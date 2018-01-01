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Анастасия Приходько

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Украинская певица, Заслуженная артистка Украины.

Анастасия Приходько
Анастасия Приходько Фото: facebook.com
Дата рождения: 21 апреля 1987 года, Киев, СССР.

Детство и образование

Приходько родилась в Киеве. Папа – шахтер, мама – преподаватель и театральный критик, сейчас работает в  Минкульте Украины.

У Насти есть старший брат Назар – у них разница в 2 года. Отец бросил семью, когда Насте было 1,5 года. Роль папы на себя взял ее брат, который растил Настю, защищал от задир во дворе. По сегодняшний день они очень близки.

Анастасия Приходько
Приходько с братом Назаром Фото: 24smi.org

Анастасия Приходько
Анастасия Приходько в детстве Фото: 24smi.org

В возрасте 8 лет Настя захотела петь, и поступила в училище им. Глиэра на курс народного вокала. После этого, Приходько оканчивает Университет культуры и искусств.

Артистка много участвовала в вокальных конкурсах, на фестивале в Болгарии заняла третье место.

Фабрика звезд и Евровидение

Известной Приходько стала после того, как неожиданно для всех отправилась в Москву участвовать в "Фабрике звезд". Она победила, и стала сотрудничать с Константином Меладзе. Мощный вокал, как в песне "Вера", написанной Меладзе специально для Насти, покорил зрителей.

После этого для артистки открылась дверь в шоу-бизнес: она записала дуэт с Валерием Меладзе на песню "Безответно", ее клипы снимал лучший режиссер Алан Бадоев, участвовала во многих телешоу "Большие гонки", "Царь горы", " Две звезды". 

В 2009 году участвовала в отборе на конкурс песни "Евровидение" от Украины, но была дисквалифицирована - ее песня на 40 секунд превышала хронометраж и ранее звучала на юбилейном концерте Валерия Меладзе.

Однако Приходько решила попробовать свои силы на национальном отборе в России, где стала шестнадцатой участницей Российского финального отбора. Она принципиально исполняла песню "Мамо" на двух языках — русском и украинском. Певица, получив большинство голосов от зрителей, и шесть голосов жюри против пяти, выборола право представлять Россию на "Евровидении". На самом конкурсе артистка заняла 11 место.

В 2010 году Анастасия была участницей украинского национального отбора на "Евровидение-2011", а в 2016 году — на "Евровидение-2016".

После "Евровидения" в 2009 году, артистка спела  в дуэте с Валерием Меладзе композицию "Верни мою любовь".

Также за свои песни она получила российские награды "Золотая тарелка" от Муз ТВ, и приз от "Золотой шарманки".

Меладзе продолжал писать для Приходько песни, которые становились хитами: "Ясновидящая", "Любила", "Вспыхнет свет".

Однако после того, как композитор стал сотрудничать с новой певицей – Полиной Гагариной, - работа с Приходько сошла на нет, и они с Меладзе разорвали контракт.

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Последние песни Приходко выпустила в 2016 году - она презентовала второй диск, названный "Я вільна". В него вошли песни "Зацелована", "Не трагедия", "Дура-любовь".

В 2017 году Приходько присвоили звание "Народная артистка Украины".

Сейчас певица является ведущей программы "Секретный фронт" на телеканале ICTV.

Общественная позиция

В 2014 году, после начала вооруженного конфликта на востоке Украины, артистка поддержала действия украинской армии против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, и неоднократно выступала перед украинскими военными с концертами.

В декабре 2014 года исполнила песню "Герої не вмирають"  для кампании сбора средств, предназначенных для поддержки украинских военных. Кроме того, певица одна из первых отказалась от всех российских наград.

В марте 2015 года артистка устроила тур "Songs for peace" по 9 городам США. Все собранные средства она направила на помощь украинцам, пострадавшим из-за войны на востоке Украины.

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В сентябре 2015 года в одном из интервью певица заявила, что не хочет гастролировать в России, и свое будущее связывает с Украиной.

В феврале между Приходько и министром культуры Украины Евгением Нищуком разгорелся скандал – певица утверждала, что ее подло и жестоко обманули, и без согласия использовали в предвыборной кампании президента Петра Порошенко. Приходько заявила о том, что она собирается подавать в суд.

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В июне 2018 года в интервью заявила, что Российская Федерация "тупая — с населением козлов, которые идут за своим пастухом, которым нравится быть униженными".

Также певица говорила, что Россия является "страшной страной", и она задумывается о том, перед кем раньше выступала. 

Личная жизнь

Приходько жила в гражданском браке с абхазским бизнесменом Нури Кухилава, 4 апреля 2010 года Анастасия родила дочь Нанну.

Анастасия Приходько
Приходько с дочерью Наной Пресс-служба

Однако возлюбленные выясняли отношения на людях, часто скандалили: Нури не нравились откровенные фотосессии певицы и ее развязное поведение, а Настя упрекала его в изменах. Они так и не поженились, и расстались в 2013 году.

Анастасия Приходько
Приходько с гражданским мужем Нури Кухилава Фото: uznayvse.ru

В 2013 году Анастасия вновь вышла замуж, имя и сферу деятельности своего нового "мужа" певица до сих пор скрывает. В августе 2015 года певица родила сына.

Интересные факты

За драки и взрывной темперамент Настю во дворе прозвали Сережей, она занималась тайским боксом.

Прапрадедушка Приходько был японцем, а дедушка воевал во Второй мировой войне, и даже расписался на Рейхстаге.

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Певица в 15 лет устроилась работать уборщицей, также была официанткой и барменом.

Российские СМИ распространили фейк о смерти матери певицы, она яростно ответила им на своей странице в Facebook.

Анастасия Приходько
Приходько с мамой instagram.com/prykhodko_official

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