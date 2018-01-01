Заместитель Генерального прокурора Украины — руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Назар Холодницкий facebook.com Родился 31 января 1985 года во Львове. Среднее образование получил в специализированной городской СОШ №4 с углубленным изучением английского языка. Высшее - на юридическом факультете во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. Магистр права (с отличием). Кандидат юридических наук.

Карьера в правохранительных органах. Работать начинал в прокуратуре Киево-Святошинского района Киевщины. С 2006-го -помощник прокурор. С августа 2009-го по март 2014-го - старший помощник прокурора и старший прокурор.

С марта по декабрь 2014-го – старший помощник первого заместителя генерального прокурора Украины Николая Голомши.

22 декабря 2014-го был назначен первым заместителем прокурора в прокуратуре Крыма, которая после российской аннексии полуостровабыла переведена в Киев.

27 ноября 2015 года после финального голосования специальной комиссии стал вместе с Максимом Грищуком кандидатом на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В конечном итоге именно Холодницкого генпрокурор Виктор Шокин 30 ноября назначил свои заместителем и руководителем САП.

Интересно, что своим первым заместителем Холодницкий назначил именно Максима Грищука.

Имеет специальное звание государственного советника юстиции 3-го класса и почетное звание "Заслуженный юрист Украины".

Скандалы

В 2016 году достоянием общественности стала история с премиями Назара Холодницкого. Именно он получал наибольшие премиальные суммы всех среди украинских чиновников - более 816 тысяч гривен. Сам Холодницкий объяснил такое положение вещей тем, что, согласно законодательству Украины и руководитель САП, и обычный прокурор отдела имеют одинаковые оклады, но при этом уровни ответственности их работы несовместимы по важности.

В 2017 году главу САП пытались подкупить. Ему предлагали 300 тысяч долларов за закрытие дела против судьи Кировского суда Днепра Натальи Овчаренко. Причем сама подследственная и ее начальник Геннадий Пидберезный лично привезли в столицу привезли "аванс" в 50 тысяч долларов. Их задержали с поличным во время передачи денег.

В феврале-марте 2018-го детективы Национального антикоррупционого бюро совместно со следователями Генпрокуратуры открыли уголовное производство против Холодницкого и получили от суда санкцию на прослушку его рабочего кабинета.

Как сообщил глава НАБУ Артем Сытник, удалось получить аудиозаписи того, что глава САП "сливал" подозреваемым сведения о подготовке у них обысков; давил на должностных лиц, в том числеи на судей - для того, чтобы добиться принятия нужных решений; подстрекал свидетелей к даче неправдивых показаний. Сам Холодницкий категорически отверг обвинения.

Семейное положение: Холост, бездетен.