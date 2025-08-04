Сегодня, 14:38
RSS
Вход
Glavred
ВКонтакте
Facebook
Twitter
Регистрация
Glavred
Для России территория — фетиш. Ведь ничего, кроме размеров, у Москвы для доказательства своего "величия" никогда не было.
Виталий Портников
Главная
Политика
Мир
Экономика
Происшествия
Столица
Жизнь
Культура
Спорт
VIP - Stars
Колонки
Фото и видео
Чат
Заза Буадзе
Режиссер фильма "Червоный"
Сегодня
14:00
live
Текущий чат
Сегодня, 14:00
Задай свой вопрос
Для того чтобы задавать вопросы, пожалуйста, авторизуйтесь через:
Главред
ВКонтакте
Facebook
Twitter
Символов осталось:
10000
rules of chat
Правила чата
В чате действует процедура премодерации. То есть Вы не увидите своего вопроса до момента одобрения его модератором.
В чате запрещен мат, оскорбления посетителей, гостей чата и администрации.
Запрещены любые высказывания, нарушающие действующее законодательство Украины, призывы к сепаратизму, массовым беспорядкам и прочим неправомерным действиям.
Запрещены сообщения рекламного характера, выраженные в любой форме.
При проведении чат-конференций модераторы в первую очередь обращают внимание на корректность поведения посетителей по отношению к гостю чата. В случае проявления враждебности, негативных высказываний, оскорблений, направленных в сторону гостя чата, пользователь будет немедленно отключен от чата.
Ігор Тимофєєв
Сегодня, 14:30
Не согласен
0
Согласен
Заза, у вас на Родине был киноконцерн «Грузия-фильм», в Украине — киностудия Довженко, Одесская и Ялтинская киностудии, студии документального кино, снимавшие на государственные деньги. Денег не стало, кино закончилось… Страны разные, а судьба у киностудий одинаковая — увядание, прозябание, забвение. Может, пора забыть о славных и былых временах киностудий, снести их и построить что-то новое на негосударственные деньги?
Ігор Тимофєєв
Сегодня, 14:21
Не согласен
0
Согласен
Заза, вы говорите "Такого количества и качества фильмов еще не было". Можно ли сказать, что в Украине начинается если даже не бум, то возрождение отечественного кинопроизводства в "длинном метре"?
katt
Сегодня, 12:59
Не согласен
0
Согласен
що з останніх вітчизняних кінопрем'єр вас приємно вразило?
В первую очередь, "Гнездо горлицы" моего близкого друга Тараса Ткаченко. "Моя бабуся Фані Каплан" Алены Демьяненко. И с нетерпением жду выхода в прокат таких фильмов как "Изи", "Стрімголов", "Иней", "Припутні" и "Дикий голубь". Новый осенне-зимний сезон должен стать историческим - планируется 13 новых уккраинских фильмов разных жанров. Начнется все с "Червоного" 24 августа и дальше в декабре этот блок завершит фильм Ахтема Сейтаблаева "Киборги". Такого количества и качества фильмов еще не было.
katt
Сегодня, 12:55
Не согласен
0
Согласен
ви - сторгий режисер? у вас йде чітко за продуманим вами планом, чи ви вітаєте, коли актор імпровізує і привносить щось своє в образ?
Замечательный вопрос. Наверное, я - актерский режиссер. Для меня актер - это важнейший инстурменрт. Люблю работать с актерами, и мы очень часто импровизируем. Я люблю, когда мы творим вместе, сообща. И если у актеров есть интересные идеи, я этому только рад.
katt
Сегодня, 12:54
Не согласен
0
Согласен
чи важко перевчати театральних акторів на роботу перед кінокамерою?
Я очень благодарен продюсерам фильма "Червоный" за то, что они согласились с тем, что мы приглашаем неизвестных актеров. В итоге, мы провели несколько больших кастингов в разных городах. И в фильме актеры из семи городов - от Ужгорода и до Харькова. В абсолютно большинстве это дебюты. При том что все они широко известные в театральных кругах, в основном в своих городах. Это потрясающие талантливые актеры, которые оказались замечательными киноактерами. У них врожденная киноорганика. Без ложной скромности могу сказать, что если чем-то я могу гордиться в связи с фильмом "Червоний", то это замечательные актерские работы.
Inga
Сегодня, 09:48
Не согласен
0
Согласен
Кажуть, що у епізодах та масових сценах під час зйомок Червоного задіяні виконавці зі справжніми кримінальними біографіями. Чим пояснюється таке рішення? Чи це для переконливості?
Наш фильм про советский концлагерь - ГУЛАГ. Изначально было известно, что там должны быть большие и специфические массовки - заключенные, вертухаи. Важно было найти правильных людей с правильной фактурой. Мы провели отдельный кастинг для актеров массовых сцен, в основном в Кривом Роге. И да, среди них было немало людей с криминальным прошлым. Но должен сказать, что я редко встречал таких дисциплинированных актеров, с такой мощной мотивацией, как у них. Знаю много фактов, что наш фильм изменил их жизни.
ginger
Сегодня, 09:31
Не согласен
0
Согласен
Будет ли промо-тур "Червоного"? Когда - в Киеве?
