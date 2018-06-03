Егор Крид, Холостяк

Российский певец, участник телевизионного проекта "Холостяк" канала ТНТ.

Егор Крид instagram.com/egorkreed

25 июня 1994, Пенза, Россия.

Детство и юность

Егор Николаевич Булаткин родился в городе Пенза. С детства мечтал стать музыкантом, и с юного возраста стал увлекаться хип-хопом.

В детстве Крид увлекался шахматами, занимался футболом, баскетболом, теннисом и бильярдом.

Отец Егора, Николай Булаткин, который сейчас известен как владелец крупной фабрики по переработки орехов, начал свой бизнес, когда Егор был еще малышом. Свободное время он посвящал созданию песен в жанре "шансон". Мать, Марина Булаткина, помогала мужу в бизнесе и на досуге занималась пением.

В подростковом возрасте Крид создавал песни, которые посвящал проблемам во взаимоотношениях между людьми и любовным переживаниям. Он делал записи своих первых опытов исполнения написанных им текстов.

Егор Крид с мамой в школьные годы instagram.com/egorkreed

Образование

Егор окончил пензенский Лицей современных технологий управления № 2. После окончания лицея Егор переехал в Москву, где поступил в музыкальную академию имени Гнесиных на специальность "продюсер". В связи с развитием музыкальной карьеры в 2015 году музыкант взял академический отпуск в институте.

Творческая карьера

Музыкальная карьера Егора Крида началась в Интернете. На своей странице в "Вконтакте" он выложил свою песню песню "Слово "люблю" потеряло свой смысл". Она наюрала популярности, и артист решил снять клип - чтобы еще больше заинтриговать публику, Егор изменил название песни на "Любовь в Сети", и выложил видеоролик на своем YouTube-канале.

В 2012 году Егор стал победителем конкурса "Звезда Вконтакте — Пятый канал" в номинации "Лучший хип-хоп проект", после которого выступил со своей песней "Вдохновение" на одной из главных эстрадных площадок Санкт-Петербурга — в концертном зале "Октябрьский".

Крид также записал кавер на песню Тимати "Не сходи с ума". Артист Black Star Inc. заметил молодого исполнителя, и уже в апреле 2012 года Крид подписал контракт с компанией.

Егор Крид и Тимати instagram.com/egorkreed

В 2014 году выпустил сингл "Самая самая", который занял первые строчки хит-парадов и музыкальных чартов. По состоянию на 17 декабря 2017 года у видеоклипа на песню чуть более 120 миллионов просмотров на YouTube.

2 апреля 2015 года выпустил первый студийный альбом — "Холостяк". Новым хитом Егора с этого альбома стала песня "Невеста".

25 июля 2015 года выступил на фестивале Europa Plus LIVE 2015, который проходил в Москве, в спортивном комплексе "Лужники".

31 декабря 2015 года в программе "Новогодняя ночь на первом" спел песню "Самая самая".

1 января 2016 года в "Новогоднем Голубом огоньке 2016" спел ремейк песен "Самая самая" и "Надежда" совместно с Иосифом Кобзоном.

В том же году вышла совместная песня Крида и Тимати "Где ты, где я", позже на нее вышел клип, набравший миллионы просмотров на YouTube.

В 2017 году музыкант презентовал клип на композицию "Берегу", а через месяц выпустил видео на трек "Потрачу".

В 2017 году Крид записал песню, а затем и музыкальный клип на композицию "Что они знают?", которая стала заглавной композицией нового сольного альбома музыканта. Одноименная пластинка появилась в марте этого же года. Помимо вышедших синглами и клипами композиций, на диск вошли песни "Зажигалки", "Засыпай", которую музыкант записал в дуэте с рэпером Мотом, "Алло", "Стой", "Не обманывай", "Что скажет мама?" и другие.

В начале июля музыкант стал участником социального музыкального проекта "Жить". Для проекта Егор Крид, Полина Гагарина и DJ Smash записали новую совместную композицию "Команда 2018" и снялись в музыкальном клипе на песню. Патриотический ролик посвящен чемпионату мира по футболу 2018 года в России, как пояснили прессе исполнители.

