Операция Объединенных сил (ООС)

Аббревиатура "АТО" уходит в прошлое.
Президент государства отметил, что, несмотря на изменения формата АТО на ООС, освобождение Донбасса предполагается исключено политико-дипломатическим путем. Смена формата Антитеррористической операции на Операцию объединенных сил (ООС) была прописана в законе "о реинтеграции Донбасса", который вступил в силу 24 февраля.
ООС охватывает Луганскую и Донецкую области и азовское побережье. Операцией Объединенных сил назначен руководить генерал-лейтенант Сергей Наев, бывший заместителем руководителя Генштаба ВСУ. Эту должность он занимал с марта 2018 года, а до того проходил службу в должности начальника штаба - первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ.
Главным отличием ООС от АТО является то, что руководство военными теперь возложено Вооруженные силы Украины, а не на СБУ, как было ранее. Тем не менее, для СБУ, по сути, ничего не изменилось – служба и дальше будет принимать участие в операциях на Донбассе. Также в подчинение ВСУ переходят силы Нацгвардии, Госпогранслужбы и Национальной полиции.
Зоны
Территории поделены на три цвета, являющиеся маркерами уровня опасности, их границы определяются командованием ОООС:
Районом боевых действий считается район, охваченный боевыми действиями вдоль линии соприкосновения, где подразделения ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов выполняют боевые задачи по недопущению прорыва противника вглубь территории государства.
В "желтых зонах" по решению командующего Объединенных сил могут создаваться районы ограниченного доступа и запретные для доступа районы. В такие зоны допуск будет регламентироваться пропускной системой. Также привлеченные к ООС силовики в этой зоне будут иметь право:
применять в случае крайней необходимости оружие и специальные средства в отношении лиц, совершивших или совершающих правонарушения или иные действия, препятствующие выполнению законных требований военных и правоохранителей, или действия, связанные с несанкционированной попыткой проникновения в район осуществления указанных мероприятий;
задерживать и доставлять лиц в органы Национальной полиции Украины;
проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов — задерживать их для установления личности;
осуществлять личный досмотр граждан, досмотр вещей, которые при них находятся, транспортных средств и вещей, которые ими перевозятся;
временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, не допускать транспортные средства граждан на отдельные участки местности и объекты, выводить граждан из отдельных участков местности и объектов, отбуксировать транспортные средства;
входить (проникать) в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие гражданам, на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций, проверять транспортные средства для выполнения мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;
использовать с служебной целью средства связи и транспортные средства, в том числе специальные, принадлежащие гражданам (с их согласия), предприятиям, учреждениям и организациям, кроме транспортных средств дипломатических, консульских и других представительств иностранных государств и международных организаций.
Рубеж изоляции — определенные руководителем ООС участки местности, прилегающие к району проведения операции, район боевых действий. Въезд в такие районы разрешается только через определенные командованием объединенных сил блокпосты.
Основанием для допуска в район проведения операции Объединенных сил и в район боевых действий являются:
проживание в районе проведения операции Объединенных сил лица, которое пытается въехать (выехать) на эту территорию, или его близких родственников или членов семьи, что подтверждается документами, выданными уполномоченными государственными органами Украины;
пересечение линии соприкосновения с целью входа (выхода), въезда (выезда) с оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей;
смерть близких родственников или членов семьи в районе проведения операции Объединенных сил, что подтверждается соответствующими документами;
наличие права собственности на объекты недвижимости, находящиеся в районе проведения операции Объединенных сил;
необходимость участия в обеспечении национальных интересов Украины с целью мирного урегулирования конфликта или по гуманитарным вопросам;
необходимость выполнения дипломатических и консульских функций, в том числе в рамках деятельности международных организаций, членом которых является Украина (исключительно по ходатайству или согласованию с МИД Украины);
необходимость выполнения функций в рамках деятельности международных организаций, членом которых является Украина (исключительно по ходатайству или согласованию с МИД Украины);
освобождение из мест лишения свободы, на основании документа, удостоверяющего личность, после соответствующей проверки работниками Национальной полиции Украины;
наличие специального пропуска;
осуществление поездок в район проведения операции Объединенных сил для трудовой деятельности, учебы, научной деятельности, с культурной или религиозной целью, оздоровления, сопровождения ребенка в общеобразовательные или дошкольные учебные заведения и пр.
Специальные полномочия
ВСУ, СБУ, Нацгрвадия, Нацполиця и Госпогрнаслужба получают специальные полномочия, которые могут использовать при проведении мероприятиях и в случаях:
угрозы применения средств поражения, в том числе ракетных войск и артиллерии, реактивных систем залпового огня и авиации;
угрозы совершения террористических актов и диверсий;
движения военных колонн;
проведения мероприятий по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных сил противника, разминированию местности и объектов, боевой и оперативной подготовки, оперативно-розыскной работы;
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
проверка готовности сил и средств объединенных сил к выполнению задач по назначению;
обеспечение безопасности перемещения и пребывания высшего военно-политического руководства государства, представителей государств-партнеров.
По словам замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки, 95% жителей оккупированных и прилегающих территорий не почувствуют никаких изменений в своей жизни от смены АТО на ООС.
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