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Для России территория — фетиш. Ведь ничего, кроме размеров, у Москвы для доказательства своего "величия" никогда не было.
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Ярослава Руденко
Заслуженная артистка Украины, солистка Национальной филармонии Украины и Заслуженного академического ансамбля песни и танца ВСУ
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malinka
Сегодня, 09:46
Не согласен
0
Согласен
за вашим досвідом і спостереженнями, чи багато на війні жінок, які поруч із чоловіками захищають країну? якщо вам доводилося з ними спілкуватися, розкажіть, що це за жінки, що спонукало їх взяти до рук зброю, чим вони вас найбільше вражали?
На фронті дуже багато жінок і більшість із них пішли добровольцями. Вони дуже маленькі, худенькі, але вправно володіють зброєю, смачно готують їжу, встигають усе. І найбільше мене вразило те, що вони нічого не бояться. На моїх очах було поранено бійця, і я бачила, як під обстрілами молода дівчина із ще одним воїном побігли рятувати свого побратима. Після того, як вони перемістили його в безпечне місце, пан воїн ще й надала допомогу.
Valentyna
Сегодня, 09:44
Не согласен
0
Согласен
Чи правда, що цього року ви плануєте виступити з близько сотнею концертів у зоні АТО? Де саме ви збираєтеся побувати? Це ваше власне бажання, поклик чи посада зобов'язує - солістки ансамблю ЗСУ? Дякую.
Це мій мега-план. І мій чоловік сказав, що у мене буде більше ніж сотня концертів. Звичайно, це поклик душі і серця. Робота роботою, а Україна - понад усе. Ну, і взагалі не можу сидіти дома. Коли в країні йде війна, треба їхати туди, де ти більш потрібна. А мистецтво на фронті - як повітря. Я планую об"їздити всю зону АТО, і щоб моя поїздка була корисною не тільки для воїнів АТО, але й для місцевого населення, щоб люди, які живуть там, де проходять військові дії, не думали, що про них держава забула.
Valentyna
Сегодня, 09:42
Не согласен
0
Согласен
Розкажіть про вашу найбільш екстремальну поїздку чи виступ на передовій, будь ласка.
Ми весь час їздимо по прокладеному маршруту, і нам завжди щастило. Але одного разу нас запросила волонтерська організація, яка надала транспорт і водія, але водій був дуже самовпевнений і не прислухався до нас, за що і поплатився. Він хотів скоротити шлях і поїхав лісом, де нас зустріли хлопці не наших кольорів символіки. У нашому автомобілі були чоловіки і одна я жінка. І вгадайте з трьох раз хто вийшов із машини. Звичайно, я. Взяла диск, плакат і пішла на аудієнцію. Хлопців було троє на БТРі, запитали, куди їдемо і хто ми, на що я відповіла, що по нас ми, напевно, видно, хто ми, звідки ми і за кого ми. І сказала: "Хлопці, не затримуйте нас, ми поспішаємо. Ось беріть мій диск із плакатом і їдьте собі, слухайте. І не зліть мене, бо я - дівчина з полтавським характером". На що вони посміялися, попросили весь екіпаж вийти з автомобіля, сказали, що їм пощастило, що я така. А я, в свою чергу, - щоб більше манівцями не ходила і не їздила, бо мені на них пощастило, а бувають ще ж інші - вбивці. І щоб вони нас не зустріли, ці бойовики нам показали дорогу, як виїхати з лісу без пригод. Ми поїхали, всю дорогу мовчали, а потім я показали свій характер водію. Більше він зі мною не їздив у зону АТО.
Valentyna
Сегодня, 09:42
Не согласен
0
Согласен
Чим вас найбільше вразила війна, яку ви побачили, так би мовити зсередини, на передовій, під час безпосереднього спілкування з нашими військовими?
Вразила тим, що на фронті воюють хлопці і дівчата різних професій. І це вкотре є підтвердженням, що на сході України воює цвіт нашої держави, цвіт нашого народу. Вони могли б зробити собі кар"єру, сидячи вдома, у затишній квартирі чи будинку, але їх патріотизм дуже високий, тому вони там, де більш потрібні. У мене є менша рідна сестра, і у мене мрія, щоб майбутнім чоловіком став воїн АТО.
Valentyna
Сегодня, 09:41
Не согласен
0
Согласен
Чи доводилося вам під час виступів у зоні АТО потрапляти під обстріли або стикатися з бойовиками, чи обходилося без таких "пригод"?
Ми виступали не тільки в госпіталях, військових частинах, а й на самій передовій. Звичайно, потрапляли в різні ситуації. А обстріли там - звичайне явище. Тому навіть ми, представники мистецтва, до них звикли.
