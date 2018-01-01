Израильская певица, представительница Израиля на "Евровидении-2018".

Нетта Барзилай

: 22 января 1993 года, Ход-ха-Шарон, Израиль.

Образование

Нетта родилась в самом центре Израиля, в небольшом городке Ход-ха-Шарон. Она очень рано научилась петь и росла музыкально одаренным и активным ребенком.

Родители отдали девочку в музыкальную школу, и там с первых месяцев обучения преподаватели отметили ее музыкальные способности.

Школу Нетта закончила с отличием, и с первой попытки поступила в престижное музыкальное училище Римон, где продолжила шлифовать вокальное мастерство на факультете электронных инструментов.

После этого певица попала в армию, где продолжила свою певческую карьеру. Она выступала в составе ансамбля военно-морского флота ЦАХАЛ, а позже даже солировала в нем.

Нетта служила в армии Израиля instagram.com/nettabarzi

В детстве и ранней юности Нетта – девушка с нестандартной внешностью – страдала от колких шуток одноклассников. Уже тогда она понимала, что отличается от ровесников, однако, когда она выросла, то превратила свою неординарность в "изюминку".

Нетта любит выделяться из толпы instagram.com/nettabarzi

Творческая деятельность

После демобилизации Нетта не оставила музыку, и три года работала резидентом музыкального клуба Bar Giora, и руководила еженедельными блюзовыми вечерами.

Однако в 2016 году певица ушла в "свободное плавание", и собрала свой музыкальный коллектив под названием "Эксперимент". Вместе с группой девушка гастролировала по городам Израиля, и сотрудничала с известным коллективом "Бат Шева".

Яркую и неординарную вокалистку заметили, и Нетта выполнила несколько главных партий в музыкальных спектаклях театра "Бег на море".

В 2017 году вокалистке доверили акапелла-партию в мюзикле Ноама Инбар "Книга трудностей". Одновременно Нетта была вокалисткой популярного коллектива Габбер-бэнд.

Путь к песенному конкурсу "Евровидение-2018"

Нетта с детства следила за "Евровидением", однако лишь в октябре 2017 года решилась попробовать свои силы в конкурсном отборе. Она пришла на кастинг 5 сезона "Следующая звезда" для участия в "Евровидении-2018", и с успехом его выиграла.

Девушка поразила членов жюри и зрителей своей "изюминкой" - лупером – электронным музыкальным инструментом, при помощи которого можно записать какой-либо звук и изменить/проигрывать его, используя разнообразные эффекты программы.

Нетта Барзилай легко добралась до финала с авторской интерпретацией мировых хитов, опередив сотни конкурентов. Ей доверили представлять Израиль на конкурсе.

Нетта выступит в первом полуфинале "Евровидения-2018" 8 мая с песней "Toy".

Авторы музыкальной композиции "Toy" – известные израильские композитор и режиссер-постановщик Дорон Медали, хитмейкер Став Бегер, клипмейкер Керен Жарт. Главной темой песни является борьба против насилия и домогательств, а также призыв к толерантности.

Ее клип только на официальном канале конкурса в Youtube уже посмотрели более 17 миллионов раз. На данный момент это рекорд среди всех участников нынешнего года.

Авторитетные букмекерские конторы считают Нетту фаворитом конкурса, и предсказывают ей победу в финале "Евровидения" 12 мая 2018 года.

Личная жизнь

О личной жизни Нетты Барзилай информации не найти. Конкурсантка "Евровидения" не замужем. Есть ли у певицы вторая половинка, история умалчивает.

Нетта не дает комментариев на эту тему, и на снимках на страницах девушки в соцсетях не найти романтических фото с второй половинкой.

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