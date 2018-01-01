Украинский певец, композитор и автор песен.
Образование
Среднюю школу окончил в селе Червоный Кут, Черкасская область.
После окончания школы поступил на хормейстерский отдел Каневского училища культуры.
Проходил стажировку в городе Фирзен, Германия в рамках программы культурного обмена.
Творческая деятельность
Еще в подростковом возрасте начал музыкальную карьеру начал в качестве гитариста вокально-инструментального ансамбля.
Работал в Черкасской филармонии. В 20 лет стал солистом Черкасского народного хора.
Во время стажировки в Германии Винник получил предложение стать артистом оперы. Его пригласили на сцену Люненбургского театра, где он начал карьеру, исполняя партии в опере "Тоска" и оперетте "Паганини".
Винник под руководством преподавателя вокала из Америки Джона Лемана сделал первые пробы в жанре мюзикла.
Первыми ролями стали Люченцио в мюзикле "Целуй меня, Кэт" (1999—2001), и Фебуса и Клопена в бродвейской постановке мюзикла "Горбун из Нотр-Дама" (2001—2002), а также роль Роберта Хитченса и Брико в постановке "Титаник" (2002-2003).
Артист берет себе псевдоним OLEGG. Настоящим прорывом становится мюзикл по одноименному роману Виктора Гюго "Отверженные". Винник сыграл одну из самых сложных ролей – Жана Вальжана. За нее певца наградили званием "Новым грандиозным голосом 2003 года" по версии европейского музыкального издания "DA CAPO".
Далее Винник играет не менее сложную роль Черного принца – Смерти в мюзикле "Элизабет" (2005-2006).
В 2007 году за роль в швейцарской постановке "Отверженных" его наградили призом зрительских симпатий.
Возвращение в Украину
В 2011 году Олег Винник переехал в Украину и начал сольную карьеру. В Германию возвращается, чтобы записывать новые композиции.
Первый сольный альбом "Ангел" вышел 19 декабря 2011 года. В 2012 певец выпустил второй альбом – "Счастье", в 2013 – "Роксолана", в 2015 – "Я не устану".
Артист пишет авторские песни, гастролирует по городам Украины.
В 2016 году песня "Нино" стала лидером хит-парада на радио "Русское Радио Украина".
Интересные факты
В 2018 году победил в номинации "Самый красивый мужчина" по версии премии "Viva! Самые красивый-2018" .
Отец Олега трагически погиб по пути на первый сольный концерт сына.
Мать певца все еще живет в селе Вербовка.
Любит готовить для немецких друзей традиционные блюда украинской кухни.
Любит выполнять работу по дому, поэтому не нанимает домработницу.
В Германии всерьез занимался бодибилдингом, но был вынужден прекратить тренировки из-за роли Жана Вальжана.
Вернувшись в родную Украину, не прекратил концертную деятельность в Германии.
Интересные цитаты
"Что же касается наград, я по старинке считаю: главная награда для артиста - это зал, полный зрителей, искренне внимающих твоему искусству"
"По моему мнению, украинский фольклор, украинские песни настолько душевные, что с этим не может сравниться ни одна другая страна, это невозможно передать словами"
"Мне не нужно прыгать с парашютом для того, чтобы написать новую песню. Я не искал и не ищу вдохновения. Пока Господь Бог дает, я творю"