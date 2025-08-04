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Заза Буадзе

Режиссер фильма "Червоный" Сегодня 14:00 live Текущий чат

   
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  • Ігор Тимофєєв
    Сегодня, 14:30
    Заза, у вас на Родине был киноконцерн «Грузия-фильм», в Украине — киностудия Довженко, Одесская и Ялтинская киностудии, студии документального кино, снимавшие на государственные деньги. Денег не стало, кино закончилось… Страны разные, а судьба у киностудий одинаковая — увядание, прозябание, забвение. Может, пора забыть о славных и былых временах киностудий, снести их и построить что-то новое на негосударственные деньги?
  • Ігор Тимофєєв
    Сегодня, 14:21
    Заза, вы говорите "Такого количества и качества фильмов еще не было". Можно ли сказать, что в Украине начинается если даже не бум, то возрождение отечественного кинопроизводства в "длинном метре"?
  • katt
    Сегодня, 12:59
    що з останніх вітчизняних кінопрем'єр вас приємно вразило?
    В первую очередь, "Гнездо горлицы" моего близкого друга Тараса Ткаченко. "Моя бабуся Фані Каплан" Алены Демьяненко. И с нетерпением жду выхода в прокат таких фильмов как "Изи", "Стрімголов", "Иней", "Припутні" и "Дикий голубь". Новый осенне-зимний сезон должен стать историческим - планируется 13 новых уккраинских фильмов разных жанров. Начнется все с "Червоного" 24 августа и дальше в декабре этот блок завершит фильм Ахтема Сейтаблаева "Киборги". Такого количества и качества фильмов еще не было.
  • katt
    Сегодня, 12:55
    ви - сторгий режисер? у вас йде чітко за продуманим вами планом, чи ви вітаєте, коли актор імпровізує і привносить щось своє в образ?
    Замечательный вопрос. Наверное, я - актерский режиссер. Для меня актер - это важнейший инстурменрт. Люблю работать с актерами, и мы очень часто импровизируем. Я люблю, когда мы творим вместе, сообща. И если у актеров есть интересные идеи, я этому только рад.
  • katt
    Сегодня, 12:54
    чи важко перевчати театральних акторів на роботу перед кінокамерою?
    Я очень благодарен продюсерам фильма "Червоный" за то, что они согласились с тем, что мы приглашаем неизвестных актеров. В итоге, мы провели несколько больших кастингов в разных городах. И в фильме актеры из семи городов - от Ужгорода и до Харькова. В абсолютно большинстве это дебюты. При том что все они широко известные в театральных кругах, в основном в своих городах. Это потрясающие талантливые актеры, которые оказались замечательными киноактерами. У них врожденная киноорганика. Без ложной скромности могу сказать, что если чем-то я могу гордиться в связи с фильмом "Червоний", то это замечательные актерские работы.
  • Inga
    Сегодня, 09:48
    Кажуть, що у епізодах та масових сценах під час зйомок Червоного задіяні виконавці зі справжніми кримінальними біографіями. Чим пояснюється таке рішення? Чи це для переконливості?
    Наш фильм про советский концлагерь - ГУЛАГ. Изначально было известно, что там должны быть большие и специфические массовки - заключенные, вертухаи. Важно было найти правильных людей с правильной фактурой. Мы провели отдельный кастинг для актеров массовых сцен, в основном в Кривом Роге. И да, среди них было немало людей с криминальным прошлым. Но должен сказать, что я редко встречал таких дисциплинированных актеров, с такой мощной мотивацией, как у них. Знаю много фактов, что наш фильм изменил их жизни.
  • ginger
    Сегодня, 09:31
    Будет ли промо-тур "Червоного"? Когда - в Киеве?
    Промотур уже начался два тому назад 4 августа в Ужгороде. Дальше 10 августа большой блок: Черновцы, Франковск, Винница, Львов, Харьков, Одесса... 23 августа будет киевская премьера, а уже 24-го фильм уходит в прокат.
  • ginger
    Сегодня, 09:31
    Сколько длилась работа над "Червоным"?
    Весь производственный цикл длился год, а съемочный период - три месяца.
  • ginger
    Сегодня, 09:30
    Добрый день! После просмотра трейлера показалось, что в вашем фильме "Червоный" всего одна женская роль. Так ли это?
    Да, это так. Единственная актриса, единственный женский персонаж - врач по имени Тамила в исполнении киевской актрисы Любови Тищенко. Это мужской фильм, хотя есть и романтическая линия, которая связана с персонажем Тамилы. Уверен, что женской аудитории тоже будет интересен фильм: там есть несколько драматических сюжетных линий.
  • Lidia
    Сегодня, 09:28
    Чому датою виходу "Червоного" вибрано День незалежності?
    Это не большой секрет - это была договоренность между кинокомпанией "Инсайт-медиа", Держкино и компанием дистрибьютором B&H. Естественно, день был выбран неслучайно, потму что фильм о борьбе, которая до сих пор продолжается. И должна закончиться нашей победой.
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