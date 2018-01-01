Украинская эстрадная певица.

Ирина Федишин Фото: viva.ua

Дата и место рождения: 1 февраля 1987 года, Львов.

Образование

Получала домашнее образование. В 13 лет поступила сразу в 4 класс музыкальной школы, которую закончила с отличием.

В Львовском национальном университете имени Ивана Франка училась на экономиста.

Творческая деятельность

Впервые перед большой аудиторией спела в 3,5 года. В 6 лет попробовала себя в роли ведущей.

Первым музыкальным инструментом был синтезатор, на котором Федишин начала писать свои первые песни.

Училась в университете и параллельно брала частные уроки вокала. Участвовала в юношеских конкурсах и фестивалях, где побеждала и выигрывала призовые места.

В 2005 году певица выступала в полуфинале Нацотбора на "Евровидение", а в 2006 и 2009 годах выступила в концертной программе "Шлягер года".

В 2015 году Ирина Федишин победила на конкурсе украиноязычных песен "Украинский формат" с песней "Сердца стук".

В 2016 году выступала с концертами на Украине, посетила несколько десятков городов.

4 ноября 2016 года в Киеве в Октябрьском дворце состоялся её большой сольный концерт "Цветет калина".

За период своей творческой деятельности, артистка выпустила четыре альбома: "Твой Ангел" (2007), "Украина колядует" (2007), "Пароль" (2012), "Ты только мой" (2017). Также Федишин отсняла 17 клипов.

Интересные факты

Замужем, воспитывает двоих сыновей.

Муж Виталий Човнык – продюсер.

Отец-музыкант хотел, чтобы Ирина стала шахматисткой.

Участвовала в слепых прослушиваниях "Голоса страны-8" с песней "Маленькие ладошки" и выбрала команду Джамалы.

Всегда работает со своим шоу-балетом.

Интересные цитаты

"Пожалуй, это дар от Бога. Неожиданно наступает момент, когда хочется выплеснуть с середины свои чувства и поделиться ими с другими. Я сажусь за пианино и пальцы сами начинают бегать по клавишам, передавая мое настроение и эмоции. Поэтому каждая песня - это часть моей души, часть личного переживания, часть меня самой"

"Были даже артисты, которые хотели взять мои песни в свой репертуар, но пока я работаю только для себя"

"Популярность нужна для внутреннего самоутверждения, но когда смотришь трезвыми глазами, понимаешь, что в жизни это не главное: главное - семья, чтобы дети и родители были здоровыми"