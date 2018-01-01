Годовщина аварии на ЧАЭС. Город-призрак Припять ночью озарился огнями свечей: видео

В полночь на центральной площади Припяти собрались бывшие жители города и работники зоны отчуждения.

В Припяти зажгли свечи в память аварии на ЧАЭС newsinphoto.ru

В четверг, 26 апреля, отмечается 32-ая годовщина трагедии на Чернобыльской АЭС . Накануне в городе-призраке Припяти ночью загорелись свечи.

В полночь на центральной площади города собрались бывшие жители города и работники зоны отчуждения, говорится в материале ТСН.

Ровно в 1:24 — именно тогда, в 1986 году, произошел взрыв на ЧАЭС — люди зажгли 32 свечи. Они символизируют время, прошедшее с момента трагедии. Сразу после — больше сотни свечей зажглись и в окнах зданий вокруг площади, в частности в отеле, дворце культуры и в нескольких бывших жилых домах.

В то же время организаторы акции подчеркнули, что таким образом смогли на мгновение "оживить" город, к которому уже вряд ли когда-то вернется жизнь.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко убежден, что Чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий. Об этом он написал на своей странице в Facebook по случаю годовщины Чернобыльской трагедии.

"Украина и весь мир никогда не забудут ужасное событие 26 апреля 1986 года. Чернобыль навсегда останется незаживающей раной на сердце страны, на сердцах миллионов людей ...", -— подчеркнул Порошенко.

"И сегодня мы должны не только сделать все, чтобы эта трагедия никогда не повторилась. Мы должны вынести урок из тех событий. Современная Чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий, территорией изменений", — добавил он.

Напомним, а 1986 году на ее четвертом энергоблоке произошел взрыв, который стал причиной самой масштабной техногенной катастрофы в мировой истории.

Авария расценивается как крупнейшая за все время существования ядерной энергетики, как по количеству пострадавших от ее последствий, так и по экономическому ущербу.

После взрыва облако радиации прошло над европейской частью тогдашнего СССР, Восточной Европой и Скандинавией. Примерно 60% радиоактивных осадков выпало на территории Беларуси. Около 200 тыс. человек были эвакуированы из загрязненных зон.

В ноябре 2016 года четвертый энергоблок ЧАЭС накрыли новым саркофагом, защитное сооружение является самой большой в мире подвижной конструкцией.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram