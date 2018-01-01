Олег Ляшко

Политический деятель, народный депутат, лидер Радикальной партии.
3 декабря 1972 года, Чернигов.
Образование
В детстве Ляшко был воспитанником детского дома, учился в трёх школах-интернатах, в техникуме учился на тракториста.
В 1998 году окончил юридический факультет Харьковского государственного педагогического университета имени Григория Сковороды.
В 2013 также окончил Киевский университет имени Тараса Шевченко по специальности "Международный бизнес".
Карьера в СМИ
1990—1992 гг. — корреспондент, газета "Молодая гвардия".
1992—1995 гг. — редактор газеты "Коммерческие вести" Министерства внешнеэкономических связей Украины.
1995—1996 гг. — редактор приложения "Политика" газеты "Правда Украины".
1996—2000 гг. — главный редактор газеты "Политика" (в 1999 г. издание закрыто "за разглашение гостайны")
2000—2006 гг. — главный редактор газеты "Свобода".
Политическая деятельность
2006—2007 гг. — нардеп V созыва от Блока Юлии Тимошенко (№ 26 в избирательном списке). Глава подкомитета по вопросам организации работы Верховной Рады Комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР.
З ноября 2007 года — нардеп Украины VI созыва от того же блока (№ 29 в списке). С июля 2009 года — заместитель председателя Комитета ВР по вопросам бюджета.
28 октября 2012 года на парламентских выборах Ляшко победил по 208 мажоритарному округу и стал народным депутатом Украины VII созыва.
25 мая 2014 года занял третье место на президентских выборах, набрав 8,32 % голосов избирателей.
10 ноября 2014 года ЦИК Украины официально утвердила результаты выборов в парламент 8 созыва. Радикальная партия Олега Ляшко прошла по спискам, набрав 7,44 % голосов.
Активный участник Евромайдана. Ляшко также участвовал в столкновениях в Мариуполе в мае 2014 года в ходе агрессии РФ на Донбассе.
Скандалы в Верховной Раде
18 мая 2011 в сессионном зале парламента вступил в драку с первым заместителем председателя Верховной Рады Адамом Мартынюком.
3 марта 2014 Верховная Рада не смогла начать вечернее заседание из-за драки, вспыхнувшей между Олегом Ляшко и Игорем Еремеевым, в группу которого перешел Сергей Мельничук, с которым Ляшко дрался во время утреннего заседания.
14 августа 2014 г. в Раде нардеп Александр Шевченко ударил Ляшко по голове, после чего он едва не потерял сознание. Во время перепалки Ляшко в агрессивной манере призывал Шевченко лично отправиться на восточную Украину для противодействия сепаратистам.
14 ноября 2016 произошла драка между председателем фракции в Верховной Раде Украины "Оппозиционный блок" Юрием Бойко и Ляшко на заседании согласительного совета. В ходе своего выступления Ляшко обвинил фракцию ОБ и лично Бойко в получении "консультаций с Москвы". Бойко ударил Ляшко по лицу. Драка продолжалась несколько секунд, после чего Ляшко продолжил выступление и назвал Бойко и его фракцию "остатками Януковича" - Бойко повторно ударил Ляшко.
Судимости и уголовное преследование в РФ
9 декабря 1994 года был осужден за "хищение государственного имущества на сумму 1 млн 300 тыс. карбованцев и коллективного — на сумму 1 млн 100 тыс. карбованцев" на 6 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Наказание отбывал в Изяславской колонии № 31. Через полгода Верховный суд сократил срок заключения до 4 лет. На свободу Ляшко вышел в мае 1995 года по амнистии.
В 2001 году за материалы в газете "Свобода" о вице-премьере Василии Дурдинце, которые суд признал клеветой, Ляшко был приговорён к двум годам условно.
Впоследствии Ляшко заявлял о том, что дела против него были сфальсифицированы.
10 сентября 2015 года Следком РФ возбудил уголовное дело против Ляшко и бойцов "Азова" по подозрению в похищении жителя города Мариуполя Дмитрия Чайковского.
24 апреля 2017 года директор НАБУ сообщил, что САП открыла уголовное производство о возможном незаконном обогащении Ляшко.
Гей-скандалы
В 2002 году Ляшко получил телесные повреждения (ушиб гениталий) от курсанта Киевского военного института связи, который не разделил тягу к нетрадиционным отношениям. Сам Ляшко заявил, что курсант пытался его ограбить.
В 2010 году в Интернете появилось видео 1993 года, где Ляшко рассказывает следователю прокуратуры о своей гомосексуальной связи с высокопоставленным чиновником, которого он называет Боря, после уговоров и обещаний помочь по службе (фраза Ляшко "в рот брал" стала мемом в Сети). Сам Ляшко опроверг достоверность записи, назвав её фальшой.
В январе 2012 года 16-летний Вадим Терещенко из организации защиты сексуальных меньшинств обвинил Ляшко в изнасиловании.
15 июля 2012 года была пресечена попытка вывоза Олегом Ляшко в Турцию двух воспитанников ялтинского интерната 12 и 14 лет.
Интересные факты
Ляшко стал прототипом одного из персонажей мультсериала "Сказочная Русь".
Ляшко пытался привести в Верховную Раду корову, но ему помешало спецподразделение милиции.
В марте 2013 года Ляшко пытался попасть в самолет с вилами, для поднятия народного восстания в Донецке, но его не пропустили сотрудники аэропорта.