Украинский кинорежиссёр, сценарист и писатель, общественный активист.

Олег Сенцов Reuters

13 июля 1976 года, Симферополь.

Образование

С 1993 года по 1998 год учился в Киевском государственном экономическом университете, посещал кинематографические курсы в Москве.

Творчество

В 2011 году снял свой первый фильм "Гамер", сюжет которого повествует о геймере, который занимает второе место на чемпионате мира. Бюджет картины составил 20 тысяч долларов США а роли актёры исполняли бесплатно. "Гамер" был представлен на Роттердамском кинофестивале, также он был награждён призом Гильдии киноведов и кинокритиков на фестивале "Дух огня" в Ханты-Мансийске. На 3-м Одесском международном кинофестивале картина Сенцова была удостоена специального диплома жюри.

В июле 2013 года начал съёмки нового фильма "Носорог" про детей 1990-х годов. Бюджет фильма составил 1 млн долларов США, из которых 43 % суммы было выделено правительством Украины.

В июня 2015 года вышла книга рассказов Сенцова, написанных до его заключения в России. В сборник вошли восемь рассказов на русском языке: "Автобиография", "Собака", "Детство", "Больничка", "Школа", "Завещание", "Бабушка", "Макары".

Сенцов, находясь в колонии в Якутии, написал четыре сценария.

Арест и суд

В 2014 году поддерживал движение за единую Украину, покупал и развозил продукты и предметы первой необходимости украинским воинским частям в Крыму, которые были заблокированы. После захвата Крыма Россией задержан российскими оккупационными властями, со временем этапирован в "Лефортово".

Сенцова и ещё троих подозреваемых Алексея Чирния, Геннадия Афанасьева, Александра Кольченко обвинили в подготовке террористических актов в Крыму. В "Правом секторе" опровергли информацию о том, что Сенцов является членом их организации.

В ходе суда Сенцов сообщил о попытках во время допросов выбить интересующие следствие показания, ради этого его избивали руками, ногами, дубинкой, душили пакетом и даже угрожали изнасиловать.

В августе 2015 года судом в Ростове приговорён к 20 годам колонии строгого режима. Сенцов не признал себя виновным, назвал дело политическим и сфабрикованным. Сенцов, к которому присоединился другой обвиняемый по его делу Александр Кольченко, во время оглашения приговора спел гимн Украины и воскликнул "Слава Украине!".

Голодовка

В феврале 2016 года Сенцова этапировали в колонию в Якутию.

В октябре 2017 года этапирован в исправительную колонию № 8 "Белый медведь" в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

14 мая 2018 года, находясь в колонии "Белый медведь", Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения 64 украинских политзаключённых, находящихся в заключении в России, при этом он не требует собственного освобождения.

Сенцов готовился к проведению голодовки около полутора месяцев, отказавшись от продуктовых передач и употребляя минимальное количество еды. После объявления он был переведён в изолированную камеру.

Международная и общественная реакция

После незаконного ареста и осуждения Сенцова в его защиту выступили многие международные организации, политики, общественные и творческие деятели: директор Европейской киноакадемии Марион Дёринг, Немецкая кинематографическая академия, Национальный союз кинематографистов Украины, российский КиноСоюз, Конфедерация союзов кинематографистов стран СНГ и Балтии, Европейская киноакадемия. Во время 67-го Каннского международного кинофестиваля стенды кинорынка были увешаны портретами Сенцова. "Международная амнистия" назвала арест Сенцова незаконным.

10 июня 2014 года кинорежиссёры Педро Альмодовар, Вим Вендерс, Агнешка Холланд, Майк Ли, Кшиштоф Занусси, Анджей Вайда, Кен Лоуч, Бела Тарр, Аки Каурисмяки и другие призвали освободить Сенцова. В рамках акции "Voice Project" с требованием освободить Сенцова выступил актёр Джонни Депп.

В сентябре 2014 года, будучи в заключении, Сенцов был приглашён стать почётным членом жюри 62-го международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Пустое кресло символизировало место в жюри для Сенцова и на венецианском кинофестивале 2014 года.

В защиту Сенцова выступили российские режиссёры, среди которых Александр Сокуров, Владимир Котт, Владимир Мирзоев, Алексей Герман-младший, Павел Бардин, Алексей Федорченко, Аскольд Куров, Андрей Звягинцев.

26 августа 2015 года министр иностранных дел Европейского союза Федерика Могерини назвала приговор Сенцову противоречащим международному праву и "базовым стандартам правосудия".

В марте 2017 года Сенцов получил от международной правозащитной организации "PEN America" премию Барбары Голдсмит "Свобода писать".

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