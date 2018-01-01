Советский и российский музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, телеведущий, лидер и единственный бессменный участник рок-группы "Машина времени".

Андрей Макаревич Фото: ivona.bigmir.net

11 декабря 1953 года.

Образование

Андрей с раннего детства играл на фортепиано под руководством отца, музыканта-любителя. Поступил в музыкальную школу по классу фортепиано, но затем бросил обучение.

Окончил московскую спецшколу № 19 с английским уклоном.

В 1970 году Андрей Макаревич поступил в Московский Архитектурный институт (МАРХИ), но в 1974 году был отчислен.

Через год он восстановился в МАРХИ и продолжил учебу на вечернем отделении, работая параллельно в проектном институте "Гипротеатр" (до 1979 года).

В 1977 году окончил МАРХИ с дипломом художника-графика.

Творческая деятельность

В 12 лет Макаревич начал самостоятельно заниматься игрой на гитаре, создал рок-группу The Kids. С детства увлекался музыкой Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого.

Сочинял стихи, играл на гитаре дворово-костровые и бардовские песни.

В 1969 году он собрал ансамбль Time Machines, который исполнял кавер-версии песен The Beatles и The Rolling Stones.

В 1974 году ансамбль Time Mashines был переименован в "Машину времени".

В марте 1976 года группа выступала на фестивале "Песни молодежи-76" в Таллине, где заняла первое место.

В 1979 году Андрей Макаревич получил официальный статус музыканта ("Концертная организация "Росконцерт", артист").

Несмотря на огромную популярность "Машины времени" в Советском Союзе, официальные круги долгое время не признавали ее.

В 1980 году всесоюзным хитом становится песня "Поворот".

В 1987 году "Машина времени" впервые выехала на гастроли за пределы СССР в Польшу, а затем в Японию, США, Болгарию, Испанию, Мозамбик.

Среди альбомов группы: "В добрый час" (1986), "Медленная хорошая музыка" (1989), "Внештатный командир Земли" (1993), "Кого ты хотел удивить" (1995), "Отрываясь" (1997), "Место где свет" (2001), "Машинально" (2004).

В 1982 году музыканты сыграли рок-группу в картине Александра Стефановича "Душа", где в главных ролях снимались София Ротару и Михаил Боярский.

В 1990-е годы Макаревич время от времени выступал с сольными концертами в "бардовской" манере – без сопровождения, с одной акустической гитарой, исполнял собственные песни, не предназначенные для "Машины времени".

В 1997 году "Машина времени" выпустила песню "Однажды мир прогнется под нас".

С середины 1970-х годов Андрей Макаревич и группа "Машина времени" начали сотрудничество с кинематографистами.

В 1974 году "Машина времени" приняла участие в съемках кинофильма "Афоня". Позднее музыканты сыграли рок-группу в картине Александра Стефановича "Душа" (1982), где в главных ролях снялись София Ротару и Михаил Боярский.

У того же Стефановича Андрей Макаревич исполнил главную роль в картине "Начни сначала" (1986). Снимался в фильмах: "Рок и фортуна" (1989), "Сумасшедшая любовь" (1992), "Витрина" (2000), "О чем говорят мужчины" (2010) и др.

Кроме того, Макаревич написал музыку ко множеству фильмов: "Скорость" (1983), "Прорыв" (1986), "Без мундира" (1988), "Арифметика убийства" (1991), "Московские каникулы" (1995) и др.

В 1993 году Андрей Макаревич основал, а впоследствии и возглавил телекомпанию "Смак", стал ведущим одноименной программы. Также участвовал в создании программ "Эх, дороги", "Абажур", вел программу "Подводный мир".

Андрей Макаревич является автором ряда книг. В 1992 году он выпустил книгу "Все очень просто" с рассказами о жизни группы "Машина времени" 1968-1983 годов. За ней последовали другие: "Смак: встречи на кухне" (1998), "Что такое дайвинг, или Акваланги для всех" (в соавторстве с Юрием Бельским, 1999), автобиографическая книга "Сам овца" (2001), "Андрей Макаревич: песни и стихи" (2003), "Евино яблоко" (2011), "Живые истории" (2013) и др.

В августе 2001 года организовал проект "Оркестр креольского танго", играет джаз, блюз, босса-нову, румбу, свинг и шансон. "Оркестр креольского танго" собрал музыкантов из самых разных коллективов — из "Машины времени", "Квартала", "Папоротника", "Игорь Бойко Бэнда" и некоторых других.

Сольные альбомы Андрея Макаревича: "У ломбарда" (1994), "Пионерские блатные песни" (1996), "Песни под гитару" (1998), "И т.д." (с "Оркестром креольского танго", 2002), "Идиш Джаз" (2013) и др.

Политические взгляды

В начале 2014 года Андрей Макаревич высказал свою позицию по конфликту в Украине. Позже выступил против перехода Крыма в юрисдикцию России, а пророссийским активистам востока Украины посоветовал "эмигрировать в РФ".