Участие в реалити-шоу "Холостяк"

В марте 2018 года, на ТНТ, вышло телешоу "Холостяк", где Егор Крид в роли главного холостяка России выбирал среди участниц себе избранницу. Он стал самым молодым участником проекта за все 6 сезонов. Съемки проходили за границей — в Дубае и Барселоне.

Боролись за сердце артиста 25 красавиц - по правилам проекта уже после первого свидания главный герой должен оставить лишь тех, кто произвел на него впечатление. Однако Крид отменил розу первого впечатления, объяснив свое решение тем, что ему понравились все девушки, и он не хочет никого расстраивать.

Все-таки позже артист отобрал 17 участниц, которым вручил розы.

Во время сьемок проекта произошел скандал – у одной из участниц 19-летней Сони Макеевой были интимные отношения с членом съемочной команды проекта Андреем. Он играл роль судьи на импровизированном футбольном матче. Красавица "повелась" на привлекательную внешность арбитра и предложила ему уединиться на одной из вечеринок, затем постепенно закрутился роман. Парочка пыталась прятаться от камер и других конкурсантов, встречались преимущественно ночью. Но Крид вскоре все узнал, и отправил Соню домой.

Последний выпуск 6-го сезона шоу "Холостяк" вышел 3 июня 2018 года. До финала дошли две совершенно противоположные девушки — Виктория Короткова и Дарья Клюкина. Крид остановил свой выбор на Дарье – подарил ей долгожданное кольцо.

Публикация от ДОМ НОВОСТЕЙ (@domnews)3 Июн 2018 в 5:51 PDT

Личная жизнь

О личной жизни Егора Крида ходит множество слухов, ему приписывают романы с популярными российскими актрисами, певицами и моделями.

В 2012 году, на съемках клипа "Старлетка", у Крида завязались отношения с актрисой Мирославой Карпович, которая была старше певца, на тот момент еще школьника, на 8 лет. Влюбленные встречались полгода и расстались из-за огромной занятности и несовпадающих графиков.

В том же году СМИ писали о его романе с известной моделью Дианой Мелисон. О романе между молодыми людьми стало известно благодаря фотографиям, которые пара выкладывала на своих страницах в социальных сетях.

Вскоре после этого Крид начал встречаться с моделью Ксенией Дели. Влюбленные старались скрыть отношения, но все же выложили несколько совместных фото в соцсетях. Роман не продлился долго, и уже вскоре Ксения вышла замуж за египетского олигарха. Затем, как выяснили папарацци, последовали отношения с другой моделью – Викой Одинцовой, с которой Крид познакомился во время съемок клипа на его песню "Мне нравится".

В 2017 году на вопрос журналистов, когда музыкант женится, Егор полушутя ответил, что ждет, когда согласится Ольга Серябкина, солистка группы "Серебро". Эта шутка стала косвенным подтверждением популярных слухов о романе между музыкантами.

Егор Крид и Ольга Серябкина instagram.com/egorkreed

Интересные факты

Музыкант сделал ряд татуировок и продолжает наносить новые изображения. У Егора Крида покрыта изображениями правая рука, плечо левой и грудь. Среди татуировок превалирует музыкальная тема: микрофон и портрет Майкла Джексона, восемь нот. Другие изображения - на возвышенную тематику: крылья на груди, надпись "Спаси и сохрани".

Егор Крид instagram.com/egorkreed

26 марта 2016 года Крид не был пущен на территорию Украины. Причиной отказа во въезде могло стать то, что певец начал продавать билеты на свои концерты в Крыму, которые должны были состояться 22 апреля и 1 мая.

В 2017 году снялся в рекламе "Garnier".

Отец — Николай Борисович Булаткин, бизнесмен, директор компании ООО "Фирма "Унитрон""

Мать — Марина Петровна Булаткина, заместитель директора ООО "Фирма "Унитрон"".

Сестра — Полина Николаевна Булаткина.

Егор Крид с родителями instagram.com/egorkreed

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