, 23:41
    С чем связано «паломничество» отечественных политиков на инаугурацию в США? Это попытка попиариться или реальная возможность завязать полезные для страны контакты?
    Только патологическая неуверенность наших политиков в своих статусах и ролях заставляет их искать внешнее доказательство своей силы. Возвращаясь из Вашингтона, наши горе-политики будут рассказывать нам многочисленные легенды о том, как именно на них посмотрел и подмигнул новый президент Трамп.
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