Андрей Макаревич дал концерт в украинском Славянске. Это было расценено как предательство, депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что у певца необходимо отобрать все звания, которые он получил на родине.

В августе 2014 года в "Известиях" появилась разгромная статья под претенциозным названием "Певцы и подлецы". Ее автором оказался Александр Проханов. Он заявил, что Андрей Макаревич, дав концерт в Славянске перед украинскими военными, вдохновил силовиков "на убийство мирных жителей". Но сам рок-музыкант перед этим не раз объяснял, что на концерте присутствовали беженцы. После выхода статьи он подал иск в Савеловский суд столицы. Суд частично удовлетворил иск, взыскав с Проханова полмиллиона рублей. Правда, в январе Мосгорсуд отменил это решение.

В 2015-ом Андрей Макаревич во время визита в Белоруссию заявил, что между россиянами и белорусами существует разница. Якобы она заключается в отношении к природе. У белорусов оно больше европейское, бережное. А у россиян "много общего с татарским игом, с кочевниками, которые не вели оседлый способ жизни и гадили там, где останавливались".

В марте 2018 года Макаревич впервые за три года побывал в США, и отметил, что американцы гораздо спокойнее россиян. По его мнению, с россиянами происходит "что-то ужасное", и они становятся "злобными дебилами". Он добавил, что Власти России "открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов", и чтобы этого не было, нужно "для начала спилить останкинскую башню".

Музыкант также писал, что делал все возможное, чтобы не случилось трагедии - войны и вражды между Россией и Украиной. Он уверен, что миллионы россиян также никого не убивали.

После заявления депутатов Государственной думы о том, что в РФ могут принять законопроект о производстве американских товаров без разрешения правообладателей, Макаревич назвал депутатов "скопищем холуев-интеллектуалов".

Также Макаревич в апреле написал пост о истоках вседозволенности власти в России. Он считает, что именно отсутствие реакции россиян на множественные запреты привело к тому, что люди готовы исполнить даже закон о прыжках в печь.

Макаревич в апреле 2018 года заявил, что не был на гастролях в аннексированном Крыму с 2014 года. При этом он пообещал, что и впредь туда не поедет, поскольку считает эту территорию оккупированной.

Личная жизнь

Жены

Первая жена — Елена Игоревна Глазова (Фесуненко) (род. 23 февраля 1957), дочь известного советского политобозревателя Игоря Фесуненко (писал книги про бразильский футбол и помогал "Машине"), была студенткой Историко-архивного института, брак распался через три года (1976—1979).

Вторая жена — Алла Михайловна Макаревич (д. Голубкина)(род. 6 октября 1960) (бывшая жена Алексея Романова, врач-косметолог (октябрь 1986 года — 1989), в 1987 году родился их сын Иван, затем супруги развелись.

В середине 1990-х СМИ писали о романе и возможном браке Андрея с ведущей радиостанции "Европа-плюс" Ксенией Стриж. Позже в интервью она называла слухи "сильно преувеличенными", хотя подтвердила, что в 1991—1995 годах они действительно были близки.

Два года (1998—2000) Макаревич сожительствовал с журналисткой (и пресс-атташе "Машины времени") Анной Вячеславовной Рождественской (род. 15 июня 1974), которая в 2000 году родила дочь Аню.

Третья жена — Наталья Николаевна Голубь (род. 9 марта 1968), гример, стилист, фотохудожник. 31 декабря 2003 года он официально женился в третий раз. Развелся в 2010 году.

Дети

У Андрея Макаревича трое детей:

Дана (род. 1975) — внебрачная дочь; проживает в городе Филадельфия, поддерживает отношения с отцом, юрист, замужем за американским бизнесменом.

Иван Макаревич (род. 30 июня 1987) — российский актер.

Анна Рождественская (род. 23 сентября 2000).

Интересные факты

Макаревич родился в семье фронтовика, архитектора по профессии Вадима Григорьевича Макаревича, и врача Нины Марковны Шмуйлович. Вопрос о национальности рок-музыканта поднимается часто. Известно, что от отца у барда польские и белорусские корни, от матери – еврейские.

Имеет медаль "Защитнику свободной России" (2.02.1993) — за исполнение гражданского долга при защите демократии и конституционного строя 19—21 августа 1991 года; Орден Почета (24.06.1999) и

Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (9.12.2003).

В 1999 году Андрею Макаревичу было присвоено звание народного артиста РФ.

Интересные цитаты

"Для того, чтобы думать, надо, чтобы думать кто-то научил в свое время. Боюсь, что в массе своей наше население этим не сильно страдает. Голосуют за это, потому что другого не пробовали на протяжении столетий. Все это немножко под разным соусом подавалось, но, по сути, как были рабами, так рабами и остались"

"Меня не покидает ощущение, что применили какое-то секретное военное изобретение, какую-то частоту, которую запускают во время телевизионных пропагандистских программ, потому что произошло абсолютное сваривание мозгов у людей"

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