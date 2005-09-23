Российская балерина, танцовщица и общественный деятель, народная артистка Карачаево-Черкесии и народная артистка Северной Осетии-Алании.

Анастасия Волочкова Фото: dpchas.com.ua

20 января 1976 года, Санкт-Петербург, Россия

Образование

В пятилетнем возрасте Анастасию впервые взяли на балет "Щелкунчик", и девочка влюбилась в это искусство. Она всем говорила, что станет знаменитой балериной.

В 10 лет мама отвела дочь на вступительные экзамены в Академию русского балета им. А. Я. Вагановой.

Волочкову в Академии русского балета заметила Наталия Дудинская. Под ее руководством Анастасия с отличием окончила балетную академию.

Карьера балерины

В 1994 году, ещё будучи студенткой II, предвыпускного курса, начала исполнять сольные партии на сцене Мариинского театра. После выпуска была сразу принята на положение солистки. Уже в первые годы работы исполнила главные партии в таких балетах, как "Жизель", "Корсар", "Лебединое озеро", "Раймонда" и "Жар-птица".

В 1998 году получила от директора Большого театра Владимира Васильева приглашение исполнить главную партию Царевны-Лебедь в его новой постановке "Лебединого озера".

Также исполняла партии Никии ("Баядерка"), Раймонды, Феи Сирени ("Спящая красавица") в редакциях Юрия Григоровича.

Наряду с работой в труппе Большого театра начинает сольную карьеру, выступая с собственными концертными номерами и в труппах других театров.

Популярность Волочковой вышла за пределы России. Она получила ангажемент в Лондоне — в Английском национальном балете,где хореограф Дерек Дин специально для неё сочинил партию Феи Карабос в собственной постановке "Спящей красавицы".

Вернувшись в Москву в 2000 году, Анастасия Волочкова подписала контракт на следующий сезон на главные партии в Большом театре. Однако после увольнения Владимира Васильева у Волочковой начались конфликты с новой администрацией.

После неожиданного увольнения Владимира Васильева (с 1 сентября директором театра был назначен Тахир Иксанов) у Волочковой началась череда конфликтов с новой администрацией.

В 2003 году администрация отказалась подписать с ней очередной годовой контракт, и предложили ей поработать всего 4 месяца. В ответ Волочкова обратилась в судебные инстанции и подняла в СМИ полемику о правомочности такого решения.

В сентябре 2003 года она была официально уволена из труппы. Формальный повод состоял в том, что Волочкова не соответствует требованиям физической формы и ей невозможно подобрать партнера. однако Волочкова признавалась в интервью, что она весит 49-50 килограмм - это даже меньше необходимого веса для балерины - 53 кг.

Сама Волочкова связывает увольнение из театра с личной местью миллиардера и депутата Сулеймана Керимова, с которым она рассталась незадолго до увольнения.

С 2005 года работает в собственных проектах, снимается в фильмах, телевизионных сериалах и рекламных роликах. Является одним из основных персонажей телевизионного мульт-шоу "Мульт личности".

Дважды участвовала в телепроекте "Ледниковый период": в 2007 году в паре с фигуристом Антоном Сихарулидзе, в 2009 году (III сезон шоу) — в паре с Максимом Марининым.

В декабре 2009 года была приглашена в проект Аллы Пугачевой "Рождественские встречи" в качестве поющей балерины, композитор Игорь Николаев специально для нее написал песню "Балерина".

В 2011 году открыла в Москве детский творческий центр Анастасии Волочковой.

Политическая деятельность

В 2003 году стала членом партии "Единая Россия". 2 февраля 2011 года вышла из партии.

В 2009 году подавала документы на участие в выборах мэра города Сочи, столицы будущей Олимпиады 2014 года, но получила отказ в регистрации.

В 2016 году на выборах в Государственную думу рассматривала свое участие кандидатом в депутаты от партии Справедливая Россия.

Личная жизнь

Два с половиной года встречалась с олигархом Сулейманом Керимовым. Пара рассталась в 2003 году.

В 2007 году вышла замуж за бизнесмена и доктора юридических наук Игоря Александровича Вдовина, но впоследствии призналась, что свадебная церемония была фиктивной и официально они так и не были расписаны.

23 сентября 2005 года родила дочь Ариадну.

Были отношения с бизнесменом Бахтияром Салимовым.

Сейчас Волочкова встречается с программистом из Иркутска Михаилом Логиновым.

Волочкова активно ведет своб страницу в соцсети Instagram, где постоянно выкладывает свои снимки. Так, балерина любить попариться в бане, на отдыхе сесть в свой коронный шпагат, и показывает детали жизни с любимым мужчиной.

Интересные факты

Папа анастасии Юрий Федорович Волочков - мастер спорта международного класса, чемпион Советского Союза по настольному теннису. Мама Тамара Владимировна Антонова занимала должность инженера в проектном институте петербургской Академии наук.

Была стала "лицом" ювелирного дома "Chopard".

В 2009 году вышла в свет её автобиография "История русской балерины".

17 июня 2010 года Волочкова защитила диссертацию по теме творческих школ в регионах России и получила степень МВА в Высшей школе экономики.

Интересные цитаты

"Для осуществления Мечты не так важно, есть ли у тебя врожденные способности и материальные возможности. Главное - это желание и настойчивый повседневный труд на пути к Цели. И тогда можно достичь самых больших высот во всех сферах"

"Мозоли на языках многих из Вас – гораздо хуже, нежели мозоли на моих ножках, являющиеся доказательством многочасового ежедневного, многолетнего труда"