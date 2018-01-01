Бизнес-партнер Петра Порошенко, аграрный миллиардер из Винницы. Владелец группы компаний "Мироновский хлебопродукт", получившей рекордные дотации из бюджета.

Юрий Косюк "Латифундист"

Дата и место рождения

27 мая 1968 года. Село Красное Гайворонского района Кировоградской области, УССР.

Образование

Высшее образование Юрий Косюк получил с 1985 по 1992 годы (с перерывом на службу в рядах Советской армии) в Киевском институте пищевых технологий. Специальность – "Инженер по переработке мяса и молока".

Бизнес-деятельность

По версии авторитетного делового издания Forbes, состояние Косюка в 2017-м оценивалось в 1,2 млрд долларов.

Еще будучи студентом, в 1989 году, начал работать брокером, в том числе и с 1991 года - на Киевской товарной бирже. Заработанные деньги вложил в свой первый бизнес-проект, однако потерпел неудачу. Цех, в котором нанятые работники осуществляли переработку мяса, открытый Косюком на Черниговщине, не приносил прибыли и вскоре "прогорел".

Сменив профиль бизнеса и занявшись торговлей, Косюк основал СП ЛКБ (позже переименованное в компанию "Рода").

Через три года, в 1995-м, учредил ЗАО "Бизнес-центр пищевой промышленности", которым руководил в качестве президента до 1999-го. Предприятие продавало зерну, муку и спирт на украинском и экспортном рынках.

Однако дела не вполне стабильно и с переменным успехом. Косюк принял решение покинуть торговлю и заняться птицеводством. В том же 1999-м, совершил длительное деловое турне по Европе, США и Бразилии - с целью перенимания опыта крупномасштабного производства куриного мяса.

Для выхода на рынок он использует основанное в 1998-м ЗАО (с 2006 года — ОАО) "Мироновский хлебопродукт" (МХП). Именно через это предприятия Косюк разворачивает производство и выпуск охлажденного куриного мяса. В 2001 год, после проведения тендерного конкурса по разработке нового бренда, он запускает на рынок торговую марку "Наша ряба".

Через два года, в 2003-й, по всей территории Украины открывают фирменные магазины "Наша Ряба", а в 2009 Косюк завершает строительство Мироновской птицефабрики. На данный момент в группу компаний "Мироновский хлебопродукт" входят более двадцати предприятий, занимающихся растениеводством, а также разведением родительского поголовья/цыплят-бройлеров, мясопереработкой и другой сельхоздеятельностью. МХП принадлежат бренды "Наша Ряба", "Фуа гра", "Сертифицированный Ангус", "Дружба Народов", "Бащинский", "Легко!" и "Qualiko".

Во время финансового кризиса Косюк стал долларовым миллиардером. Как считают эксперты, это случилось потому, что обедневшим потребителям пришлось перейти с дорогих видов мяса на дешевые, в первую очередь, на курятину. Кроме того, сколотить огромное состояние ему помогли рекордные дотации из украинского бюджета, которые получил МХП.

По данным СМИ, Косюк умудрился даже сохранить свой бизнес в Крыму после аннексии, в кратчайшие сроки зарегистрировав его в качестве российского.

Косюк имеет "семейный" бизнес с действующим президентом Петром Порошенко. В ноябре 2017 года было объявлено о грядущем запуске "акселератора аграрных инноваций"- это совместное детище "Мироновского хлебопродукта" и Radar Tech. Основателями последнего были Максим Бахматов и Юлия Порошенко — жена народного депутата Алексея Порошенко — старшего сына украинского президента.

"Участие невестки Порошенко в аграрном бизнесе Косюка — это назначение смотрящего за "долей" ПАПы (Петра Алексеевича Порошенко — ред.). При этом доля эта — оплачена бюджетными деньгами. Косюк получил 0,8 млрд гривен дотаций в этом году и претендует ещё на 1.5 млрд гривен в следующем", — пояснял суть проекта украинский журналист Александр Дубинский в 2017 году.

Интересные факты

В 2008 году Косюку было присвоено звание "Герой Украины" с нижеследующей формулировкой: "За выдающиеся личные заслуги перед государством в развитии аграрной отрасли и сопутствующие дела".

Политическая деятельность

После того, как Петр Порошенко одержал победу на президентских выборах, Косюк "подался" в политику. 3 июля 2014-го года он был назначен заместителем главы Администрации президента. На этом посту Косюк занимался кураторством материально-технического обеспечения и логистикой силовых ведомств. Однако уже декабре он покинул эту должность и остался только внештатным советником Порошенко.

Скандалы

Имя Юрия Косюка регулярно всплывает в дотационных скандалах. Так, СМИ не раз писали о том, что компания миллиардера получает рекордные дотации. Согласно официальным данным Государственной фискальной службы, итогам трех кварталов 2017 года компания Косюка получила из госбюджета около 50% от всех аграрных дотации на сумму 1,25 млрд грн. Журналисты связывают такой успех с близкими отношениями Косюка и президента Порошенко.



Кроме того, Косюк засветился в строительном скандале. В 2009 году он начал строительство гигантского особняка в селе Хотив, что на территории Хотивского городища времее скифских племен.

Предварительно участок под застройку и некоторые другие части городища были выведены за пределы памятника археологии. Стройка фактически уничтожила северную часть городища (одну из самых богатых остаткамии древних сооружений, окруженную высокой участком оборонного вала), а также большую часть прилегающего ландшафта. Как позднее сказал сам Косюк, "то, что строится, строится в пропасти, оно к городищу никакого отношения не имеет".

Избранные цитаты Юрия Косюка



"На каком-то этапе забудь о родственниках и друзьях. Все равны. Только начнешь распускать сопли — все пропало. Я ни с кем из друзей не работаю. Я в этом отношении категоричен, уволил половину родственников. Те, что остались, трудятся на самых тяжелых позициях. Они должны либо быть образцом, либо уйти".

"В нашей стране, даже если ты будешь делать все нормально и правильно, тебе, скорее всего, придется идти на какие-то компромиссы с коррумпированными чиновниками."