Украинская певица, заслуженная артистка Украины, автор песен.

Светлана Лобода

18 октября 1982 год, Киев

Образование

Окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала.

После окончания музыкальной школы поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала.

Творческая деятельность

Во время обучения в Киевской эстрадно-цирковой академии, была участницей популярного музыкального коллектива "Капучино", продюсером которого являлся Виктор Дорошенко.

Лобода начала выступать сольно под псевдонимом Alicia Gorn в ночных клубах Киева, втайне от продюсера группы, потому что не было работы у группы месяцами. Вскоре Лобода покинула коллектив.

Следующей работой Лободы стало участие в первом украинском мюзикле "Экватор", где получила одну из главных ролей — дикарки Мираны. В этот же период, певица записала и выпустила клип и песню "Черный ангел".

28 декабря 2003 года Лобода собрала собственный коллектив под названием "Кетч".

Уже в 2004 году весной Лобода прошла кастинг и стала новой солисткой трио "ВИА Гра". В составе группы певица снялась в клипе "Биология" и новогоднем мюзикле телеканала "Интер" "Сорочинская ярмарка". Однако в сентябре того же года покинула группу.

Сольная карьера

Всего через месяц после ухода из коллектива в декабре 2004 года Лобода представила широкой общественности свой первый сингл "Чёрно-белая зима", а чуть позже клип на эту песню, снятый Аланом Бадоевым.

Годом позже вышла песня "Я забуду тебя".

В ноябре 2005 года вышел первый сольный альбом Светланы Лободы - "Ты не забудешь".

В 2006 году Светлана попробовала себя в роли телеведущей: она вела программу "Шоумания" на "Новом канале". Годом позже в этой же роли Лобода присоединилась к проекту "Мисс СНГ" на телеканале "ТЕТ".

Артистка также выпустила песни "Постой муЩина", "F*ck The Macho", "Не мачо", "Anti-crisis girl".

В 2008 году началось создание коллекции молодёжной одежды "F*ck the macho", в том же году выходит второй альбом — "Не мачо".

18 октября Лобода стала лауреатом премии "Национальный Олимп" в номинации "Оригинальный стиль исполнения"

В 2010 году Светлана Лобода зарегистрировала бренд и торговую марку "Loboda". Летом 2010 года вышел сингл "Революция". Летом 2011 года на сцене Crimea Music Fest состоялась премьера песни "На свете".

В начале 2012 года артистка отправилась в США, где активно работала, совмещая запись в студиях, мастер-классы по вокалу и хореографии. Сняла клип на свой новый сингл "Облака".

12 апреля 2012 года в Crystal Hall Loboda представила Live show "Начало", с которым почти год гастролировала по Украине.

В 2012 году Loboda стала тренером в талант-шоу "Голос. Дети" на канале 1+1. В феврале 2013 года представила новый сингл "Нежность".

В конце июня 2013 года Лободе было присвоено почетное звание "Заслуженный артист Украины"

В 2015 году вышли песня и клип Лободы "Пора домой".

В декабре 2015 года Лобода была признана самой популярной женщиной в Украине.

6 сентября 2016 года состоялась премьера сингла "Твои глаза", а 9 ноября 2016 года — премьера видеоклипа. Сингл 5 недель удерживал лидерство в iTunes стран СНГ.

19 ноября 2016 года получила статуэтку "Золотого Граммофона" в Москве за песню "К чёрту любовь".

8 марта 2017 года Loboda устроила трехчасовое шоу в киевском Дворце спорта и представила новый альбом "H2Lo", над которым работала пять лет. В своей новой программе артистка сочетала как уже известные треки, так и новые песни. В этот вечер прозвучали семь новых синглов: "Париж", "Невеста", "Случайная", "Стерва" и другие.

В первый же день после официальной премьеры альбома в iTunes H2LO попал на первую строчку чарта семи стран: Украина, Литва, Латвия, Эстония, Россия, Белоруссия и Казахстан

Интересные факты

Лобода активно выступает в России, за что не раз подвергалась критике. Так, 31 января инвалиды АТО создали петицию на сайте президента Петра Порошенко с тербованием лишить певицу звания Заслуженной артистки Украины и даже лишить ее гражданства.

Представляла Украину на "Евровидении-2009", где заняла 12 место с песней "Be My Valentine!".

Воспитывает дочь Евангелину, которую родила от хореографа Андрея Царя 9 апреля 2011 года.

24 мая 2018 года Лобода роди во второй раз. Девочка появилась на свет в Лос-Анджелесе в госпитале Сидарс Синай.

Отцом ребенка по слухам является солист культовой группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Бабушка Светланы Людмила Лобода – солистка Киевского оперного театра.

Дедушка — Василий Лобода работал в милиции, потом в КГБ, он много ездил по миру по делам службы, в 1958 году жил больше полугода на Кубе. В то время Фидель Кастро и Че Гевара готовили революцию, он жил в джунглях и помогал разрабатывать планы свержения кубинского диктатора Фульхенсио Батисты, дедушка умер, когда Света была маленькой.

В раннем детстве занималась фигурным катанием. Однако ее занятия закончились тем, что на одной из тренировок она выбила 2 передних зуба.

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