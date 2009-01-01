10 самых продаваемых автомобилей в 2017 году

Если посмотреть общую статистику автомобилей, то можно сделать вывод, что компактные внедорожники пользуются большей популярностью, чем седаны.

С начала 2017 года на автодорогах Украины появилось более 15 тысяч новых автомобилей. Каждый выбирает то, что ему по карману и по душе, но безусловно есть и народные любимцы — мы подготовили рейтинг самых популярных авто среди украинцев.

KIA Sportage

Самым продаваемым автомобилем в 2017 году, по мнению отраслевой ассоциации Укравтопром, является KIA Sportage. Кроссовер из Южной Кореи покорил сердца более 800 покупателей. Цена такой машины составляет чуть больше 500 тыс. гривен.

Renault Logan

Мнение о том, что французские автомобили ненадежны, с каждым годом развеивается. Так, в 2017 году второе место по продаже автомобилей занимает Француз Renault Logan. Обладателями компактного седана стали 611 человек. Самый дешевый вариант — это модель на МКП и с 1,2 — литровым бензиновым двигателем. Его цена варьируется в пределах 300 тыс. гривен.

Renault Duster

Третье место опять занимают французы с автомобилем Renault Duster. Обладателем мощного, проходимого, компактного кроссовера стали порядка 500 автолюбителей. За сумму в 361 тыс. гривен вам будет доступен вариант с 1,6 — литровым двигателем и механическая коробка передач.

Skoda Octavia

Четвертое место в десятке лидеров занимает чешский автомобиль Skoda Octavia. Рыночная стоимость Октавии в Украине составляет 456 тыс. гривен. Сюда входит механика и двигатель объемом 1,6 литра.

Toyota Corolla

Пятое место досталось компании Toyota с автомобилем Corolla. Таких моделей было оформлено порядка 500 машин. Комплектация схожа с Octavia, то есть 1,6 литров — объем двигателя и механика. Стоимость такого варианта стартует от 472 тыс. гривен.

Volkswagen Tiguan

Немецкая компания Volkswagen с моделью Tiguan продала 458 автомобилей и занимает шестое место в рейтинге ТОП-10 машин. Самая дешевая комплектация обойдется в 772 тысячи.

Ford Fiesta и Hyundai Tucson

Ford Fiesta и Hyundai Tucson разделили седьмое и восьмое место. Более 400 таких автомобилей в 2017 году зарегистрировано на территории страны. Стоимость "Фиесты" — 332 тыс. гривен, а "Хундая" — 639 тыс.

Toyota Rav4 и Nissan Qashqai

Toyota Rav4 и Nissan Qashqai заключают список лидеров и занимают девятое и десятое место соответственно. Компании Toyota удалось продать 344 автомобиля, самый дешевый — 686 тыс, а Nissan — 331, по цене от 510 тыс. гривен.

Внедорожники "бьют" легковушки

Но эта статистика только новых автомобилей, рынок вторички также процветает, и на сайте Reono.ua ежедневно продается далеко не один автомобиль.

Если посмотреть общую статистику автомобилей, которые были проданы за последние годы, то можно сделать вывод, что компактные внедорожники пользуются большей популярностью, чем седаны. Скорее всего, связано это с качеством дорог в нашей стране. Они обладают повышенной проходимостью, вместительным багажником и высоким клиренсом.