Lika
Сегодня, 09:39
Не согласен
0
Согласен
Как вы относитесь к введению квот на украинскую музыку в теле- и радиоэфире? Это разумный и эффективный путь, чтобы сделать украинскую музыку и исполнителей более востребованными?
Квоти на українську музику - це "зелене світло" для наших виконавців. Багато хто скаржиться, що їхні пісні не беруть у ротацію, але їм треба розуміти, що музичний продукт повинен бути, в першу чергу, якісним: гарний текст, музика, аранжування і запис голосу. Тому квоти квотами, а якість якістю. Наш народ дуже розумний і хоче слухати справжнє живе гарне виконання. Тому бажаю всім успіху - будемо співати.
vasia_vasilisa
Сегодня, 09:39
Не согласен
0
Согласен
Ярославо, наскільки, по-вашому, виховані музичні смаки українців загалом? Друге. Чи вміємо ми по-спражньому цінувати власну українську культуру, як вам здається?
Наш народ прокинувся, коли розпочалася війна, коли Майдан розпочався. Шкода, що ми не зрозуміли раніше, ким ми є. Не тому що не цінували того, що мали. Зараз настали нові часи, і ми - нові. Доля, обставини нам диктують нові правила, які ми повинні виконувати, за якими повинні жити. Народ, який не цінує свою історію, свою культуру, ніколи майбутнього не буде мати. У нас нині великий шанс будувати майбутнє наших дітей, онуків, держави в цілому. Ще не пізно шанувати тих, хто робив і робить для зміцнення суверенності, неподільності України. Це і науковці, і митці, і лікарі, і представники інших професій. Якщо у кожного із нас буде культура, та українська культура, то нас ніхто не здолає.
Lika
Сегодня, 09:37
Не согласен
0
Согласен
Что для вас самое сложное во время концертов на передовой?
Концерти на передовій завжди непередбачувані. Ти не знаєш, чого очікувати з тієї сторони, яка у будь-яку хвилину може замість оплесків обстріляти "Градами". Але ми, бачачи наших бійців, завжди впевнені і ніколи не помилялися в тому, що ми будемо в безпеці. Слава Богу, в зоні АТО я провела більше 300 концертів, і мене не зачепила жодна куля супротивника. Ось такий тил вміють створити справжні українці, професійні військовослужбовці.
Lika
Сегодня, 09:36
Не согласен
0
Согласен
Планируете ли вы со временем отойти от преимущественно народных песен и нарабатывать свой собственный репертуар, выступать на эстраде? Ведь у популярных артистов гораздо шире аудитория... Или вам вообще не интересен жанр поп-музыки и украинский шоу-бизнес?
Я народній пісні ніколи не зраджувала і не зраджу. У мене у репертуарі є і авторські пісні, але стилістика їх виконання - народна. Тому перебудовуватися в інший жанр я не збираюся.
joker
Сегодня, 09:34
Не согласен
0
Согласен
Як, на ваш погляд, Україна має повестися в ситуації з учасницею від Росії на "Євробаченні"? Чи повинні ми дати змогу брати участь у конкурсі людині, які виступала на окупованих Росією українських територіях?
Я б заборонила Росії брати участь у будь-яких конкурсах, які проходять на території нашої держави. Країна-агресор - Росія, яка нищить наш народ, не має права стояти на нашій землі. Не важливо, кого вони посилають учасником на конкурс. Важливо розуміти, що ми повинні всьому світові і, в першу чергу, собі не зрадити і вкотре утвердити, що у нас іде війна і воюємо ми із Росією. І буде дуже нездраво країні-окупанту взяти участь у національному конкурсі.
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Чат
Сегодня
11:00
live
Ярослава Руденко
10 марта, 16:00
25
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Семён Семенченко
9 марта, 11:00
25
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Владимир Лановой
7 марта, 14:00
23
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Поддерживаете ли вы акцию торговой и транспортной блокады ЛДНР?
Полностью поддерживаю! И считаю, что акцию нужно расширить — заблокировать еще и все пути соединения с Россией.
Блокада ЛНР и ДНР должна сохраняться, до полного выполнения требований участников акции по освобождению украинских заложников.
Должна быть частичная блокада. Продукты, лекарства и прочие товары первой необходимости должны беспрепятственно попадать в ОРДЛО.
Блокада только вредит Украине. Потому власть и участники акции должны как можно скорее прийти к компромиссу и снять блокаду ЛДНР.
Категорически против! «Блокадников» необходимо разогнать, даже если для этого придется применить силу.
Меня особо не беспокоит этот вопрос. Что у правительства, что у участников блокады — свои интересы, которые имеют мало чего общего с интересами украинского народа.
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