Промотур уже начался два тому назад 4 августа в Ужгороде. Дальше 10 августа большой блок: Черновцы, Франковск, Винница, Львов, Харьков, Одесса... 23 августа будет киевская премьера, а уже 24-го фильм уходит в прокат.
ginger
Сегодня, 09:31
Не согласен
0
Согласен
Сколько длилась работа над "Червоным"?
Весь производственный цикл длился год, а съемочный период - три месяца.
ginger
Сегодня, 09:30
Не согласен
0
Согласен
Добрый день! После просмотра трейлера показалось, что в вашем фильме "Червоный" всего одна женская роль. Так ли это?
Да, это так. Единственная актриса, единственный женский персонаж - врач по имени Тамила в исполнении киевской актрисы Любови Тищенко. Это мужской фильм, хотя есть и романтическая линия, которая связана с персонажем Тамилы. Уверен, что женской аудитории тоже будет интересен фильм: там есть несколько драматических сюжетных линий.
Lidia
Сегодня, 09:28
Не согласен
0
Согласен
Чому датою виходу "Червоного" вибрано День незалежності?
Это не большой секрет - это была договоренность между кинокомпанией "Инсайт-медиа", Держкино и компанием дистрибьютором B&H. Естественно, день был выбран неслучайно, потму что фильм о борьбе, которая до сих пор продолжается. И должна закончиться нашей победой.
1
2
3
4
>
Чат
Сегодня
14:00
live
Заза Буадзе
4 августа, 14:00
33
читать ответы
Юлия Айсина
4 августа, 10:00
25
читать ответы
Максим Розумный
1 августа, 12:00
45
читать ответы
Константин Машовец
Фото
<
>
Кремль показал фото и видео активного отдыха Путина-мачо: в тайге, под водой и на рыбалке
"Родичи" разбушевались. В Полтаве ультрас "Динамо" устроили драку с копами, опубликовано видео
Волонтер показал фото, как и где Владимир Кличко проводит время после завершения карьеры
Сегодня Ротару празднует свой юбилей, опубликованы фото
В Киеве Mercedes сбил двух пешеходов, опубликованы фото с места аварии
Непогода бушует в Украине, один погибший, 5 пострадавших, разрушенные дома и перевернутый грузовик
В Киеве пьяный водитель сбил двух маленьких девочек, одна из них умерла
Стрельба под Николаевом. Неизвестные с травматами и ножами напали на авто, есть раненые
Жуткая авария под Киевом: шесть погибших, есть пострадавшие
Две аварии в Одесской области. Три человека погибли, двое детей пострадали
Видео
<
>
Кремль показал фото и видео активного отдыха Путина-мачо: в тайге, под водой и на рыбалке
Новый цинизм матерей российских солдат: сыновья на заработках, а их работа – убивать украинцев
Подробности аварии под Киевом, число жертв возросло до 7 человек
Стрельба под Николаевом. Неизвестные с травматами и ножами напали на авто, есть раненые
В Эстонии прямо на сцене умер известный украинский музыкант, соцсеть скорбит
Против Лома. Украинский боксер досрочно победил колумбийца, опубликованы фото и видео
Премьер-лига. "Карпаты" во Львове одержали волевую победу над "Сталью", видео голов
Порошенко полетал на истребителе и поздравил летчиков с Днем ВС ВСУ, опубликованы фото и видео
Во Львове полиция освободила 76 заложников, захваченных пациентом психбольницы, есть пострадавшие
В Швейцарии самолет рухнул на детский лагерь, есть погибшие и раненые
Опрос
Поддерживаете ли вы акцию торговой и транспортной блокады ЛДНР?
Полностью поддерживаю! И считаю, что акцию нужно расширить — заблокировать еще и все пути соединения с Россией.
Блокада ЛНР и ДНР должна сохраняться, до полного выполнения требований участников акции по освобождению украинских заложников.
Должна быть частичная блокада. Продукты, лекарства и прочие товары первой необходимости должны беспрепятственно попадать в ОРДЛО.
Блокада только вредит Украине. Потому власть и участники акции должны как можно скорее прийти к компромиссу и снять блокаду ЛДНР.
Категорически против! «Блокадников» необходимо разогнать, даже если для этого придется применить силу.
Меня особо не беспокоит этот вопрос. Что у правительства, что у участников блокады — свои интересы, которые имеют мало чего общего с интересами украинского народа.
Женщина
Мужчина
Результаты
Главная
Политика
Мир
Экономика
Происшествия
Столица
Жизнь
Культура
Спорт
VIP - Stars
Колонки
Фото и видео
Чат
Правовая информация
Контакты
Реклама
©2002-2009, GLAVRED.INFO. Все права защищены.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено