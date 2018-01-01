Внештатный советник президента Украины, бывший руководитель Администрации президента

Борис Ложкин 23 октября 1971 года, Харьков.

Образование

В 1986 году окончил среднюю школу № 99 в Харькове.

В 1997 году окончил Харьковский государственный педагогический институт по специальности "Русский язык и литература".

Согласно биографической справке на сайте Администрации президента Украины, которая была доступна во время работы Ложкина в АП, в 1990-1992 годах он прошел курс "Менеджер высшего звена управления" факультета международного менеджмента и коммерции Харьковского филиала негосударственного "Международного института гуманизации и развития образования (США)".

Бизнес-деятельность

Свою бизнес-деятельность Ложкин начинал в конце 80-х, еще во времена СССР, основав одно из первых в Союзе коммерческих изданий – газету АТВ, которая специализировалась на светской жизни, историях о звездах телевидения и кинематографа, также следила за эфирами ТВ и публиковала телепрограмму. Ложкин выступил не только издателем газеты, но и ее главным редактором.

Спустя пять лет после запуска газеты на вырученные деньги он совместно с партнерами открыл рекламное агентство, а осенью 1994 года в свет вышел первый номер телегида "Теленеделя", еженедельного журнала, который пользовался большим спросом не только в Украине, но и России. За два года "Теленеделя" стала самым тиражным изданием в стране и получила десять региональных версий в крупных городах Украины и России. В настоящий момент общий тираж "Теленедели" на территории СНГ составляет 1,3 млн экземпляров.

В 1998 году Ложкин купил акции харьковской радиостанции Радио-50, а спустя два года, в 2000 году занял должность президента UMH.

В 2001 году под крыло холдинга перешли радиостанции "Мелодия" и "Европа Плюс". Также Ложкин занимался изданием еженедельника "Футбол", газет "Аргументы и факты-Украина", стал совместно с ПриватБанком владельцем газеты "Комсомольская правда в Украине", а также запустил украинские версии "Экспресс-газеты", "Известий", "Совершенно секретно".

В мае 2008 года Ложкин вывел United Media Holding на международный фондовый рынок с капитализацией в 0 млн.

В первом квартале 2011 года Ложкин получил лицензию на издание в Украине журнала на экономическую тематику Forbes. Также холдинг издавал журналы Vogue и "Кореспондент". Тогда же Ложкин и Порошенко подтвердили покупку акций медиа-компании KP media (порталы BigMir.net, Korrespondent.net, Ricardo.com.ua, Novynar.com.ua, Политорг.net.).

Топ-достижение: Перед продажей "Украинский Медиа Холдинг" являлся лидером украинского рынка прессы и входил в топ-15 крупнейших медиа-компаний на территории постсоветского пространства, управляя портфелем из более 50 брендов. Выручка UMH group в 2011 году составила 138 млн. долл. По состоянию на 2013 год в 42 офисах компании в России и Украине работали около 4000 сотрудников.

Состояние

В 2013 году журнал "Фокус" оценил состояние Бориса Ложкина в 6,4 млн.

Согласно декларации о доходах, которую Ложкин представил перед назначением, в 2013 году экс-глава АП официально заработал 1,2 млн грн.

Большую часть доходов Ложкина составила зарплата — 1,1 млн грн, 29 тыс. грн пришлось на авторское вознаграждение и почти 16 тыс. — на страховые выплаты.

Руководитель президентской администрации владеет 17 сотками земли, квартирой в 290 квадратных метров, домом площадью 534 кв. м, а также двумя местами на автомобильных парковках площадью 10,3 и 10,4 кв.м.

При этом оказалось, что жена и мать Ложкина в 2013-м заработали на двоих более 8 млн. грн. В том числе 7,7 млн грн составили дивиденды и почти 300 тыс. грн — зарплата.

После объявления в 2013 году о продаже 98% акций UMH группе компаний ВЕТЭК харьковского предпринимателя Сергея Курченко эксперты оценивали сумму сделки в 0-500 млн.

Политическая деятельность

10 июня 2014 года президент Украины Петр Порошенко объявил о назначении Бориса Ложкина главой своей администрации.

"Первая причина, естественно — это президент, которого я уважаю и с которым у меня длинная история позитивных взаимоотношений. Я понимал, что нужно на этом этапе подставить плечо. Второе — это менеджерский вызов. Одно дело UMH, хотя это тоже непростая компания, а другое — Администрация президента. И третья, не по важности — они все важные — это всплеск патриотизма. Он в этом году проявился у многих людей, у меня тоже. Это иррациональное, наверное", - комментировал Ложкин свое согласие возглавить АП.

На своем посту он занимался координацией работы группы сотрудников АП и экспертов, разрабатывающих среднесрочный план развития и реформирования Украины до 2020 года. Итоговый план включил в себя 62 направления реформ в экономике, политической и социальной сферах.

После досрочных выборов в Раду в октябре 2014 года Ложкин координировал работу по подписанию сторонами Коалиционного соглашения. Также при его активном участии и поддержке в конце 2014 года была создана государственная электронная система закупок под названием ProZorro. Также Ложкин привлек к работе в АП генерального директора компании "Майкрософт Украина" Дмитрия Шимкива и партнера юридической фирмы "Василь Кисиль и Партнеры" Алексея Филатова.

Ложкин также стал ответственным за приглашение в страну иностранных реформаторов, в числе которых были Наталья Яресько, Айварас Абромавичус, Давид Сакварелиидзе, Эка Згуладзе, Хатия Деканоидзе и другие.

В июне 2015 года президент Порошенко назначил Бориса Ложкина заместителем председателя Национального совета реформ.

29 августа 2016 года Ложкин ушел с поста главы АП, уступив свое место Игорю Райнину, и был назначен главой управляемого Петром Порошенко Национального инвестиционного совета на общественных началах.

Интересные факты

Заслуженный журналист Украины

Кандидат филологических наук

Член правления Всемирной ассоциации газет (WAN).

C 2004 по 2006 годы — президент Украинской ассоциации издателей периодической прессы.

Победитель украинского конкурса "Предприниматель года", который является частью глобальной программы компании Ernst&Young — Entrepreneur Of The Year® Awards (2008).

Основатель Благотворительного фонда Бориса Ложкина, который был основан в 2014 году, его руководителем является жена Ложкина Надежда Шаломова. Фонд занимается организацией благотворительных аукционов с целью закупки медицинской техники для детских лечебных заведений, таких как Центр детской хирургии и кардиологии под руководством Ильи Емца, сотрудничает с международными благотворительными организациями, поддерживает международный проект Go Global по изучению украинскими детьми иностранных языков.

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