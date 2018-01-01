Защитник сборной Хорватии и турецкого "Бешикташа", бывший игрок "Динамо" (Киев).

Домагой Вида.

Родился 29 апреля 1989[1] (29 лет) Осиек, Хорватия

Амплуа: защитник

Клуб: "Бешикташ" (Стамбул, Турция)

Начало карьеры

Домагой Вида родился в городе Доньи-Михойлац. Был назван в честь хорватского князя, который правил Хорватией в 876 году. Начальное футбольное образование получил в клубе "Осиек". Дебютировал в хорватской высшей лиге в сезоне 2006/07. Стремительный прогресс молодого защитника не остался незамеченным в Европе – уже в 2010 году Вида подписал контракт с леверкузенским "Байером".

В свой первый сезон за известный немецкий клуб Домагой в основном принимал участие в матчах Лиги Европы, проведя в общей сложности восемь встреч.

Свой следующий сезон 2011/12 защитник начал в составе лидера хорватского футбола загребском "Динамо". В том же сезоне он стал в составе сильнейшего клуба Хорватии чемпионом страны.

Спустя два года, в январе 2013 Вида подписал пятилетний контракт с киевским "Динамо".

Домагой Вида забивает мяч в ворота полтавской "Ворсклы" А. Лукацкий, ФК "Динамо" Киев

Период в "Динамо"

Самым памятным достижением в украинской карьере Виды стал забитый победный гол "Шахтеру" в кубковом финале 2014 года и помог после семилетнего перерыва вернуть трофей в Киев, а также забитый в мае 2015 мяч в ворота днепропетровского "Днепра" – единственный гол в этой игре хорват забил на 85 минуте встречи, что позволило "Динамо" завоевать золотые медали украинской премьер-лиги за последние шесть лет.

В разные периоды защитником интересовались такие европейские клубы как "Наполи", Тоттенхем", миланский "Интер", "Сандерленд", "Галатасарай" и "Торино".

В августе 2017 года в возрасте 28 лет Вида подписал контракт с турецким "Бешикташем" – соглашение было заключено сроком на пять лет.

При этом в прессу просочилась информация, что президент "Динамо" Игорь Суркис предлагал Виде контракт, который сделал бы футболиста самым высокооплачиваемым игроком в истории киевского клуба и повторял предложение "Бешикташа", однако хорват ответил отказом. По информации турецких СМИ, в стамбульском клубе защитник получает 3 млн евро в год.

Всего за киевское "Динамо" Вида провел шесть сезонов в период с 2013 по 2018 годы, провел 109 матчей, забил 9 мячей.

Проблемы с дисциплиной

Уже в "Байере" Вида несколько раз попадал в неприятные истории. Так, в мае 2011 футболист стал участником пьяной драки среди двух группировок молодых людей, повздоривших на улице. Скандал дошел до главного на тот момент тренера сборной Хорватии Славена Билича, который отстранил защитника от сборной в связи с неподобающим поведением последнего.

Чуть ранее Вида был оштрафован своим клубом на 100 тысяч евро за то, что открыл банку пива в клубном автобусе, двигавшемся на игру кубка Хорватии против ФК "Всар".

Проблемы из-за алкоголя продолжали преследовать хорвата и в Киеве: так, в ноябре 2016 году Вида был остановлен полицейскими - оказалось, что футболист сел за руль своего Mercedes-Benz в нетрезвом состоянии. По административном протоколу, согласно алкотеста, в крови Виды было выявлено 1.5 промиле алкоголя (норма должна не превышать 0.2 промиле). Стоит отметить, что спустя два дня после этого Вида отыграл все девяносто минут в составе "Динамо" в матче против "Днепра" в чемпионате Украины. Финалом истории стало лишение на год игрока водительских прав.

Домагой Вида (в центре) и Огнен Вукоевич (слева) в составе киевского "Динамо". В. Раснер, ФК "Динамо" Киев

Слава Украине!

Наибольший резонанс вызвала запись видео, на которой Домагой Вида вместе с еще одним экс-игроком киевского "Динамо" Огненом Вукоевичем записали видеообращение после победы над Россией в матче 1/4 финала ЧМ-2018 (2:2, 4:3 пен.).

"Слава Украине, давай, давай!" – сказал Вида. "Эта победа за "Динамо" и за Украину. Хорватия, вперед!" – добавил Вукоевич.

Из-за выложенной записи ФИФА начала рассмотрение данного инцидента и по его итогу вынесла предупреждение защитнику. Позднее Вида заявил, что это видео – шутка.

"Расстроен, что ряд представителей СМИ интерпретировали наше сообщение таким образом. Это однозначно не было политическим лозунгом, а простая благодарность за поддержку из Украины, где я и Вукоевич провели несколько лет.

У нас не было намерения задеть кого-то. На протяжении карьеры у меня были партнеры из многих стран, и я уважаю их всех. У меня много друзей на Украине и есть друзья в России. И всеми ими я горжусь. Я с радостью общаюсь на русском языке и получаю удовольствие от российского гостеприимства на ЧМ-2018.

Я искренне надеюсь, что эти высказывания будут восприняты только как слова благодарности нашим друзьям из Украины за их поддержку – не в матче с Россией, а по ходу всего чемпионата мира", – сказал Вида.

Глава Федерации футбола Украины Павелко вступился за игрока, отметив, что Вида "имеет право публично высказать уважение к Украине и ее гражданам".

Сборная Хорватии

Вида – игрок национальной сборной Хорвати, в составе главной команды страны он провел 63 матча и забил три гола. Дебютировал 23 мая 2010 года в родном Осиеке, выйдя на замену на 75-й минуте вместо Дарио Срны в победном матче с Уэльсом – 2:0.

Вида отправлялся в составе Хорвати на Чемпионат мира 2014 года в Бразилии, однако весь трунир просидел на скамейке, не разу не выйдя на замену. Он также был игроком основы во время квалификации к Чемпионату Европы 2016 года и провел три игры в основном турнире. Из пяти на данный матчей на Чемпионате мира 2018 в России защитник провел четыре – каждый раз выходя в старте. Не участвовал он только в заключительном матче группы с Исландией, однако на стадии 1/8 против Дании и 1/4 против России защитник проводил на поле по 120 минут. В матче с хозяевами турнира в четвертьфинале 29-летний игрок стал первым игроком, забившим гол в дополнительное время на этом турнире.

Ивана Гугич, супруга Домагоя Виды. А. Лукацкий, ФК "Днамо" Киев

Личная жизнь

В июне 2016 года Домагой Вида женился на королеве красоты Хорватии 2014 года, своей подруге Иване Гугич. евушка работает моделью, она стала Королевой красоты Хорватии 2014-го года. До этого пара долгое время жила в гражданском браке.

То, что их отношения серьезные, стало известно накануне чемпионата мира в Бразилии, когда Домагой решил встретиться с родителями своей будущей супруги.



За несколько месяцев до официальной росписи уже было известно, что Ивана беремена первенцем.

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